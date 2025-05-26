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Новости Присутствие России в Африке
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РФ планирует вдвое увеличить присутствие своих ЧВК в странах Африки, - СВР

Иващенко: Россия хочет отправить больше своих ЧВК в Африку

Россия планирует вдвое увеличить присутствие представителей своих частных военных компаний ЧВК в странах Африки для геополитического влияния.

Об этом сообщил в интервью Укринформу глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас у них Африканский корпус - это 12 тысяч человек. В планах россиян увеличить его вдвое - до 24 тысяч. А это уже небольшая армия", - сказал он.

По его словам, для России Африка - это ресурсы и геополитическое влияние.

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"Еще при Пригожине ЧВК россиян вошла в Африку добывать редкоземельные, таловые руды, золото и другие металлы. В таких странах как ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, кроме залежей металлов, основная задача - продлить пребывание у власти тем, кто им выгоден. Это страны, где они выстраивают влияние", - пояснил глава СВР.

Также, отметил Иващенко, белорусские военные появились в Ливии.

"Мы знаем, что они занимаются охраной авиабаз в Тобруке и Эль-Байде. Их до сотни, но это тоже не просто так. Уже пошли поставки белорусского оборудования, в частности средств РЭБ", - добавил глава СВР.

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Африка (280) россия (96001) СВР (138) ЧВК Вагнер (1332)


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Мгм.
А імпотент завше погрожує перегрюкати усіх баб!
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26.05.2025 16:02 Ответить
це ви про курську волость?
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26.05.2025 16:03 Ответить
а ми їх видосиками потужно!
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26.05.2025 16:02 Ответить
щось дуже багато від СЗР інформації за день. До чого це?
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26.05.2025 16:07 Ответить
Рашка тихою сапою захоплює разом з Китаєм Африку, влаштовуючі там теж геноцид місцевому населенню.
Але ті хто мав би цещупинити і не чешуться(
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26.05.2025 16:14 Ответить
Почему не чешутся? Франция, а это её бывшие владения, там немного дёргается, но силёнок у неё уже нет. Для Украины это даже хорошо, меньше той публики поедет воевать в Украину
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26.05.2025 16:34 Ответить
 
 