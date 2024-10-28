Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення генпрокурора Костіна

Сьогодні, 28 жовтня 2024 року, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про надання згоди на звільнення президентом України Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

Документ вже направлено на розгляд комітету. Коли відбудеться голосування - наразі не повідомляється.

генпрокурор Костін подав у відставку.

Нагадаємо, 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.