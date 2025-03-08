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Вдова ликвидированного в Африке российского наемника: на 40-й день после гибели мужа я улетела на Мальдивы. За что он погиб? Скажем прямо - ради денег. ВИДЕО

Вдова ликвидированного в Африке российского наемника ЧВК "Вагнер" не скрывает, что радуется деньгам, выплаченным в качестве компенсации за его смерть. За эти деньги россиянка полетела отдыхать на Мальдивы.

Соответствующее видео опубликовано в Телеграм-канале "Бутусов плюс", сообщает Цензор.НЕТ.

"На сороковой день после гибели мужа я улетела на Мальдивы. И плевать мне, кто что скажет. За что он погиб? Скажем прямо - ради денег. За смерть бойца полагается 5 миллионов, понятно, что здесь я не разгуляюсь", - заявляет вдова российского наемника.

"Психология русского народа и мотивация ехать на войну в Украину раскрыта четко: такое впечатление, что это реклама МО РФ и частных военных компаний. "Хочешь на Мальдивы - отправь мужа на войну!", - говорится в заметке к видео.

Также смотрите: Силы обороны ликвидировали темнокожего наемника армии РФ в районе Торецка. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3465) наемники рф (2070) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+30
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08.03.2025 19:44
+25
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08.03.2025 19:51
+23
"Мясная лавка". Художник Сємьон Скрєпєцкій.

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08.03.2025 20:22
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Якщо, не дай Боже, вони вирвуться на українськи терени, ти прикинь, як вони тебе промотивують!
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08.03.2025 19:46 Ответить
Киця, москалі на пляшку тебе посадять і своїм контрактом із тобою підітруться.
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08.03.2025 20:33 Ответить
Рускій, ти херовий агітатор...
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08.03.2025 20:34 Ответить
У нас нет столько денег... хотя, если потрусить всех корупционеров, которые 34 года разворовывали страну, мне кажется, денег хватит и на армию, и на вооружения, и на миллиард дронов, и даже, если как следует тряхануть, внешний долг выплатить и еще останется.
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08.03.2025 19:47 Ответить
Там "мотивують" йти вбивати бІндЄр, у Нас,захищають дружин, діточок, батьківщину, Все що в нас є! , у тебе, як і в тобі подібним, вистачає совісті таке говорити? хоча, про що я, яка там у ***** совість,(
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08.03.2025 19:48 Ответить
Злийся, криса ботвяна.
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08.03.2025 20:29 Ответить
Методичка про "бєндер" вже застаріла і, мало на кого діє. Тільки бабло.
А про захист, так завжди є варіанти. Хтось обирає шлях воїна, хтось просто тікає за кордон разом з сімʼєю. І ті, і ті захищають себе і свою сімʼю, методи різні.
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08.03.2025 19:56 Ответить
Прийзжай в Україну будеш захищати,*****..к свій добре відкривати з закордону,коли твоя родина забезпечена за євро,ця ригозелена влада для захисту сімей військових зробила аж ніху..я.Тому про чиюсь совість не гавкай.
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08.03.2025 19:58 Ответить
Шо ти ниєш, ухилянтик, чи ти вже змастив свій тухєс під вмотивованих? Чи ти рюцьке троляка?
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08.03.2025 20:15 Ответить
Ти, криса, тужишься підмінити сотні тисяч військових, які пішли захищати країну, на декілька сотен хероїв руснявої баранограмної піар-кампанії "бусифікація в Україні".
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08.03.2025 20:31 Ответить
Кацап, тебе продало слово "прочти"...
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08.03.2025 20:38 Ответить
така сосна корява, що й Ашот не поведеться на її вдовине придане
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08.03.2025 20:20 Ответить
Она не кацапка это мелированная ж#докацапка что отличает ее от клушек рязанщины и нечерноземно-матюкальной части параши...
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08.03.2025 20:35 Ответить
наступний охочий годувати силіконові губи і все інше,- вперед в Малі!
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08.03.2025 19:42 Ответить
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08.03.2025 19:44 Ответить
Ну от...розкрив таємницю літери Z...
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08.03.2025 19:46 Ответить
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08.03.2025 19:48 Ответить
******...
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08.03.2025 20:14 Ответить
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08.03.2025 19:46 Ответить
Російські баби радісно міняють своїх алкашів на гроші, тому і не бунтуюь проти бойні.
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08.03.2025 19:47 Ответить
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08.03.2025 19:51 Ответить
символичненько, по скрепному
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08.03.2025 20:07 Ответить
Матері квіти - то в неї пика сумна, бо квіти зав'януть, а вдові м'ясорубку - то в неї пика довольна. Загинув у "м'ясорубці" і заробив м'ясорубку. Позивний "Біфштекс"
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08.03.2025 20:17 Ответить
Я думаю, що то не вдова, а єдинороска, напарниця єдинороса. ********* обидва.
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08.03.2025 22:09 Ответить
"Мясная лавка". Художник Сємьон Скрєпєцкій.

