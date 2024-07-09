Сообщено о подозрении олигарху Боголюбову. Задержан пограничник, помогший ему пересечь границу по чужому паспорту, - ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, способствовавшему ему в незаконном пересечении границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, начальник одной из групп инспекторов пограничного контроля отделения инспекторов пограничной службы "Ягодин" задержан.

Что установило следствие?

Следствие при содействии руководства Госпогранслужбы установило, что олигарх в сопровождении своего близкого родственника уехал 24 июня 2024 года на поезде "Киев - Хелм", хотя в соответствии с базами данных Украины границу они не пересекали. В ходе неотложных процессуальных действий установлено, что Геннадий Боголюбов уехал из страны по недействительному паспорту гражданина Украины, физически находящегося в Украине и не покидавшего страну.

"При этом подтверждено, что задержанный правоохранитель передал подчиненному документы пассажиров и заверил, что уже лично провел проверку купе, где находились Боголюбов и его родственник. В то же время польским пограничникам олигарх предъявил уже свой личный паспорт гражданина Украины для выезда за границу", - говорится в сообщении.

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Подозрения

Олигарху и правоохранителю сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины). А Геннадий Боголюбов сообщено о подозрении еще и в незаконном завладении паспортом (ч. 3 ст. 357 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Пограничнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что экс-совладелец группы "Приват" Боголюбов уехал из Украины по поддельным документам. Также сообщалось, что ГБР расследует дело о выезде Боголюбова из Украины.