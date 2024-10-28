РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7534 посетителя онлайн
Новости
1 768 40

Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении генпрокурора Костина

Андрій Костін

Сегодня, 28 октября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Андрея Костина с должности генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВР.

Документ уже направлен на рассмотрение комитета. Когда состоится голосование - пока не сообщается.

Также читайте: Шесть руководителей прокуратур написали заявления на увольнение, они получали повышенные пенсии, - Костин

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что генпрокурор Костин подал в отставку.

Напомним, 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) увольнение (2710) Костин Андрей (181)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Тобто карних справ не буде..
показать весь комментарий
28.10.2024 12:06 Ответить
+7
І талони на посилене харчування.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:06 Ответить
+7
посада посла у Королівстві Нідерланди
показать весь комментарий
28.10.2024 12:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І все! а хіба нагорода не жде героя!?
показать весь комментарий
28.10.2024 12:05 Ответить
І талони на посилене харчування.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:06 Ответить
нарешті призвіще генпрокурора узнав, ну ,млядь,"роботяга " !
показать весь комментарий
28.10.2024 13:21 Ответить
Тобто карних справ не буде..
показать весь комментарий
28.10.2024 12:06 Ответить
посада посла у Королівстві Нідерланди
показать весь комментарий
28.10.2024 12:11 Ответить
Нагадайте, в чому склад його злочину?
показать весь комментарий
28.10.2024 13:15 Ответить
Дивлячись, якого із злочинів. Кумівства достатньо? Якщо ніт - гугл вам у поміч.

Як на мене - достатньо того, що він член СН, не декларував статки, отримував компенсації за житло й т.і.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:49 Ответить
на заслуженный песионно-инвалидныйй отдых?
показать весь комментарий
28.10.2024 12:08 Ответить
Так він сам написав прохання про звільнення.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:11 Ответить
blob:https://itd.rada.gov.ua/3be23b2f-2829-4dcc-9a42-909cd120ff80
показать весь комментарий
28.10.2024 12:13 Ответить
Тепер послом в тиху країну
показать весь комментарий
28.10.2024 12:13 Ответить
Швейцарія занята Венедиктовою, залишається Люксембург, Ліхтенштейн...
Або тероборона Монако
показать весь комментарий
28.10.2024 12:16 Ответить
Що він, відбився від рук та вас вже не кришує? Чи не так ділився з вами?
показать весь комментарий
28.10.2024 12:14 Ответить
Вра!
Теперка фсьо буде харашо!
показать весь комментарий
28.10.2024 12:17 Ответить
Просто чарівно, настільки все буде файно, що ми опупіємо.

Прокуратура чи не єдиний орган в якому 80% складу взагалі не цікавляться політикою, немає коли, а також ніколи не відстоюють своїх порушених прав і ділової репутації, теж ніколи.
Прокуратура для влади як п'яте колесо в їх ламборджіні, така собі запаска під капотом, яко що є що не має, якщо власник авто влада.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:21 Ответить
Судячи з ваших постів - ви з прокурорських..

Капець! Ну так, прокурвам ніколи політикою цікавитись - бо невстигають хабарі брати.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:51 Ответить
Дії неполегливої 'праці' олігархів і їх влади протягом 30 років,звичайно мають місто.Більш виражений характер почався після заміни свого прокурора на венедіктаву.Так це мабуть не впливовий вплив олігархів,а такова праця сьогодняшної влади?З 2019р. це найгірша праця прокурорів за всі годи незалежності!!! І усі реформи до правової галузі,як говориться кіту под хвіст.
показать весь комментарий
28.10.2024 14:55 Ответить
То що ви написали,в попередньому мойому посту спочатку є відповідь на ваше запитання.У мене ніколи не було мети порівнювати хто кращий прокурор і його профісійні якості. Судять людину у його справах.Як споживач дії державних інститутів,то провова галузь при Зеленськом найгірша за всю незалежність України.Мене в цьому не переконати.З вашими статистичними даними знайом.Пискун,Чумак,Рябошапка та Шокин- це щось похоже було на Ген.прокурора.Мабуть вони навіть були більш порядними,чим інші.Оцінювати їх профісійні здібності - то з мого боку ,це було неосвічено.З Вашою оцінкою реального життя мені тяжко погодитися.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:07 Ответить
То саме тому всі мої пости прибрали?!
Ясно.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:33 Ответить
То ваш пост людини примітивної прямоходячої.

В мене власна думка й власний досвід спілкування/роботи з провладними особами.