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08.03.2025 20:22 Ответить
Ничего чего человеческого. Интересно, чтобы сказал Сократ видя все это безумие.
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08.03.2025 21:07 Ответить
нічьо, скора кітайца найдьош, дєтки сразу жмурікамі наражаєш
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08.03.2025 19:52 Ответить
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08.03.2025 19:59 Ответить
Жінача природа будь де однакова: гроші, гроші, гроші. А чоловік, то інструмент для досягнення.
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08.03.2025 20:01 Ответить
Не судіть по собі.
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08.03.2025 20:06 Ответить
Це лише про російських баб.
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08.03.2025 20:09 Ответить
"О женщина! Кто ложь твою измерит,тот весь морской песок просеет и сочтет. И будет проклят тот,кто женщине поверит,и трижды проклят тот,кто женщину поймет! На ней сияет ложь,как вечная кираса,ей не страшны ни клятвы,ни ножи. Скорей голодный лев откажется от мяса,чем женщина откажется от лжи!" - (С) Шекспир
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09.03.2025 16:00 Ответить
Ну то про вас й ваше оточення.

Недарма ж кажуть - "Який йшов, таку й здибав" - українська народна мудрість.
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09.03.2025 19:00 Ответить
Я понял, ты не такая - ты ждешь трамвая...
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09.03.2025 19:16 Ответить
Спитайте Меланію
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08.03.2025 20:06 Ответить
Спитайте Меланію, чим її той кнур "очарував".
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08.03.2025 20:42 Ответить
От дура баба, надо было следующего полудурка искать срочно и отправлять на убой в Украину.
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08.03.2025 20:05 Ответить
вона е за того не потратила рублі
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08.03.2025 20:43 Ответить
так этим и будет заниматься.
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08.03.2025 23:37 Ответить
Свиноматка продала свого кнура на забій і на виручені кошти подалася на Мальдіви. Життя іноді тварин дивує.
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08.03.2025 20:18 Ответить
М"ясорубка це так символічно -- жінці фарша для українських лис й котів презентували м"ясорубку ... Я б їм йще подарував ніч в готелі з якимось канібалом й щоб ці свиноматки проносили до номера в готелю свої м"ясорубки .
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08.03.2025 20:31 Ответить
Nogu Svelo! - Формы Жизни Пояснює ВСЕ !!!
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08.03.2025 21:12 Ответить
Нового лоха себе найдет с такими силиконами..
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08.03.2025 21:13 Ответить
Полетіла шукати нового, але такого напакованого, любов то бабкі.
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08.03.2025 21:22 Ответить
ну и правильно сделала эта руснявая шалава. Что ж ей за тем ********* всю жизнь рыдать? И видео хорошее сняла, нехай все козломордые, кто собирается на контракт, посмотрят.
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08.03.2025 22:05 Ответить
Та дай Боже всім вам таким росіянкам на мальдіви скоріше!! Бажано оптом. Амінь
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08.03.2025 23:33 Ответить
В усі часі усі війни велись за гроші. Або за ресурси які по суті теж гроші.Іноді виникали релігійні війни. Вони найстрашніші і найдовші, бо в "ресурсних" війнах через деякий час вже ні за що воювати - все цінне розбито, розтягнуто, знищено і спалено і тоді сторони розповзаються в різні сторони зализувати рани. Років так 25 (одне покоління) воювати знову ніх то не хоче, а потім зявляється "дурна кров" - нездатні до праці придурки починають мріяти про "військову славу" і вагони награбованого майна... В релігійних війнах компроміс бути не може бо компроміс між самим "Богом" і "силами світла" з "Дияволом" і "силами темряви" в принципі неможливий. Такі війни ведуться до повного знищення противника або до взаємної нездатності продовжувати винищення. Ця війна з самого початку була гібридною по формі, але тотальною тобто ідеологічно спрямованою на геноцид українців по змісту. Кацапські феесбешні попи проголошують "з нами Бог!", освячують зброю окупантів і благословляють на вбивство "відступників". Сподіваюсь ви вже зрозуміли що кацапня не зупиниться поки їх не зупинять - вони хочуть ресурси, землю, дівок, "вєчную жизнь і благодать". Тут, правда, в різних підрозділах різні пропорції - одні тупо воюють за гроші, а от інші за "свободу від тюрми", прагнуть слави і визнання, а деякі навіть вважають себе "Божим орудієм" в боротьбі добра і зла... Але всі кацапи смертні і нам своє робить.
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09.03.2025 01:37 Ответить
темношкірі хлопці замачілі в сортірє руськаго мальчіка і сіліконовая ***** умотала на мальдіви разгонять тоску і взлохматіть п.ять лімонов дерев.яних рубльов --- это так по руськи . это так скрепоносно --- після мальдивів знайде собі чергового мальчіка ..бізнєсмєна..
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09.03.2025 07:15 Ответить
А ладу шо нє далі?
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09.03.2025 08:31 Ответить
Воно вже на мальдивах на феррарі насосала,)
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09.03.2025 09:05 Ответить
Топ новина для місцевого лохторату. Натомість про Курську область новин немає.
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09.03.2025 09:59 Ответить
 
 