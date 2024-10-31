РУС
1 603 19

Зеленский подписал указ об увольнении Костина

Зеленський підписав указ про звільнення Костіна

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности генпрокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Уволить Костина Андрея Евгеньевича с должности Генерального прокурора", - говорится в тексте указа.

22 октября 2024 года генпрокурор Андрей Костин подал в отставку.

28 октября президент Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении генпрокурора.

29 октября Верховная Рада поддержала увольнение Костина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР поддержал увольнение Костина с должности генпрокурора

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шесть руководителей прокуратур написали заявления на увольнение, они получали повышенные пенсии, - Костин

Зеленский Владимир (22025) увольнение (2710) Костин Андрей (181) Генпрокурор (30)
+6
Цей Лідор ********** має підписати інший папірець. Про свою відставку. Хто йому принесе такий папірець ? Народ чи відважний політик ? Не бачу серед політиків та журналістів відважних людей. Всі заробляють бабло. На крові народу. Не важливо, що вони там несуть по інтенету та в етері. Кров народу ллється рікою. І головний винуватець цієї трагедії сидить та підписує нікчемні папірці або возить по світу "договір чемберлена". Якщо цей Лідор не розуміє або відмовляється розуміти, то йому треба відкрити очі чи не так ? Хто це нарешті зробить ?
31.10.2024 09:41 Ответить
+4
''Накосив бабла'', втомився - тепер згідно Зе-традицій поїде послом в якусь країну - відпочивати.
31.10.2024 09:49 Ответить
+4
Боже, яка потужна незламність! Яка залізна воля! Підписати подану Костіним заяву про звільнення, всією душею бажаючи його посадити за скажену корупцію в прокурорській шоблі! Але ж ні! Переборов себе, і відпустив Костіна на всі чотири сторони!
31.10.2024 11:15 Ответить
щось давно відосіків не було із доцею-волонтером у монако
31.10.2024 09:39 Ответить
"Гідна" кандидатура на керівника тероборони Монако
31.10.2024 10:13 Ответить
тільки узнав яке прізвище у цього генпрокурора,млядь ,урядові трутні
31.10.2024 09:39 Ответить
Костін молодець
31.10.2024 09:41 Ответить
Ніхто, всіх бажаючих вбили.
31.10.2024 09:43 Ответить
Поїде послом в Іспанію))
31.10.2024 09:50 Ответить
Оте прострочене ще щось підписує даже не усвідомлюючи що все що він зараз робить юридично нікчемне!
31.10.2024 09:53 Ответить
І заяу на пенсію,за інвалідністючим він гірший за інших прокурорів,
31.10.2024 09:55 Ответить
у костіна є інвалідність, пенсія та кацапський паспорт?
31.10.2024 09:56 Ответить
********, от скажить, як на вашу думку, як шо воно прострочене то яку законність має його підпис?
31.10.2024 10:00 Ответить
Може б спробував почати притягати до відповідальності за злочини і службову недбалість?
Безкарність злодіїв вбиває країну нарівні з рашистами.
Чи для Лідора все якраз іде по плану?

https://x.com/fakeofforg

@fakeofforg


Співробітник Київської митниці Олег Шахрай ( спадковий шахрай ) не маючи власного автомобіля вимушений користуватись авто, яке належить 83-річному батьку митника.

Новенький Mercedes-Benz GLC 200, 2022 року випуску, вартістю $58500. було зареєстровано 02.05.2024. За номерними знаками, що на відео значилась Mazda CX-5, також батька.

Нарешті пенсіонери мають можливість допомагати дітям, що працють на важливих посадах.
31.10.2024 10:08 Ответить
пошью пиджак с отливом и в Ялту!
31.10.2024 10:25 Ответить
Кожен новопризначенець в уряді, за влади зеленського є потенційним відбувайлом за його бездарність, нікчемність та політику зради...
31.10.2024 10:35 Ответить
А ляшко чого затаївся і "шимка грає"? Всі в схемі. Давай далі. Список не закінчився. шмигалі, єрмаки. агрохімії, гнидотьманцеви, крупи. макорони, жири, сири, ковбаси. Коротше вся диZЕнтерійна ШОБЛА разом з віслюком на чолі.
31.10.2024 10:55 Ответить
31.10.2024 11:15 Ответить
Не на чотири, лише на ту, яка дивиться на Монако
31.10.2024 16:29 Ответить
 
 