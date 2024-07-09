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Повідомлено про підозру олігарху Боголюбову. Затримано прикордонника, який допоміг йому перетнути кордон за чужим паспортом, - ДБР

Ексспіввласник групи

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, начальника однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби "Ягодин" затримано.

Що встановило слідство?

Слідство за сприяння керівництва Держприкордонслужби встановило, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом "Київ - Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. Під час невідкладних процесуальних дій встановлено, що Геннадій Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав.

"При цьому підтверджено, що затриманий правоохоронець передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич. Водночас польським прикордонникам олігарх пред’явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон", - йдеться у повідомлені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боголюбов програв суд про скасування націоналізації "Приватбанку"

Підозри

Олігарху та правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). А Геннадію Боголюбову повідомлено про підозру ще й у незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов виїхав з України за підробленими документами. Також повідомлялося, що ДБР розслідує справу про виїзд Боголюбова з України.

Автор: 

Боголюбов Геннадій (302) Держприкордонслужба ДПСУ (6152) ДБР (3564)


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Топ коментарі
+18
Акуратненько випровадили за межі України тепер можна хоч про 1000 підозр повідомляти для імітації бурхливої діяльності. Наступним випустять каломойського ?
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09.07.2024 11:05 Відповісти
+17
Коли такі заряджені пасажири перетинають кордон, прикордонник робить лише те, що кажуть зверху. В даному випадку крайнім зроблять найнижчого за чином.
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09.07.2024 11:10 Відповісти
+14
складається таке враження, що українські правоохоронні органи спеціально все роблять з порушеннями, щоб Австрія побачила в переслідуванні цього боголюбова політичні мотиви і не видала його!
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09.07.2024 11:09 Відповісти
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Австрія не поверне такого човника?
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09.07.2024 10:59 Відповісти
Він під слідством - підарешта прошляпили
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09.07.2024 11:06 Відповісти
складається таке враження, що українські правоохоронні органи спеціально все роблять з порушеннями, щоб Австрія побачила в переслідуванні цього боголюбова політичні мотиви і не видала його!
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09.07.2024 11:09 Відповісти
Та! - хер повернуть - Фірташа - амери не можуть в Австріі видерти
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09.07.2024 11:15 Відповісти
От нехай там і сидить роками, як Фірташ, під австрійським "домашнім арештом".
Хоча, як знати. Австрія - член і засновник Інтерполу, а "червона картка" на того Боголюбова от-от має висвітитись у базі даної організації (якщо зе-влада оголосить цього фігуранта у міжнародний розшук).
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09.07.2024 11:29 Відповісти
З іх юриспруденцією теж не все добре - на Шарія - якии проживає в Бельгіі - подали в між - розшук а він сказав шо в Украіні иого політично притісняють - і все
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09.07.2024 11:35 Відповісти
дивно! і чому повірили шарію а не нашим доблесним првоохоронцям
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09.07.2024 14:03 Відповісти
Всі злодіі - які змились з Украіни оголошують шо вони політично переслідувані а для Заходу це як червона ганчірка для бика
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09.07.2024 14:10 Відповісти
Вони не наполягали. Листи пишуть , мабуть , на один рядок- типу у звʼязку … просимо видати… (це мої припущення). Гроші Янека та Коломийші також не змогли повернути. Не було часу за 10 років.
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09.07.2024 18:28 Відповісти
Не факт, що оголосять.
Зроблять посилання на ст.3 Статуту Інтерполу. Проходили вже у період 2014-2019 по тому ж янику та ко. Ніц з наших доводів не допомогло. Ледь-ледь "натягнули" курченка, яника-стоматолога, богатирьова (провадження вмерло), арбузова
Red Card - прерогатива та виключне право Інтерполу, а не країни-ініціатора. До тогож Комісія з контролю файлів Інтерполу - надзвичайно "драконівська", бере до уваги найменші згадки та інфу щодо "клієнта" в країні-ініціаторі розшуку, а у нас їх стосовно цього бєніного корєша аж занадто. Цей хитрий ізраїльський хлопчик та його захист легко скористаються цим у Ліоні
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09.07.2024 11:49 Відповісти
НАБУЙ ОЦЯ ТРЕБУХА???? Тьху...
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09.07.2024 10:59 Відповісти
ему 62... года и миллиарда... хахер ему вот заморачиваться с этой ерундой???
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09.07.2024 11:02 Відповісти
От і я так думаю.
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09.07.2024 11:05 Відповісти
Йому готували підозру за Приват і тому могли не випустити.
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09.07.2024 11:08 Відповісти
