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Сообщено о подозрении олигарху Боголюбову. Задержан пограничник, помогший ему пересечь границу по чужому паспорту, - ГБР

Ексспіввласник групи

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, способствовавшему ему в незаконном пересечении границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, начальник одной из групп инспекторов пограничного контроля отделения инспекторов пограничной службы "Ягодин" задержан.

Что установило следствие?

Следствие при содействии руководства Госпогранслужбы установило, что олигарх в сопровождении своего близкого родственника уехал 24 июня 2024 года на поезде "Киев - Хелм", хотя в соответствии с базами данных Украины границу они не пересекали. В ходе неотложных процессуальных действий установлено, что Геннадий Боголюбов уехал из страны по недействительному паспорту гражданина Украины, физически находящегося в Украине и не покидавшего страну.

"При этом подтверждено, что задержанный правоохранитель передал подчиненному документы пассажиров и заверил, что уже лично провел проверку купе, где находились Боголюбов и его родственник. В то же время польским пограничникам олигарх предъявил уже свой личный паспорт гражданина Украины для выезда за границу", - говорится в сообщении.

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Подозрения

Олигарху и правоохранителю сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины). А Геннадий Боголюбов сообщено о подозрении еще и в незаконном завладении паспортом (ч. 3 ст. 357 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Пограничнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что экс-совладелец группы "Приват" Боголюбов уехал из Украины по поддельным документам. Также сообщалось, что ГБР расследует дело о выезде Боголюбова из Украины.

Автор: 

Боголюбов Геннадий (110) Госпогранслужба (6585) ГБР (3050)


