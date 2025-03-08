Силы обороны ликвидировали темнокожего наемника армии РФ в районе Торецка. ВИДЕО

Воины бригады "Хищник" Патрульной полиции в районе Торецка ликвидировали иностранного наемника, который воевал на стороне российских сил.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграмм-канале подразделения сообщает Цензор.НЕТ.

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