тільки наявність оголошеної підозри могла стати на заваді, її підготовка нічого не міняє і ні на що не впливає
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09.07.2024 12:27 Відповісти
Тим більш,що свої статки у 2.5 рази збільшив за 5 років Зєленського.
Знов соУпадєніє?!
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09.07.2024 11:26 Відповісти
Як завжди, в таких випадках, вчасно
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09.07.2024 11:04 Відповісти
Акуратненько випровадили за межі України тепер можна хоч про 1000 підозр повідомляти для імітації бурхливої діяльності. Наступним випустять каломойського ?
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09.07.2024 11:05 Відповісти
Козломойського/
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09.07.2024 11:08 Відповісти
Ні! Його захищають в Україні і від США,і від ЄС,і навіть Ізраеля.
Тримають у найбільш безпечному для нього місці.
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09.07.2024 11:29 Відповісти
З цим Боголюбовим зелена влада вирішила навіть не влаштовувати вистави для своїх прибічників на зразок «Коломойського тримають під вартою». Спочатку для лохторату навіть показували судові засідання на яких Коломойському продовжували тримання в ізоляторі СБУ. Але недовго музика грала і в звʼязку з погіршенням стану здоровʼя Шевченківський райсуд міста Києва своєю ухвалою відпустив Коломойського «на лікування». Суд зобовʼязав начальника відділу забезпечення досудового слідства СБУ у разі встановлення лікарями погіршення стану здоровʼя Коломойського, забезпечити його лікування профільними спеціалістами, у тому числі з наданням можливості його транспортування до відповідного медичного закладу. І після цього Коломойський зник з інформаційного простору України а можливо як Боголюбов зник з території України і переїхав на історичну батьківщину.
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09.07.2024 13:38 Відповісти
Проти фінансового департаменту ФБР США, який звинувачує каломийського у фінансовому шахрайстві і несплаті податків у казну Штатів мало хто намагатиметься перти, тому не потрібен він ні в Європі, ні на історичній батьківщині в Ізраїлі, як кажуть «собі дорожче». Тому він зараз з України ні ногою бо схоплять та віддадуть Америці. Американське правосуддя прохало Зєльца декілька разів видати каломийського, але він хитрує, відповів що ми самі розберемося і засудим Ізю. Таким чином він зберігає Ізю від федеральної тюрми де небуть в штаті Огайо, де чорні сидельці рвуть дупу біленьким «сніжкам» на фашистський хрест. Боголюбов же ж не під арештом, з боку СшА до нього претензій немає, з боку Інтерполу теж, має гроші, паспорт і вік у 62 роки, так чому б йому не втекти??? Ну а звичайно винен сержант прикордонник….
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09.07.2024 14:13 Відповісти
А тих хто випустив ''елітні батальйони'' не затримують?
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09.07.2024 11:05 Відповісти
Прикордонника жадность сгубіла. А ось гєні вже пох. Цікаво,скільки забашляв?
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09.07.2024 11:06 Відповісти
Я думаю життя прикордоннику в обмін на виїзд ціє «поважної» «людини»
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09.07.2024 11:09 Відповісти
Коли такі заряджені пасажири перетинають кордон, прикордонник робить лише те, що кажуть зверху. В даному випадку крайнім зроблять найнижчого за чином.
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09.07.2024 11:10 Відповісти
"нарід" це не розуміє...
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09.07.2024 12:28 Відповісти
Він мав би разом з Бенею на тюремних нарах сидіти ,адже це одна банда.
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09.07.2024 11:07 Відповісти
Не При Зєлєнскому
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09.07.2024 11:14 Відповісти
У США або Ізраелі.
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09.07.2024 11:30 Відповісти
Show Must Go On...
Всього лиш шоу для піпла від 95-го квартлу. І вже й "винного" знайшли...
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09.07.2024 11:08 Відповісти
Гадаю що нічим не закінчиться. Трохи поцупають матеріальний добробут цього начальника відділу і всім буде добре. Як вирок відправлять працювати в ТЦК. Там потрібні "досліджені" військові
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09.07.2024 11:13 Відповісти
Коли ми питаємо що таке мафія, так оце вона і є. Людина, що тридцять років обкрадала країну, злигалася з жінкою, яка прийшла у владу (Джапарова заступник міністра, зараз посол у якійсь міжнародній організації) за протекцією національного лоббі. І от тепер, коли у країні важко, вони воз'єдналися в Австрії.
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09.07.2024 11:13 Відповісти
95 квартал
для пересічних громадян
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09.07.2024 11:14 Відповісти
шось не віриться що з 2024 за кордон він не виїзжав... то скоріш йому сказали що їдь і не повертайся, єрмак тут і без тебе впорається з активами.
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09.07.2024 11:15 Відповісти
Думаю що такого рівня рішення не приймав сам прикордонник... там немає самогубців... і всі такі дії вони погоджують з вищим керівництвом

Але українцям потрібно зрозуміти сам факт як всі чиновники та бізнесмени що розкрадають бюджет тікають потім в ЄС з грошима, і що їх ніхто не видає... і що європейцям вигідна корупція у нас тому що так видані ними кредити повертаються назад в їх економіку....

