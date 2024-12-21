УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11839 відвідувачів онлайн
Новини
5 253 11

Зеленський скасував указ про призначення Джапарової представником України при міжнародних організаціях у Відні

Зеленський підписав закон щодо зарахування у запас прикордонників

Президент України Володимир Зеленський скасував указ про призначення Еміне Джапарової Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

Про це йдеться в указі №871/2024 від 21 грудня 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Скасувати як такий, що нереалізований, Указ Президента України від 22 лютого 2024 року №871/2024", - зазначено в документі.

Нагадаємо, у ЗМІ поширювалася інформація про те, що Еміне Джапарова - постійна представниця при міжнародних організаціях у Відні - могла допомогти своєму чоловікові - бізнесмену та колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову виїхати з України. Боголюбов цю інформацію спростовував.

ЗМІ писали, що ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов виїхав з України за підробленими документами.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Прикордоннику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Що відомо про Еміне Джапарову

Із 2016 до 2019 року була заступницею міністра інформаційної політики України.

Джапарова обіймала посаду першої заступниці міністра закордонних справ України з 10 червня 2020 року.

14 липня 2020 року указом президента України була призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

22 лютого 2024 року Президент України Володимир Зеленський своїм Указом №87/2024 призначив Еміне Джапарову постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бешта призначений послом України в Словенії: Зеленський підписав указ

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Джапарова Еміне (179)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Що не призначення, то Бубин обсер.
показати весь коментар
21.12.2024 13:51
+2
Або Упячка у свій час просто виконала замовлення.
показати весь коментар
21.12.2024 13:43
+2
Вона виконала своє завдання, а її просто звільнять...
показати весь коментар
21.12.2024 16:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чужа сім'я - темний ліс!
показати весь коментар
21.12.2024 13:38 Відповісти
Або Упячка у свій час просто виконала замовлення.
показати весь коментар
21.12.2024 13:43 Відповісти
Що не призначення, то Бубин обсер.
показати весь коментар
21.12.2024 13:51 Відповісти
Вони хотіли її послати у Відень, але вона їх послала нах...?
показати весь коментар
21.12.2024 13:52 Відповісти
Так і сказав, що бажав ручку розписати, та мабуть не на тому паперу
показати весь коментар
21.12.2024 14:01 Відповісти
Як своєчасно! Від лютого до грудня! Потужна оперативність!
показати весь коментар
21.12.2024 14:22 Відповісти
Як не призначеня, то завжди якась Чихуа-хуа , нуртимултибулти !!!
показати весь коментар
21.12.2024 14:42 Відповісти
Ну и семейка- муж -еврей, жена -татарка( мусульманка).
Евреи за такое не погладят по головке, выкинут.
показати весь коментар
21.12.2024 14:50 Відповісти
Не реалізований... Проте джапарова добре реалізувалася. З одним із головних крадіїв країни...
показати весь коментар
21.12.2024 15:02 Відповісти
Еміне Джапарова - постійна представниця при міжнародних організаціях у Відні - могла допомогти своєму чоловікові - бізнесмену та колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову виїхати з України.

Чоловік та дружина? Мусульманка та іудєй? Ось що гроші великі гроші роблять? Чи там любов?
показати весь коментар
21.12.2024 15:31 Відповісти
Вона виконала своє завдання, а її просто звільнять...
показати весь коментар
21.12.2024 16:07 Відповісти
 
 