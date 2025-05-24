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Новости Судно рф обстреляли в Африке
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Исследовательское судно РФ обстреляли около Мозамбика в Африке: местные власти расследуют

Неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно у берегов Мозамбика

Власти Мозамбика сообщили, что расследуют нападение на российское океанографическое судно "Атлантида" в море вблизи побережья провинции Кабу-Делгаду на севере страны, где продолжают действовать террористические группировки.

Об этом пишет Club of Mozambique, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, нападение на судно произошло еще 10 мая.

Отмечается, что нападение на судно произошло после того, как корабль завершил морские исследования и возвращался в порт Мапуту. В это время по нему открыли огонь из других двух неизвестных судов.

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По данным источников издания, вероятно, нападение совершили местные террористические группировки, однако официально об этом еще не сообщалось.

"Его атаковали два неизвестных судна, которые не пошли на контакт с кораблем, но открыли по нему огонь", - пояснил источник.

Представитель правительства Мозамбика Иноченсио Имписса заявил, что правительство проводит собственное расследование по этому инциденту.

"Силы обороны и безопасности уже внимательно следят за информацией, опубликованной и переданной через СМИ, и начали процесс расследования, чтобы с максимальной тщательностью определить достоверность фактов нападения и обстоятельств", - добавил он.

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Автор: 

Африка (281) корабль (2045) нападение (2227) россия (96038) Мозамбик (5)


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Топ комментарии
+12
Кожне океанографічне судно -шпигунське,дуже погано ,що не потопили.
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24.05.2025 12:39
+8
Дослідницьке судно? Може ви хотіли сказати, розвідувальне судно російських нацистів? Сосія веде війну не тільки в Україні а і з усім світом тому немає на Сосії цивільних суден і літаків. Все що хоч якось пов'язане з Сосією повинно знищуватись. До речі Україна повинна закрити небо над Сосією. Хоча б для іноземних літаків. А всі аеропорти і літаки повинні знищуватись. Тому що зараз йде війна на витривалість. А транспорт це один з найголовніших пунктів який забезпечує ворожу економіку і армію
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24.05.2025 12:56
+7
"...російське океанографічне судно..." 🤣🤣🤣 Джерело: https://censor.net/ua/n3554093
Це сомалійські пірати.
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24.05.2025 12:37
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"...російське океанографічне судно..." 🤣🤣🤣 Джерело: https://censor.net/ua/n3554093
Це сомалійські пірати.
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24.05.2025 12:37 Ответить
Теж саме подумалось))))))
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24.05.2025 12:38 Ответить
Кожне океанографічне судно -шпигунське,дуже погано ,що не потопили.
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24.05.2025 12:39 Ответить
Не кожне. Кожне російське.
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24.05.2025 13:25 Ответить
Може і нам треба по всьому світу щемити москальню? А ні, нафіг нада. Омериканці будуть недовольниє.
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24.05.2025 12:48 Ответить
шукають, кому дати нагороду ))
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24.05.2025 12:56 Ответить
Дослідницьке судно? Може ви хотіли сказати, розвідувальне судно російських нацистів? Сосія веде війну не тільки в Україні а і з усім світом тому немає на Сосії цивільних суден і літаків. Все що хоч якось пов'язане з Сосією повинно знищуватись. До речі Україна повинна закрити небо над Сосією. Хоча б для іноземних літаків. А всі аеропорти і літаки повинні знищуватись. Тому що зараз йде війна на витривалість. А транспорт це один з найголовніших пунктів який забезпечує ворожу економіку і армію
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24.05.2025 12:56 Ответить
Туареги 😜
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24.05.2025 12:57 Ответить
Представник уряду Мозамбіку Іноченсіо Імпісса заявив, що уряд проводить власне розслідування чому не потопили!!!
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24.05.2025 12:58 Ответить
Якщо луплять по кацапах то це хороші терористи. Не ьреба їх чіпати. Най стріляють
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24.05.2025 13:05 Ответить
..дивно, що, поки шо, не сталося повторної детонації на "мірном-учОном" кацапському кориті..
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24.05.2025 13:22 Ответить
"Атлантида" должна знать свое место!
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24.05.2025 13:28 Ответить
Не ,,дослідницьке" , а ,,розвідницьке" і місце йому на дні .
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24.05.2025 14:08 Ответить
Так , так розслідуйте . Хто промазав
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24.05.2025 14:42 Ответить
терористичну посудину остріляли благородні пірати! отак треба заголовок
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24.05.2025 15:30 Ответить
Навіть тут все перебрехали "новинщики" Атлантида - риболовецьке судно. Якби було "наукове" - воно б відстрілювалось. Вся наука в СРСР а потіи і в мордорі приписана до ВЧ, а екіпаж - контрактники або строковики, на борту є стрілецька зброя. До речі, відомий "мандрівник" Сенкевич мав звання полковник...
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24.05.2025 17:33 Ответить
Нема в кацапів мирних суден!
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24.05.2025 19:21 Ответить
 
 