РФ планирует вдвое увеличить присутствие своих ЧВК в странах Африки, - СВР
Россия планирует вдвое увеличить присутствие представителей своих частных военных компаний ЧВК в странах Африки для геополитического влияния.
Об этом сообщил в интервью Укринформу глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас у них Африканский корпус - это 12 тысяч человек. В планах россиян увеличить его вдвое - до 24 тысяч. А это уже небольшая армия", - сказал он.
По его словам, для России Африка - это ресурсы и геополитическое влияние.
"Еще при Пригожине ЧВК россиян вошла в Африку добывать редкоземельные, таловые руды, золото и другие металлы. В таких странах как ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, кроме залежей металлов, основная задача - продлить пребывание у власти тем, кто им выгоден. Это страны, где они выстраивают влияние", - пояснил глава СВР.
Также, отметил Иващенко, белорусские военные появились в Ливии.
"Мы знаем, что они занимаются охраной авиабаз в Тобруке и Эль-Байде. Их до сотни, но это тоже не просто так. Уже пошли поставки белорусского оборудования, в частности средств РЭБ", - добавил глава СВР.
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А імпотент завше погрожує перегрюкати усіх баб!
Але ті хто мав би цещупинити і не чешуться(