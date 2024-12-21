Зеленський скасував указ про призначення Джапарової представником України при міжнародних організаціях у Відні

Президент України Володимир Зеленський скасував указ про призначення Еміне Джапарової Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

Про це йдеться в указі №871/2024 від 21 грудня 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Скасувати як такий, що нереалізований, Указ Президента України від 22 лютого 2024 року №871/2024", - зазначено в документі.

Нагадаємо, у ЗМІ поширювалася інформація про те, що Еміне Джапарова - постійна представниця при міжнародних організаціях у Відні - могла допомогти своєму чоловікові - бізнесмену та колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову виїхати з України. Боголюбов цю інформацію спростовував.

ЗМІ писали, що ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов виїхав з України за підробленими документами.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Прикордоннику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Що відомо про Еміне Джапарову

Із 2016 до 2019 року була заступницею міністра інформаційної політики України.

Джапарова обіймала посаду першої заступниці міністра закордонних справ України з 10 червня 2020 року.

14 липня 2020 року указом президента України була призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

22 лютого 2024 року Президент України Володимир Зеленський своїм Указом №87/2024 призначив Еміне Джапарову постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

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