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Топ комментарии
+18
Акуратненько випровадили за межі України тепер можна хоч про 1000 підозр повідомляти для імітації бурхливої діяльності. Наступним випустять каломойського ?
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09.07.2024 11:05 Ответить
+17
Коли такі заряджені пасажири перетинають кордон, прикордонник робить лише те, що кажуть зверху. В даному випадку крайнім зроблять найнижчого за чином.
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09.07.2024 11:10 Ответить
+14
складається таке враження, що українські правоохоронні органи спеціально все роблять з порушеннями, щоб Австрія побачила в переслідуванні цього боголюбова політичні мотиви і не видала його!
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09.07.2024 11:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Австрія не поверне такого човника?
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09.07.2024 10:59 Ответить
Він під слідством - підарешта прошляпили
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09.07.2024 11:06 Ответить
складається таке враження, що українські правоохоронні органи спеціально все роблять з порушеннями, щоб Австрія побачила в переслідуванні цього боголюбова політичні мотиви і не видала його!
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09.07.2024 11:09 Ответить
Та! - хер повернуть - Фірташа - амери не можуть в Австріі видерти
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09.07.2024 11:15 Ответить
От нехай там і сидить роками, як Фірташ, під австрійським "домашнім арештом".
Хоча, як знати. Австрія - член і засновник Інтерполу, а "червона картка" на того Боголюбова от-от має висвітитись у базі даної організації (якщо зе-влада оголосить цього фігуранта у міжнародний розшук).
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09.07.2024 11:29 Ответить
З іх юриспруденцією теж не все добре - на Шарія - якии проживає в Бельгіі - подали в між - розшук а він сказав шо в Украіні иого політично притісняють - і все
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09.07.2024 11:35 Ответить
дивно! і чому повірили шарію а не нашим доблесним првоохоронцям
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09.07.2024 14:03 Ответить
Всі злодіі - які змились з Украіни оголошують шо вони політично переслідувані а для Заходу це як червона ганчірка для бика
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09.07.2024 14:10 Ответить
Вони не наполягали. Листи пишуть , мабуть , на один рядок- типу у звʼязку … просимо видати… (це мої припущення). Гроші Янека та Коломийші також не змогли повернути. Не було часу за 10 років.
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09.07.2024 18:28 Ответить
Не факт, що оголосять.
Зроблять посилання на ст.3 Статуту Інтерполу. Проходили вже у період 2014-2019 по тому ж янику та ко. Ніц з наших доводів не допомогло. Ледь-ледь "натягнули" курченка, яника-стоматолога, богатирьова (провадження вмерло), арбузова
Red Card - прерогатива та виключне право Інтерполу, а не країни-ініціатора. До тогож Комісія з контролю файлів Інтерполу - надзвичайно "драконівська", бере до уваги найменші згадки та інфу щодо "клієнта" в країні-ініціаторі розшуку, а у нас їх стосовно цього бєніного корєша аж занадто. Цей хитрий ізраїльський хлопчик та його захист легко скористаються цим у Ліоні
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09.07.2024 11:49 Ответить
НАБУЙ ОЦЯ ТРЕБУХА???? Тьху...
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09.07.2024 10:59 Ответить
ему 62... года и миллиарда... хахер ему вот заморачиваться с этой ерундой???
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09.07.2024 11:02 Ответить
От і я так думаю.
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09.07.2024 11:05 Ответить
Йому готували підозру за Приват і тому могли не випустити.
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09.07.2024 11:08 Ответить
тільки наявність оголошеної підозри могла стати на заваді, її підготовка нічого не міняє і ні на що не впливає
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09.07.2024 12:27 Ответить
Тим більш,що свої статки у 2.5 рази збільшив за 5 років Зєленського.
Знов соУпадєніє?!
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09.07.2024 11:26 Ответить
Як завжди, в таких випадках, вчасно
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09.07.2024 11:04 Ответить
Акуратненько випровадили за межі України тепер можна хоч про 1000 підозр повідомляти для імітації бурхливої діяльності. Наступним випустять каломойського ?
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09.07.2024 11:05 Ответить
Козломойського/
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09.07.2024 11:08 Ответить
Ні! Його захищають в Україні і від США,і від ЄС,і навіть Ізраеля.
Тримають у найбільш безпечному для нього місці.
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09.07.2024 11:29 Ответить
З цим Боголюбовим зелена влада вирішила навіть не влаштовувати вистави для своїх прибічників на зразок «Коломойського тримають під вартою». Спочатку для лохторату навіть показували судові засідання на яких Коломойському продовжували тримання в ізоляторі СБУ. Але недовго музика грала і в звʼязку з погіршенням стану здоровʼя Шевченківський райсуд міста Києва своєю ухвалою відпустив Коломойського «на лікування». Суд зобовʼязав начальника відділу забезпечення досудового слідства СБУ у разі встановлення лікарями погіршення стану здоровʼя Коломойського, забезпечити його лікування профільними спеціалістами, у тому числі з наданням можливості його транспортування до відповідного медичного закладу. І після цього Коломойський зник з інформаційного простору України а можливо як Боголюбов зник з території України і переїхав на історичну батьківщину.
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09.07.2024 13:38 Ответить
Проти фінансового департаменту ФБР США, який звинувачує каломийського у фінансовому шахрайстві і несплаті податків у казну Штатів мало хто намагатиметься перти, тому не потрібен він ні в Європі, ні на історичній батьківщині в Ізраїлі, як кажуть «собі дорожче». Тому він зараз з України ні ногою бо схоплять та віддадуть Америці. Американське правосуддя прохало Зєльца декілька разів видати каломийського, але він хитрує, відповів що ми самі розберемося і засудим Ізю. Таким чином він зберігає Ізю від федеральної тюрми де небуть в штаті Огайо, де чорні сидельці рвуть дупу біленьким «сніжкам» на фашистський хрест. Боголюбов же ж не під арештом, з боку СшА до нього претензій немає, з боку Інтерполу теж, має гроші, паспорт і вік у 62 роки, так чому б йому не втекти??? Ну а звичайно винен сержант прикордонник….
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09.07.2024 14:13 Ответить
А тих хто випустив ''елітні батальйони'' не затримують?
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09.07.2024 11:05 Ответить
Прикордонника жадность сгубіла. А ось гєні вже пох. Цікаво,скільки забашляв?
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09.07.2024 11:06 Ответить
Я думаю життя прикордоннику в обмін на виїзд ціє «поважної» «людини»
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09.07.2024 11:09 Ответить
Коли такі заряджені пасажири перетинають кордон, прикордонник робить лише те, що кажуть зверху. В даному випадку крайнім зроблять найнижчого за чином.
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09.07.2024 11:10 Ответить
"нарід" це не розуміє...
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09.07.2024 12:28 Ответить
Він мав би разом з Бенею на тюремних нарах сидіти ,адже це одна банда.
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09.07.2024 11:07 Ответить
Не При Зєлєнскому
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09.07.2024 11:14 Ответить
У США або Ізраелі.
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09.07.2024 11:30 Ответить
Show Must Go On...
Всього лиш шоу для піпла від 95-го квартлу. І вже й "винного" знайшли...
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09.07.2024 11:08 Ответить
Гадаю що нічим не закінчиться. Трохи поцупають матеріальний добробут цього начальника відділу і всім буде добре. Як вирок відправлять працювати в ТЦК. Там потрібні "досліджені" військові
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09.07.2024 11:13 Ответить
Коли ми питаємо що таке мафія, так оце вона і є. Людина, що тридцять років обкрадала країну, злигалася з жінкою, яка прийшла у владу (Джапарова заступник міністра, зараз посол у якійсь міжнародній організації) за протекцією національного лоббі. І от тепер, коли у країні важко, вони воз'єдналися в Австрії.
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09.07.2024 11:13 Ответить
95 квартал
для пересічних громадян
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09.07.2024 11:14 Ответить
шось не віриться що з 2024 за кордон він не виїзжав... то скоріш йому сказали що їдь і не повертайся, єрмак тут і без тебе впорається з активами.
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09.07.2024 11:15 Ответить
Думаю що такого рівня рішення не приймав сам прикордонник... там немає самогубців... і всі такі дії вони погоджують з вищим керівництвом

