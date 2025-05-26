РФ планирует вдвое увеличить присутствие своих ЧВК в странах Африки, - СВР

Россия планирует вдвое увеличить присутствие представителей своих частных военных компаний ЧВК в странах Африки для геополитического влияния.

Об этом сообщил в интервью Укринформу глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас у них Африканский корпус - это 12 тысяч человек. В планах россиян увеличить его вдвое - до 24 тысяч. А это уже небольшая армия", - сказал он.

По его словам, для России Африка - это ресурсы и геополитическое влияние.

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"Еще при Пригожине ЧВК россиян вошла в Африку добывать редкоземельные, таловые руды, золото и другие металлы. В таких странах как ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, кроме залежей металлов, основная задача - продлить пребывание у власти тем, кто им выгоден. Это страны, где они выстраивают влияние", - пояснил глава СВР.

Также, отметил Иващенко, белорусские военные появились в Ливии.

"Мы знаем, что они занимаются охраной авиабаз в Тобруке и Эль-Байде. Их до сотни, но это тоже не просто так. Уже пошли поставки белорусского оборудования, в частности средств РЭБ", - добавил глава СВР.

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