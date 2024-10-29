РУС
1 529 14

Рада поддержала увольнение Костина с поста генпрокурора

Рада підтримала звільнення Костіна

Верховная Рада поддержала увольнение Андрея Костина с должности генпрокурора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Решение поддержали 255 нардепов.

22 октября 2024 года генпрокурор Андрей Костин подал в отставку.

28 октября президент Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении генпрокурора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР поддержал увольнение Костина с должности генпрокурора

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ в материале рассказывал о руководительнице Черкасской областной прокуратуры Шевцовой, которая в 42 года получает 785 000 пенсии.

Также опубликован перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самую большую пенсию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шесть руководителей прокуратур написали заявления на увольнение, они получали повышенные пенсии, - Костин

Автор: 

ВР (29426) увольнение (2710) Костин Андрей (181) Генпрокурор (30)
Топ комментарии
+4
в КНДР
показать весь комментарий
29.10.2024 16:11 Ответить
+4
і тепер послом до Королівства Нідерланди із чистим сумлінням яко попередниця до Швецарської Конфедерації
патужна патужність
а на фронт нє?
показать весь комментарий
29.10.2024 16:13 Ответить
+3
Куди ж його послом призначать?
показать весь комментарий
29.10.2024 16:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Куди ж його послом призначать?
показать весь комментарий
29.10.2024 16:09 Ответить
в КНДР
показать весь комментарий
29.10.2024 16:11 Ответить
наступний крок судове рішення компенсації пенсія по інвалідності
показать весь комментарий
29.10.2024 16:13 Ответить
і тепер послом до Королівства Нідерланди із чистим сумлінням яко попередниця до Швецарської Конфедерації
патужна патужність
а на фронт нє?
показать весь комментарий
29.10.2024 16:13 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 16:16 Ответить
Потужно. Незламно.
Слава аппаратчікам!
показать весь комментарий
29.10.2024 16:14 Ответить
Ось так - іменем України поцупити десятки міліардів з пенсійного фонду і щей отримати додатковий бюджет на 25 рік більше на 38%. Так можуть тіки в Україні державні службовці, котри дають клятву та мають військові звання.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:21 Ответить
А хто буде покараний за роздолбайство в такому поважному органі .
показать весь комментарий
29.10.2024 16:36 Ответить
Наколядував - наступний.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:39 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 16:48 Ответить
зетряд нє замєтіл поьері стурбовоного бійця
показать весь комментарий
29.10.2024 16:49 Ответить
До речі,виявляється всі прокурори-інваліди оформили собі інвалідність у......2017 році!!!Виникає багацько питань....
показать весь комментарий
29.10.2024 17:21 Ответить
З оплесками, як Резнікову?
показать весь комментарий
29.10.2024 18:14 Ответить
Дерьмак в Британію бажав, але брити не дали агреману. Тепер лобіст Гофмаршала в Нідерландах Рассмусен по блату влаштує.
показать весь комментарий
29.10.2024 19:29 Ответить
 
 