Исследовательское судно РФ обстреляли около Мозамбика в Африке: местные власти расследуют

Власти Мозамбика сообщили, что расследуют нападение на российское океанографическое судно "Атлантида" в море вблизи побережья провинции Кабу-Делгаду на севере страны, где продолжают действовать террористические группировки.

Об этом пишет Club of Mozambique, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, нападение на судно произошло еще 10 мая.

Отмечается, что нападение на судно произошло после того, как корабль завершил морские исследования и возвращался в порт Мапуту. В это время по нему открыли огонь из других двух неизвестных судов.

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По данным источников издания, вероятно, нападение совершили местные террористические группировки, однако официально об этом еще не сообщалось.

"Его атаковали два неизвестных судна, которые не пошли на контакт с кораблем, но открыли по нему огонь", - пояснил источник.

Представитель правительства Мозамбика Иноченсио Имписса заявил, что правительство проводит собственное расследование по этому инциденту.

"Силы обороны и безопасности уже внимательно следят за информацией, опубликованной и переданной через СМИ, и начали процесс расследования, чтобы с максимальной тщательностью определить достоверность фактов нападения и обстоятельств", - добавил он.

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