Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении генпрокурора Костина
Сегодня, 28 октября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Андрея Костина с должности генерального прокурора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВР.
Документ уже направлен на рассмотрение комитета. Когда состоится голосование - пока не сообщается.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что генпрокурор Костин подал в отставку.
Напомним, 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Як на мене - достатньо того, що він член СН, не декларував статки, отримував компенсації за житло й т.і.
Або тероборона Монако
Теперка фсьо буде харашо!
Прокуратура чи не єдиний орган в якому 80% складу взагалі не цікавляться політикою, немає коли, а також ніколи не відстоюють своїх порушених прав і ділової репутації, теж ніколи.
Прокуратура для влади як п'яте колесо в їх ламборджіні, така собі запаска під капотом, яко що є що не має, якщо власник авто влада.
Капець! Ну так, прокурвам ніколи політикою цікавитись - бо невстигають хабарі брати.
Ясно.
В мене власна думка й власний досвід спілкування/роботи з провладними особами.
Тому - ото свої висновки ваші - то компіляція вашої особистості з тим, що зараз твориться. Не перекладайте свою кальку на мене.
Не маю такої звички.
Ви реально думаєте, що є така можливість?
Дивні ви. На все добре. Зовсім безпредметна розмова.
Обмеження свободи слова,це впершу чергу стосується працівників інфо.І при Зеленськом вона найгірша!!! І якби я не ганьбив будь-яку владу в різні часи,то нехто мені не заперечував і до відповідальності не притягував.
Тому і в комсомолол вступив лише в інституті в 25років.З якого два рази був на грані відчислення з шнституту,за мої дії і висловлення.
Не було кар'єрного росту,премій не давали і много подлості робили до мене,- влада і колеги.Три рази мав розмови в кабінетах кгб.Моє слово завжди було чесним і відповідальним,а вчинки,що стосуєть праці,самосійні і за них усю відповідальність броав нв себе.Тому і став спеціалістом в своїй галузі.Ми всі залежні від влади і у мене є громодянська позиція.Свою работу завжди могу робити без допомоги влади.Тому я потрібен владі,а не вона мені.Тому завжди голосую за себе!!!
Коли ти чесний перед собою,то завжди свобода слова з тобою.А влада буде приречена при боротьби на обмеження свободи слова.
Праця прокурорів при Зеленськом(особисто Венедіктовою і Костіна) найгірша за час незалежності.Но це не пов'язено лише з їх особистими якостями,а в першу чергу недологою працію презедентаа