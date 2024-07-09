Повідомлено про підозру олігарху Боголюбову. Затримано прикордонника, який допоміг йому перетнути кордон за чужим паспортом, - ДБР
Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, начальника однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби "Ягодин" затримано.
Що встановило слідство?
Слідство за сприяння керівництва Держприкордонслужби встановило, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом "Київ - Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. Під час невідкладних процесуальних дій встановлено, що Геннадій Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав.
"При цьому підтверджено, що затриманий правоохоронець передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич. Водночас польським прикордонникам олігарх пред’явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон", - йдеться у повідомлені.
Підозри
Олігарху та правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). А Геннадію Боголюбову повідомлено про підозру ще й у незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов виїхав з України за підробленими документами. Також повідомлялося, що ДБР розслідує справу про виїзд Боголюбова з України.
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Хоча, як знати. Австрія - член і засновник Інтерполу, а "червона картка" на того Боголюбова от-от має висвітитись у базі даної організації (якщо зе-влада оголосить цього фігуранта у міжнародний розшук).
Зроблять посилання на ст.3 Статуту Інтерполу. Проходили вже у період 2014-2019 по тому ж янику та ко. Ніц з наших доводів не допомогло. Ледь-ледь "натягнули" курченка, яника-стоматолога, богатирьова (провадження вмерло), арбузова
Red Card - прерогатива та виключне право Інтерполу, а не країни-ініціатора. До тогож Комісія з контролю файлів Інтерполу - надзвичайно "драконівська", бере до уваги найменші згадки та інфу щодо "клієнта" в країні-ініціаторі розшуку, а у нас їх стосовно цього бєніного корєша аж занадто. Цей хитрий ізраїльський хлопчик та його захист легко скористаються цим у Ліоні
Знов соУпадєніє?!
Тримають у найбільш безпечному для нього місці.
Всього лиш шоу для піпла від 95-го квартлу. І вже й "винного" знайшли...
для пересічних громадян
Але українцям потрібно зрозуміти сам факт як всі чиновники та бізнесмени що розкрадають бюджет тікають потім в ЄС з грошима, і що їх ніхто не видає... і що європейцям вигідна корупція у нас тому що так видані ними кредити повертаються назад в їх економіку....
та тому вони постійно говорять тільки про струбованість але не приміняють проти корупціонерів що тікають до них або відмивають там кошти через нерухомість їх законодавство про відмивання коштів... яке досить сурове
Бо ДОВІДКИ про ЗАКОНІСТЬ набутя цих статків надають знов таки укрдержструктури(держава Україна),а не країна ЄС!
В найіршому (є підстави) разі ГПУ затягує з запитом на екстракдицію і фігурант залишається в ЄС.
Вині всі окрім зє - сонцесяйного,навеличнішого.підора світу?!
І Єрмак пророк його!
Агаж.
2. При зє під час війни,яка йде вже 11 рік,крадуть більше,ніж при будь - якому з попередників!
І це факти.
А щодо тих хто втік в рашу то більшість уже санкцій проти них зняли через бездіяльність генпрокуратури як попередньої влади так і Зе
А коли прикордонник внесе заставу 25 млн., нікого не зацікавить походження тих коштів?
Вони жруть кошти платників податків й підставляють попу крадіям типа боголюбова, коломойського...
Зараз заарештованому будуть передавати цидулі-" ти нє переживай, говори, шо никого из начальства незнаєшь, мі тєбя амажєм"
Баболюбов це наближений до Зеленського олігарх, вся влада у них в кіпах і оцей Баболюбов разом з дружиною влаштували таку абсурдну виставу - тікають з країни як пересічні заробітчани в 13 вагоні, хоча мають право виїхати законно в броньованих ройс-ройсах. Законно щось зробити це для спонсорів зелених западло?