Тому - ото свої висновки ваші - то компіляція вашої особистості з тим, що зараз твориться. Не перекладайте свою кальку на мене.
показать весь комментарий
28.10.2024 14:56 Ответить
😂😂😂
показать весь комментарий
28.10.2024 15:01 Ответить
Чому убрали свої пости?
показать весь комментарий
28.10.2024 16:13 Ответить
Треба спитати в тих хто їх прибрав.
Не маю такої звички.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:30 Ответить
Мені так відповідали раз 9-10 за останні три роки.А хто це зробив і з якою метою нема ніякого значення.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:49 Ответить
Це погано, що не має значення, коли комусь обмежують свободу слову. Колись обов'язково обмежать.і вам.
показать весь комментарий
28.10.2024 23:25 Ответить
Якби для вас це мало значення,то ви мабуть могли би дізнатися і з якою митою хто це зробив.А коли ви розповідаєте про прокурорів і себе пропозицінюєте з людиною освідчиною і добрими аналітичними здібностями,то для вас це дійсно немає ніякого значення.В ваших двух постах нічого не було такого,щоб змусило кого - небудь це зробити.С початку трудової діяльності (1965р.) зрозумів, що живу в псіхлікарні серед шезефреників.Кругом навкола брихня.А після того як здобув вищу освіту (1975р.) і по цей час,- стал відповідальною людиною і не обманювати себе.Завжди був опонентом до буть якої влади,всі вчинки робив на свій розум і мав успіх у своїй праці.Якби влада забороняла чи заперечувала мені,то вона крім поразки від мене нічого не здобула.А я став затребуваним при будь-який владі.А що до справи прокурорів,то хто би там не був генеральним.то толку не буде,Тим паче при владі зелених і його лідера.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:55 Ответить
Де і в кого мені це з'ясувати?
Ви реально думаєте, що є така можливість?
Дивні ви. На все добре. Зовсім безпредметна розмова.
показать весь комментарий
29.10.2024 20:12 Ответить
Впевнений,що така можливість є.А для чого.це інше питання? Тому це немає ніякого значення.Дія була,це означає,що хтось її зробив.Також-це не відноситься для теми розмови о прокуратурі,прокурорів,правової галузі.
Обмеження свободи слова,це впершу чергу стосується працівників інфо.І при Зеленськом вона найгірша!!! І якби я не ганьбив будь-яку владу в різні часи,то нехто мені не заперечував і до відповідальності не притягував.
Тому і в комсомолол вступив лише в інституті в 25років.З якого два рази був на грані відчислення з шнституту,за мої дії і висловлення.
Не було кар'єрного росту,премій не давали і много подлості робили до мене,- влада і колеги.Три рази мав розмови в кабінетах кгб.Моє слово завжди було чесним і відповідальним,а вчинки,що стосуєть праці,самосійні і за них усю відповідальність броав нв себе.Тому і став спеціалістом в своїй галузі.Ми всі залежні від влади і у мене є громодянська позиція.Свою работу завжди могу робити без допомоги влади.Тому я потрібен владі,а не вона мені.Тому завжди голосую за себе!!!
Коли ти чесний перед собою,то завжди свобода слова з тобою.А влада буде приречена при боротьби на обмеження свободи слова.
Праця прокурорів при Зеленськом(особисто Венедіктовою і Костіна) найгірша за час незалежності.Но це не пов'язено лише з їх особистими якостями,а в першу чергу недологою працію презедентаа
показать весь комментарий
30.10.2024 11:50 Ответить
Костину, 100% прокуроров и Ермаку место в тюрьме, а не на новой сытой должности после "увольнения".
показать весь комментарий
28.10.2024 12:21 Ответить
Шо був той Костін,шо не було!...
показать весь комментарий
28.10.2024 12:43 Ответить
...а прокурватура перетворювалась на притулок інвалідів просто на очах...
показать весь комментарий
28.10.2024 14:10 Ответить
ну це добре, але колошматити треба усю прокурорську систему, а то замість "честь і мудрість" українського народу, це стало злодійське кодло, яке урве, де тільки зможе, закришує все, що зможе.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:53 Ответить
люди чекають реальних змін, що небудь уже не потягне, "наїлися"
показать весь комментарий
28.10.2024 13:15 Ответить
А суді теж пенсіонери ?
показать весь комментарий
28.10.2024 12:53 Ответить
Це повний треш...а сидіти хто буде?
показать весь комментарий
28.10.2024 13:01 Ответить
він же інвалід
показать весь комментарий
28.10.2024 13:02 Ответить
А звіт генерального прокурора перед ВР буде? Якщо ні, то байдуже хто буде наступний.
показать весь комментарий
28.10.2024 14:06 Ответить
 
 