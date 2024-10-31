Зеленський підписав указ про звільнення Костіна
Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генпрокурора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Звільнити КОСТІНА Андрія Євгеновича з посади Генерального прокурора", - йдеться в тексті указу.
22 жовтня 2024 року генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.
28 жовтня президент Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення генпрокурора.
29 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення Костіна.
Корупція у МСЕК
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Цензор.НЕТ у матеріалі розповідав про керівницю Черкаської обласної прокуратури Шевцову, яка у 42 роки отримує 785 000 пенсії.
Також опубліковано перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Безкарність злодіїв вбиває країну нарівні з рашистами.
Чи для Лідора все якраз іде по плану?
https://x.com/fakeofforg
@fakeofforg
Співробітник Київської митниці Олег Шахрай ( спадковий шахрай ) не маючи власного автомобіля вимушений користуватись авто, яке належить 83-річному батьку митника.
Новенький Mercedes-Benz GLC 200, 2022 року випуску, вартістю $58500. було зареєстровано 02.05.2024. За номерними знаками, що на відео значилась Mazda CX-5, також батька.
Нарешті пенсіонери мають можливість допомагати дітям, що працють на важливих посадах.