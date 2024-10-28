УКР
Новини
Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення генпрокурора Костіна

Андрій Костін

Сьогодні, 28 жовтня 2024 року, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про надання згоди на звільнення президентом України Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВР.

Документ вже направлено на розгляд комітету. Коли відбудеться голосування - наразі не повідомляється.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що генпрокурор Костін подав у відставку.

Нагадаємо, 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Зеленський Володимир (25537) звільнення (2733) Костін Андрій (267)
+9
Тобто карних справ не буде..
28.10.2024 12:06 Відповісти
+7
І талони на посилене харчування.
28.10.2024 12:06 Відповісти
+7
посада посла у Королівстві Нідерланди
28.10.2024 12:11 Відповісти
І все! а хіба нагорода не жде героя!?
28.10.2024 12:05 Відповісти
І талони на посилене харчування.
28.10.2024 12:06 Відповісти
нарешті призвіще генпрокурора узнав, ну ,млядь,"роботяга " !
28.10.2024 13:21 Відповісти
Тобто карних справ не буде..
28.10.2024 12:06 Відповісти
посада посла у Королівстві Нідерланди
28.10.2024 12:11 Відповісти
Нагадайте, в чому склад його злочину?
28.10.2024 13:15 Відповісти
Дивлячись, якого із злочинів. Кумівства достатньо? Якщо ніт - гугл вам у поміч.

Як на мене - достатньо того, що він член СН, не декларував статки, отримував компенсації за житло й т.і.
28.10.2024 13:49 Відповісти
на заслуженный песионно-инвалидныйй отдых?
28.10.2024 12:08 Відповісти
Так він сам написав прохання про звільнення.
28.10.2024 12:11 Відповісти
28.10.2024 12:13 Відповісти
Тепер послом в тиху країну
28.10.2024 12:13 Відповісти
Швейцарія занята Венедиктовою, залишається Люксембург, Ліхтенштейн...
Або тероборона Монако
28.10.2024 12:16 Відповісти
Що він, відбився від рук та вас вже не кришує? Чи не так ділився з вами?
28.10.2024 12:14 Відповісти
Вра!
Теперка фсьо буде харашо!
28.10.2024 12:17 Відповісти
Просто чарівно, настільки все буде файно, що ми опупіємо.

Прокуратура чи не єдиний орган в якому 80% складу взагалі не цікавляться політикою, немає коли, а також ніколи не відстоюють своїх порушених прав і ділової репутації, теж ніколи.
Прокуратура для влади як п'яте колесо в їх ламборджіні, така собі запаска під капотом, яко що є що не має, якщо власник авто влада.
28.10.2024 13:21 Відповісти
Судячи з ваших постів - ви з прокурорських..

Капець! Ну так, прокурвам ніколи політикою цікавитись - бо невстигають хабарі брати.
28.10.2024 13:51 Відповісти
Дії неполегливої 'праці' олігархів і їх влади протягом 30 років,звичайно мають місто.Більш виражений характер почався після заміни свого прокурора на венедіктаву.Так це мабуть не впливовий вплив олігархів,а такова праця сьогодняшної влади?З 2019р. це найгірша праця прокурорів за всі годи незалежності!!! І усі реформи до правової галузі,як говориться кіту под хвіст.
28.10.2024 14:55 Відповісти
То що ви написали,в попередньому мойому посту спочатку є відповідь на ваше запитання.У мене ніколи не було мети порівнювати хто кращий прокурор і його профісійні якості. Судять людину у його справах.Як споживач дії державних інститутів,то провова галузь при Зеленськом найгірша за всю незалежність України.Мене в цьому не переконати.З вашими статистичними даними знайом.Пискун,Чумак,Рябошапка та Шокин- це щось похоже було на Ген.прокурора.Мабуть вони навіть були більш порядними,чим інші.Оцінювати їх профісійні здібності - то з мого боку ,це було неосвічено.З Вашою оцінкою реального життя мені тяжко погодитися.
28.10.2024 16:07 Відповісти
То саме тому всі мої пости прибрали?!
Ясно.
28.10.2024 16:33 Відповісти
То ваш пост людини примітивної прямоходячої.

В мене власна думка й власний досвід спілкування/роботи з провладними особами.