Але українцям потрібно зрозуміти сам факт як всі чиновники та бізнесмени що розкрадають бюджет тікають потім в ЄС з грошима, і що їх ніхто не видає... і що європейцям вигідна корупція у нас тому що так видані ними кредити повертаються назад в їх економіку....

та тому вони постійно говорять тільки про струбованість але не приміняють проти корупціонерів що тікають до них або відмивають там кошти через нерухомість їх законодавство про відмивання коштів... яке досить сурове
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09.07.2024 11:15 Ответить
Ги! Європейці мабуть вині в тому,що ГПУ ТАК подає справи до інтерполу на тих втікачів,що за милю(~1.5м) тхне політикою,а не краіжкою і видмиваням!
Бо ДОВІДКИ про ЗАКОНІСТЬ набутя цих статків надають знов таки укрдержструктури(держава Україна),а не країна ЄС!
В найіршому (є підстави) разі ГПУ затягує з запитом на екстракдицію і фігурант залишається в ЄС.
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09.07.2024 11:42 Ответить
Не розповідайте казки про довідки просто так міліони з країни яка вважається корумпованою не заведете в ЄС... По деяким корупціонерам все надають але ті подають в суд в ЄС по стандартній схемі політичне переслідування і ЄС чомусь не цікавить тоді нічого звідки в чиновника із зарплатою 30 тис грн... міліонні статки... хоча по їх законодавству мало б цікавити... головне ті міліони прогнати через легальні офшорні зони або купити нерухомість
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09.07.2024 12:20 Ответить
Ги! Досі і віриш зє,подляку і марафету?!
Вині всі окрім зє - сонцесяйного,навеличнішого.підора світу?!
І Єрмак пророк його!
Агаж.
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09.07.2024 13:34 Ответить
Типу корупціонери тільки за Зе на захід їхали з грошима, всі 30 років... вкрав кредит і поїхав безбідну пенсію доживати в Монако
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09.07.2024 13:56 Ответить
1.При зє - так! До зє тікали на рашу,але ви звинувачуєтє саме європейців,хоча ~90% вкраденого опинилося на московії.
2. При зє під час війни,яка йде вже 11 рік,крадуть більше,ніж при будь - якому з попередників!
І це факти.
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09.07.2024 18:51 Ответить
Ющ який знищив **********, ППО та літаки на кошти амерів втік на рашу.... Яценюк із своєю стіною втік на рашу?.... може Бахматюк який розікрав майно військових частин на заході України і присосався до нафтогазу також втік на рашу?

А щодо тих хто втік в рашу то більшість уже санкцій проти них зняли через бездіяльність генпрокуратури як попередньої влади так і Зе
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09.07.2024 19:58 Ответить
Ага і Порошенко,який здав Крим у лютому 2014!😂😂😂😂
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09.07.2024 20:46 Ответить
Ще Фірташа забув який роками обкрадав облгази?
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09.07.2024 19:59 Ответить
То ти забув все,що було до 2019!
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09.07.2024 20:44 Ответить
А тому, хто сприяв втечі Трубіцина, коли повідомлять про підозру?
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09.07.2024 11:23 Ответить
на Буданова батон кришиш?))))
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09.07.2024 12:30 Ответить
Мишача штурханина. Підор втік, а посадять прикордонника😂-боротьба з корупцією на новому рівні. Вкрав, втік- прикордонник за грати! Романтика.....для багатих
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09.07.2024 11:26 Ответить
Циркова вистава триває!!Триває невгамовна та нищивна боротьба корупціонерів з корупцією!!))
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09.07.2024 11:37 Ответить
Бла - бла - бла!!!
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09.07.2024 11:42 Ответить
"Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн." Джерело: https://censor.net/ua/n3498788

