Вдова ликвидированного в Африке российского наемника: на 40-й день после гибели мужа я улетела на Мальдивы. За что он погиб? Скажем прямо - ради денег. ВИДЕО
Вдова ликвидированного в Африке российского наемника ЧВК "Вагнер" не скрывает, что радуется деньгам, выплаченным в качестве компенсации за его смерть. За эти деньги россиянка полетела отдыхать на Мальдивы.
Соответствующее видео опубликовано в Телеграм-канале "Бутусов плюс", сообщает Цензор.НЕТ.
"На сороковой день после гибели мужа я улетела на Мальдивы. И плевать мне, кто что скажет. За что он погиб? Скажем прямо - ради денег. За смерть бойца полагается 5 миллионов, понятно, что здесь я не разгуляюсь", - заявляет вдова российского наемника.
"Психология русского народа и мотивация ехать на войну в Украину раскрыта четко: такое впечатление, что это реклама МО РФ и частных военных компаний. "Хочешь на Мальдивы - отправь мужа на войну!", - говорится в заметке к видео.
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А про захист, так завжди є варіанти. Хтось обирає шлях воїна, хтось просто тікає за кордон разом з сімʼєю. І ті, і ті захищають себе і свою сімʼю, методи різні.
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