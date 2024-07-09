Сообщено о подозрении олигарху Боголюбову. Задержан пограничник, помогший ему пересечь границу по чужому паспорту, - ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, способствовавшему ему в незаконном пересечении границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, начальник одной из групп инспекторов пограничного контроля отделения инспекторов пограничной службы "Ягодин" задержан.
Что установило следствие?
Следствие при содействии руководства Госпогранслужбы установило, что олигарх в сопровождении своего близкого родственника уехал 24 июня 2024 года на поезде "Киев - Хелм", хотя в соответствии с базами данных Украины границу они не пересекали. В ходе неотложных процессуальных действий установлено, что Геннадий Боголюбов уехал из страны по недействительному паспорту гражданина Украины, физически находящегося в Украине и не покидавшего страну.
"При этом подтверждено, что задержанный правоохранитель передал подчиненному документы пассажиров и заверил, что уже лично провел проверку купе, где находились Боголюбов и его родственник. В то же время польским пограничникам олигарх предъявил уже свой личный паспорт гражданина Украины для выезда за границу", - говорится в сообщении.
Подозрения
Олигарху и правоохранителю сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины). А Геннадий Боголюбов сообщено о подозрении еще и в незаконном завладении паспортом (ч. 3 ст. 357 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Пограничнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что экс-совладелец группы "Приват" Боголюбов уехал из Украины по поддельным документам. Также сообщалось, что ГБР расследует дело о выезде Боголюбова из Украины.
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Хоча, як знати. Австрія - член і засновник Інтерполу, а "червона картка" на того Боголюбова от-от має висвітитись у базі даної організації (якщо зе-влада оголосить цього фігуранта у міжнародний розшук).
Зроблять посилання на ст.3 Статуту Інтерполу. Проходили вже у період 2014-2019 по тому ж янику та ко. Ніц з наших доводів не допомогло. Ледь-ледь "натягнули" курченка, яника-стоматолога, богатирьова (провадження вмерло), арбузова
Red Card - прерогатива та виключне право Інтерполу, а не країни-ініціатора. До тогож Комісія з контролю файлів Інтерполу - надзвичайно "драконівська", бере до уваги найменші згадки та інфу щодо "клієнта" в країні-ініціаторі розшуку, а у нас їх стосовно цього бєніного корєша аж занадто. Цей хитрий ізраїльський хлопчик та його захист легко скористаються цим у Ліоні
Знов соУпадєніє?!
Тримають у найбільш безпечному для нього місці.
Всього лиш шоу для піпла від 95-го квартлу. І вже й "винного" знайшли...
для пересічних громадян
Але українцям потрібно зрозуміти сам факт як всі чиновники та бізнесмени що розкрадають бюджет тікають потім в ЄС з грошима, і що їх ніхто не видає... і що європейцям вигідна корупція у нас тому що так видані ними кредити повертаються назад в їх економіку....
та тому вони постійно говорять тільки про струбованість але не приміняють проти корупціонерів що тікають до них або відмивають там кошти через нерухомість їх законодавство про відмивання коштів... яке досить сурове
Бо ДОВІДКИ про ЗАКОНІСТЬ набутя цих статків надають знов таки укрдержструктури(держава Україна),а не країна ЄС!
В найіршому (є підстави) разі ГПУ затягує з запитом на екстракдицію і фігурант залишається в ЄС.
Вині всі окрім зє - сонцесяйного,навеличнішого.підора світу?!
І Єрмак пророк його!
Агаж.
2. При зє під час війни,яка йде вже 11 рік,крадуть більше,ніж при будь - якому з попередників!
І це факти.
А щодо тих хто втік в рашу то більшість уже санкцій проти них зняли через бездіяльність генпрокуратури як попередньої влади так і Зе
А коли прикордонник внесе заставу 25 млн., нікого не зацікавить походження тих коштів?
Вони жруть кошти платників податків й підставляють попу крадіям типа боголюбова, коломойського...
Зараз заарештованому будуть передавати цидулі-" ти нє переживай, говори, шо никого из начальства незнаєшь, мі тєбя амажєм"
Баболюбов це наближений до Зеленського олігарх, вся влада у них в кіпах і оцей Баболюбов разом з дружиною влаштували таку абсурдну виставу - тікають з країни як пересічні заробітчани в 13 вагоні, хоча мають право виїхати законно в броньованих ройс-ройсах. Законно щось зробити це для спонсорів зелених западло?