А коли прикордонник внесе заставу 25 млн., нікого не зацікавить походження тих коштів?
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09.07.2024 11:50 Ответить
Ну все ясно, то винні не єрмак з зєльцем, а сержант прикордонник який навіть і призвища 62 річного громадянина України боголюбова не чув. Ось вам і стрілочник, він і винний. Вам смішно? А мені ні!
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09.07.2024 13:58 Ответить
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09.07.2024 12:19 Ответить
Повідомте про підозру "опу на чолі" і оця вся дурня миттєво припинеться
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09.07.2024 12:31 Ответить
Лише на два тижні запізнились, не встигли
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09.07.2024 12:44 Ответить
Вибачте, але н...я ми фінансуємо СБУ, ДБР, БЕБ, Єрмака, МВС, Прокуратуру?
Вони жруть кошти платників податків й підставляють попу крадіям типа боголюбова, коломойського...
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09.07.2024 13:29 Ответить
Щоб захищати владу і не заважати її грабувати народ та ЗС
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09.07.2024 18:33 Ответить
А чому його Зєля не посадив на збереження в один номер з каломийським? Йому навіть домашній арешт не призначили. Ніяк не хочу обіляти крадія боголюбова але якщо підходити справедливо, то чому б йому не законно перетнути кордон? Йому 62 роки, тобто має право, в ЗСУ не заберуть. Ось тепер цапом відбувайла зроблять того сержанта прикордонника… Самім не смішно, га єрмак і зєльц???
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09.07.2024 13:54 Ответить
значит дело было так --- погранцам был звонок . когда на пункт пропуска придет солидный гражданин и покажет паспорт с фамилией богомаз вы должны его пропустить . вы не должны смотреть на сканер и компьютер где рыло этого гражданина в разделе под следствием . это обман вашего зрения . А вот на рахунок вашей мамы или тещи пришла большая сумма -- это не обман . эта сумма пришла и ее можно обналичить . но когда был звонок там не сказали очень важную деталь что тебя ******** подставляют чтобы вывезти в ес гражданина богомаза и что те кто звонили получат за это сумму с 000 000 000 нулями и это зеленым пацанам ничем абсолютно не грозит ---- они здесь мимо проезжали
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09.07.2024 14:07 Ответить
Не сидить, бо Боголюбов, по тій же причині що і Фіма Звягільський не відсидів своє, хоча і потрапив у підручник історії України як видатний корупціонер ( заодно це відповідь на всім добре знайоме запитання із серії ЩО, ДЕ, КОЛИ і ЧОМУ - чому Україна не в НАТО І (ні) КОЛИ вона там (НЕ) буде
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09.07.2024 14:14 Ответить
Зелеленьський виконуючи прохання родичів у Ізраілі дав команду Татарову, Татаров дав команду голові Прикордонної служби, той спустив на рівень начальника пункту перетину...
Зараз заарештованому будуть передавати цидулі-" ти нє переживай, говори, шо никого из начальства незнаєшь, мі тєбя амажєм"
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09.07.2024 14:47 Ответить
А в чому сенс ціх всіх дискусій? Не перший і не останній. Зараз такий час що сидіти ніхто не буде, кругом договорняки.
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09.07.2024 15:46 Ответить
о, бенин пархатый кореш
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09.07.2024 16:23 Ответить
его пархатый кореш это Гундосик! а Боголюбов его равноправный партнер!
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09.07.2024 22:14 Ответить
Є така давня традиція в наших "правоохоронних" органах. Вони починають "ловити" велику рибу лише тоді коли та риба занурюється на недосяжну для них глибину. Тільки з коломойшею щось пішло не так через занадто велику увагу до нього американців.
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09.07.2024 17:37 Ответить
Шапито с беней мы уже видели, теперь вторая часть шапито с боголюбовым? Кстати: а что с беней, делает вид что по прежнему находится в сизо под следствием? Я в жизни не поверю что он "чесно" сидит в допре. Не для этого он устроил этот цирк с арестом и следствием. Он гений разводилова.
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09.07.2024 21:58 Ответить
Так нахрена же его выпустили - циркачи .....?
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09.07.2024 23:13 Ответить
Этот пассажир настоящий европеец, цивильно в купе едет с полной авоськой паспортов, а дикие украинцы с боями прорываются, отбиваясь мачете.
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10.07.2024 00:52 Ответить
А чому немає підозри на дружину Баблолюбова, яка з ним в купе їхала? Вона ж, виходить так, що співучасниця злочину і вона відома публічна особа серед "Слуг", майже як Безугла)

Баболюбов це наближений до Зеленського олігарх, вся влада у них в кіпах і оцей Баболюбов разом з дружиною влаштували таку абсурдну виставу - тікають з країни як пересічні заробітчани в 13 вагоні, хоча мають право виїхати законно в броньованих ройс-ройсах. Законно щось зробити це для спонсорів зелених западло?
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10.07.2024 01:52 Ответить
 
 