та тому вони постійно говорять тільки про струбованість але не приміняють проти корупціонерів що тікають до них або відмивають там кошти через нерухомість їх законодавство про відмивання коштів... яке досить сурове
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09.07.2024 11:15 Відповісти
Ги! Європейці мабуть вині в тому,що ГПУ ТАК подає справи до інтерполу на тих втікачів,що за милю(~1.5м) тхне політикою,а не краіжкою і видмиваням!
Бо ДОВІДКИ про ЗАКОНІСТЬ набутя цих статків надають знов таки укрдержструктури(держава Україна),а не країна ЄС!
В найіршому (є підстави) разі ГПУ затягує з запитом на екстракдицію і фігурант залишається в ЄС.
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09.07.2024 11:42 Відповісти
Не розповідайте казки про довідки просто так міліони з країни яка вважається корумпованою не заведете в ЄС... По деяким корупціонерам все надають але ті подають в суд в ЄС по стандартній схемі політичне переслідування і ЄС чомусь не цікавить тоді нічого звідки в чиновника із зарплатою 30 тис грн... міліонні статки... хоча по їх законодавству мало б цікавити... головне ті міліони прогнати через легальні офшорні зони або купити нерухомість
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09.07.2024 12:20 Відповісти
Ги! Досі і віриш зє,подляку і марафету?!
Вині всі окрім зє - сонцесяйного,навеличнішого.підора світу?!
І Єрмак пророк його!
Агаж.
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09.07.2024 13:34 Відповісти
Типу корупціонери тільки за Зе на захід їхали з грошима, всі 30 років... вкрав кредит і поїхав безбідну пенсію доживати в Монако
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09.07.2024 13:56 Відповісти
1.При зє - так! До зє тікали на рашу,але ви звинувачуєтє саме європейців,хоча ~90% вкраденого опинилося на московії.
2. При зє під час війни,яка йде вже 11 рік,крадуть більше,ніж при будь - якому з попередників!
І це факти.
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09.07.2024 18:51 Відповісти
Ющ який знищив **********, ППО та літаки на кошти амерів втік на рашу.... Яценюк із своєю стіною втік на рашу?.... може Бахматюк який розікрав майно військових частин на заході України і присосався до нафтогазу також втік на рашу?

А щодо тих хто втік в рашу то більшість уже санкцій проти них зняли через бездіяльність генпрокуратури як попередньої влади так і Зе
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09.07.2024 19:58 Відповісти
Ага і Порошенко,який здав Крим у лютому 2014!😂😂😂😂
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09.07.2024 20:46 Відповісти
Ще Фірташа забув який роками обкрадав облгази?
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09.07.2024 19:59 Відповісти
То ти забув все,що було до 2019!
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09.07.2024 20:44 Відповісти
А тому, хто сприяв втечі Трубіцина, коли повідомлять про підозру?
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09.07.2024 11:23 Відповісти
на Буданова батон кришиш?))))
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09.07.2024 12:30 Відповісти
Мишача штурханина. Підор втік, а посадять прикордонника😂-боротьба з корупцією на новому рівні. Вкрав, втік- прикордонник за грати! Романтика.....для багатих
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09.07.2024 11:26 Відповісти
Циркова вистава триває!!Триває невгамовна та нищивна боротьба корупціонерів з корупцією!!))
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09.07.2024 11:37 Відповісти
Бла - бла - бла!!!
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09.07.2024 11:42 Відповісти
"Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн." Джерело: https://censor.net/ua/n3498788