Тому - ото свої висновки ваші - то компіляція вашої особистості з тим, що зараз твориться. Не перекладайте свою кальку на мене.
28.10.2024 14:56 Відповісти
😂😂😂
28.10.2024 15:01 Відповісти
Чому убрали свої пости?
28.10.2024 16:13 Відповісти
Треба спитати в тих хто їх прибрав.
Не маю такої звички.
28.10.2024 16:30 Відповісти
Мені так відповідали раз 9-10 за останні три роки.А хто це зробив і з якою метою нема ніякого значення.
28.10.2024 17:49 Відповісти
Це погано, що не має значення, коли комусь обмежують свободу слову. Колись обов'язково обмежать.і вам.
28.10.2024 23:25 Відповісти
Якби для вас це мало значення,то ви мабуть могли би дізнатися і з якою митою хто це зробив.А коли ви розповідаєте про прокурорів і себе пропозицінюєте з людиною освідчиною і добрими аналітичними здібностями,то для вас це дійсно немає ніякого значення.В ваших двух постах нічого не було такого,щоб змусило кого - небудь це зробити.С початку трудової діяльності (1965р.) зрозумів, що живу в псіхлікарні серед шезефреників.Кругом навкола брихня.А після того як здобув вищу освіту (1975р.) і по цей час,- стал відповідальною людиною і не обманювати себе.Завжди був опонентом до буть якої влади,всі вчинки робив на свій розум і мав успіх у своїй праці.Якби влада забороняла чи заперечувала мені,то вона крім поразки від мене нічого не здобула.А я став затребуваним при будь-який владі.А що до справи прокурорів,то хто би там не був генеральним.то толку не буде,Тим паче при владі зелених і його лідера.
29.10.2024 11:55 Відповісти
Де і в кого мені це з'ясувати?
Ви реально думаєте, що є така можливість?
Дивні ви. На все добре. Зовсім безпредметна розмова.
29.10.2024 20:12 Відповісти
Впевнений,що така можливість є.А для чого.це інше питання? Тому це немає ніякого значення.Дія була,це означає,що хтось її зробив.Також-це не відноситься для теми розмови о прокуратурі,прокурорів,правової галузі.
Обмеження свободи слова,це впершу чергу стосується працівників інфо.І при Зеленськом вона найгірша!!! І якби я не ганьбив будь-яку владу в різні часи,то нехто мені не заперечував і до відповідальності не притягував.
Тому і в комсомолол вступив лише в інституті в 25років.З якого два рази був на грані відчислення з шнституту,за мої дії і висловлення.
Не було кар'єрного росту,премій не давали і много подлості робили до мене,- влада і колеги.Три рази мав розмови в кабінетах кгб.Моє слово завжди було чесним і відповідальним,а вчинки,що стосуєть праці,самосійні і за них усю відповідальність броав нв себе.Тому і став спеціалістом в своїй галузі.Ми всі залежні від влади і у мене є громодянська позиція.Свою работу завжди могу робити без допомоги влади.Тому я потрібен владі,а не вона мені.Тому завжди голосую за себе!!!
Коли ти чесний перед собою,то завжди свобода слова з тобою.А влада буде приречена при боротьби на обмеження свободи слова.
Праця прокурорів при Зеленськом(особисто Венедіктовою і Костіна) найгірша за час незалежності.Но це не пов'язено лише з їх особистими якостями,а в першу чергу недологою працію презедентаа
30.10.2024 11:50 Відповісти
Костину, 100% прокуроров и Ермаку место в тюрьме, а не на новой сытой должности после "увольнения".
28.10.2024 12:21 Відповісти
Шо був той Костін,шо не було!...
28.10.2024 12:43 Відповісти
...а прокурватура перетворювалась на притулок інвалідів просто на очах...
28.10.2024 14:10 Відповісти
ну це добре, але колошматити треба усю прокурорську систему, а то замість "честь і мудрість" українського народу, це стало злодійське кодло, яке урве, де тільки зможе, закришує все, що зможе.
28.10.2024 12:53 Відповісти
люди чекають реальних змін, що небудь уже не потягне, "наїлися"
28.10.2024 13:15 Відповісти
А суді теж пенсіонери ?
28.10.2024 12:53 Відповісти
Це повний треш...а сидіти хто буде?
28.10.2024 13:01 Відповісти
він же інвалід
28.10.2024 13:02 Відповісти
А звіт генерального прокурора перед ВР буде? Якщо ні, то байдуже хто буде наступний.
28.10.2024 14:06 Відповісти
 
 