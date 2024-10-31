УКР
Зеленський підписав указ про звільнення Костіна

Зеленський підписав указ про звільнення Костіна

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генпрокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити КОСТІНА Андрія Євгеновича з посади Генерального прокурора", - йдеться в тексті указу.

22 жовтня 2024 року генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

28 жовтня президент Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення генпрокурора.

29 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення Костіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР підтримав звільнення Костіна з посади генпрокурора

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.

Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.

Топ коментарі
+6
Цей Лідор ********** має підписати інший папірець. Про свою відставку. Хто йому принесе такий папірець ? Народ чи відважний політик ? Не бачу серед політиків та журналістів відважних людей. Всі заробляють бабло. На крові народу. Не важливо, що вони там несуть по інтенету та в етері. Кров народу ллється рікою. І головний винуватець цієї трагедії сидить та підписує нікчемні папірці або возить по світу "договір чемберлена". Якщо цей Лідор не розуміє або відмовляється розуміти, то йому треба відкрити очі чи не так ? Хто це нарешті зробить ?
31.10.2024 09:41 Відповісти
+4
''Накосив бабла'', втомився - тепер згідно Зе-традицій поїде послом в якусь країну - відпочивати.
31.10.2024 09:49 Відповісти
+4
Боже, яка потужна незламність! Яка залізна воля! Підписати подану Костіним заяву про звільнення, всією душею бажаючи його посадити за скажену корупцію в прокурорській шоблі! Але ж ні! Переборов себе, і відпустив Костіна на всі чотири сторони!
31.10.2024 11:15 Відповісти
щось давно відосіків не було із доцею-волонтером у монако
31.10.2024 09:39 Відповісти
"Гідна" кандидатура на керівника тероборони Монако
31.10.2024 10:13 Відповісти
тільки узнав яке прізвище у цього генпрокурора,млядь ,урядові трутні
31.10.2024 09:39 Відповісти
Костін молодець
31.10.2024 09:41 Відповісти
Ніхто, всіх бажаючих вбили.
31.10.2024 09:43 Відповісти
Поїде послом в Іспанію))
31.10.2024 09:50 Відповісти
Оте прострочене ще щось підписує даже не усвідомлюючи що все що він зараз робить юридично нікчемне!
31.10.2024 09:53 Відповісти
І заяу на пенсію,за інвалідністючим він гірший за інших прокурорів,
31.10.2024 09:55 Відповісти
у костіна є інвалідність, пенсія та кацапський паспорт?
31.10.2024 09:56 Відповісти
********, от скажить, як на вашу думку, як шо воно прострочене то яку законність має його підпис?
31.10.2024 10:00 Відповісти
Може б спробував почати притягати до відповідальності за злочини і службову недбалість?
Безкарність злодіїв вбиває країну нарівні з рашистами.
Чи для Лідора все якраз іде по плану?

https://x.com/fakeofforg

@fakeofforg


Співробітник Київської митниці Олег Шахрай ( спадковий шахрай ) не маючи власного автомобіля вимушений користуватись авто, яке належить 83-річному батьку митника.

Новенький Mercedes-Benz GLC 200, 2022 року випуску, вартістю $58500. було зареєстровано 02.05.2024. За номерними знаками, що на відео значилась Mazda CX-5, також батька.

Нарешті пенсіонери мають можливість допомагати дітям, що працють на важливих посадах.
31.10.2024 10:08 Відповісти
пошью пиджак с отливом и в Ялту!
31.10.2024 10:25 Відповісти
Кожен новопризначенець в уряді, за влади зеленського є потенційним відбувайлом за його бездарність, нікчемність та політику зради...
31.10.2024 10:35 Відповісти
А ляшко чого затаївся і "шимка грає"? Всі в схемі. Давай далі. Список не закінчився. шмигалі, єрмаки. агрохімії, гнидотьманцеви, крупи. макорони, жири, сири, ковбаси. Коротше вся диZЕнтерійна ШОБЛА разом з віслюком на чолі.
31.10.2024 10:55 Відповісти
Не на чотири, лише на ту, яка дивиться на Монако
31.10.2024 16:29 Відповісти
 
 