А коли прикордонник внесе заставу 25 млн., нікого не зацікавить походження тих коштів?
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09.07.2024 11:50 Відповісти
Ну все ясно, то винні не єрмак з зєльцем, а сержант прикордонник який навіть і призвища 62 річного громадянина України боголюбова не чув. Ось вам і стрілочник, він і винний. Вам смішно? А мені ні!
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09.07.2024 13:58 Відповісти
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09.07.2024 12:19 Відповісти
Повідомте про підозру "опу на чолі" і оця вся дурня миттєво припинеться
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09.07.2024 12:31 Відповісти
Лише на два тижні запізнились, не встигли
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09.07.2024 12:44 Відповісти
Вибачте, але н...я ми фінансуємо СБУ, ДБР, БЕБ, Єрмака, МВС, Прокуратуру?
Вони жруть кошти платників податків й підставляють попу крадіям типа боголюбова, коломойського...
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09.07.2024 13:29 Відповісти
Щоб захищати владу і не заважати її грабувати народ та ЗС
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09.07.2024 18:33 Відповісти
А чому його Зєля не посадив на збереження в один номер з каломийським? Йому навіть домашній арешт не призначили. Ніяк не хочу обіляти крадія боголюбова але якщо підходити справедливо, то чому б йому не законно перетнути кордон? Йому 62 роки, тобто має право, в ЗСУ не заберуть. Ось тепер цапом відбувайла зроблять того сержанта прикордонника… Самім не смішно, га єрмак і зєльц???
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09.07.2024 13:54 Відповісти
значит дело было так --- погранцам был звонок . когда на пункт пропуска придет солидный гражданин и покажет паспорт с фамилией богомаз вы должны его пропустить . вы не должны смотреть на сканер и компьютер где рыло этого гражданина в разделе под следствием . это обман вашего зрения . А вот на рахунок вашей мамы или тещи пришла большая сумма -- это не обман . эта сумма пришла и ее можно обналичить . но когда был звонок там не сказали очень важную деталь что тебя ******** подставляют чтобы вывезти в ес гражданина богомаза и что те кто звонили получат за это сумму с 000 000 000 нулями и это зеленым пацанам ничем абсолютно не грозит ---- они здесь мимо проезжали
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09.07.2024 14:07 Відповісти
Не сидить, бо Боголюбов, по тій же причині що і Фіма Звягільський не відсидів своє, хоча і потрапив у підручник історії України як видатний корупціонер ( заодно це відповідь на всім добре знайоме запитання із серії ЩО, ДЕ, КОЛИ і ЧОМУ - чому Україна не в НАТО І (ні) КОЛИ вона там (НЕ) буде
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09.07.2024 14:14 Відповісти
Зелеленьський виконуючи прохання родичів у Ізраілі дав команду Татарову, Татаров дав команду голові Прикордонної служби, той спустив на рівень начальника пункту перетину...
Зараз заарештованому будуть передавати цидулі-" ти нє переживай, говори, шо никого из начальства незнаєшь, мі тєбя амажєм"
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09.07.2024 14:47 Відповісти
А в чому сенс ціх всіх дискусій? Не перший і не останній. Зараз такий час що сидіти ніхто не буде, кругом договорняки.
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09.07.2024 15:46 Відповісти
о, бенин пархатый кореш
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09.07.2024 16:23 Відповісти
его пархатый кореш это Гундосик! а Боголюбов его равноправный партнер!
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09.07.2024 22:14 Відповісти
Є така давня традиція в наших "правоохоронних" органах. Вони починають "ловити" велику рибу лише тоді коли та риба занурюється на недосяжну для них глибину. Тільки з коломойшею щось пішло не так через занадто велику увагу до нього американців.
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09.07.2024 17:37 Відповісти
Шапито с беней мы уже видели, теперь вторая часть шапито с боголюбовым? Кстати: а что с беней, делает вид что по прежнему находится в сизо под следствием? Я в жизни не поверю что он "чесно" сидит в допре. Не для этого он устроил этот цирк с арестом и следствием. Он гений разводилова.
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09.07.2024 21:58 Відповісти
Так нахрена же его выпустили - циркачи .....?
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09.07.2024 23:13 Відповісти
Этот пассажир настоящий европеец, цивильно в купе едет с полной авоськой паспортов, а дикие украинцы с боями прорываются, отбиваясь мачете.
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10.07.2024 00:52 Відповісти
А чому немає підозри на дружину Баблолюбова, яка з ним в купе їхала? Вона ж, виходить так, що співучасниця злочину і вона відома публічна особа серед "Слуг", майже як Безугла)

Баболюбов це наближений до Зеленського олігарх, вся влада у них в кіпах і оцей Баболюбов разом з дружиною влаштували таку абсурдну виставу - тікають з країни як пересічні заробітчани в 13 вагоні, хоча мають право виїхати законно в броньованих ройс-ройсах. Законно щось зробити це для спонсорів зелених западло?
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10.07.2024 01:52 Відповісти
 
 