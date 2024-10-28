Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення генпрокурора Костіна
Сьогодні, 28 жовтня 2024 року, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про надання згоди на звільнення президентом України Андрія Костіна з посади генерального прокурора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВР.
Документ вже направлено на розгляд комітету. Коли відбудеться голосування - наразі не повідомляється.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що генпрокурор Костін подав у відставку.
Нагадаємо, 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як на мене - достатньо того, що він член СН, не декларував статки, отримував компенсації за житло й т.і.
Або тероборона Монако
Теперка фсьо буде харашо!
Прокуратура чи не єдиний орган в якому 80% складу взагалі не цікавляться політикою, немає коли, а також ніколи не відстоюють своїх порушених прав і ділової репутації, теж ніколи.
Прокуратура для влади як п'яте колесо в їх ламборджіні, така собі запаска під капотом, яко що є що не має, якщо власник авто влада.
Капець! Ну так, прокурвам ніколи політикою цікавитись - бо невстигають хабарі брати.
Ясно.
В мене власна думка й власний досвід спілкування/роботи з провладними особами.
Тому - ото свої висновки ваші - то компіляція вашої особистості з тим, що зараз твориться. Не перекладайте свою кальку на мене.
Не маю такої звички.
Ви реально думаєте, що є така можливість?
Дивні ви. На все добре. Зовсім безпредметна розмова.
Обмеження свободи слова,це впершу чергу стосується працівників інфо.І при Зеленськом вона найгірша!!! І якби я не ганьбив будь-яку владу в різні часи,то нехто мені не заперечував і до відповідальності не притягував.
Тому і в комсомолол вступив лише в інституті в 25років.З якого два рази був на грані відчислення з шнституту,за мої дії і висловлення.
Не було кар'єрного росту,премій не давали і много подлості робили до мене,- влада і колеги.Три рази мав розмови в кабінетах кгб.Моє слово завжди було чесним і відповідальним,а вчинки,що стосуєть праці,самосійні і за них усю відповідальність броав нв себе.Тому і став спеціалістом в своїй галузі.Ми всі залежні від влади і у мене є громодянська позиція.Свою работу завжди могу робити без допомоги влади.Тому я потрібен владі,а не вона мені.Тому завжди голосую за себе!!!
Коли ти чесний перед собою,то завжди свобода слова з тобою.А влада буде приречена при боротьби на обмеження свободи слова.
Праця прокурорів при Зеленськом(особисто Венедіктовою і Костіна) найгірша за час незалежності.Но це не пов'язено лише з їх особистими якостями,а в першу чергу недологою працію презедентаа