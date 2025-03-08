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Силы обороны ликвидировали темнокожего наемника армии РФ в районе Торецка. ВИДЕО

Воины бригады "Хищник" Патрульной полиции в районе Торецка ликвидировали  иностранного наемника, который воевал на стороне российских сил.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграмм-канале подразделения сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 67 ОМБр дронами-камикадзе атаковали вражеские блиндажи и ликвидировали группу оккупантов.. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3465) Нацполиция (16418) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+19
"Вот убьйом всєх бєлих, тогда і заживьом".

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08.03.2025 13:10
+11
Афрокацап!
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08.03.2025 13:07
+9
Якщо толерантність вже пустий звук,то і пишіть"убілі нєгра"
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08.03.2025 13:02
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Чорний Ленін
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08.03.2025 12:59 Ответить
"Вот убьйом всєх бєлих, тогда і заживьом".

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08.03.2025 13:10 Ответить
бо лєнін був калмик - тому африканське коріння там є
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08.03.2025 13:57 Ответить
чорнийЛенін=чЛенін
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08.03.2025 17:09 Ответить
Якщо толерантність вже пустий звук,то і пишіть"убілі нєгра"
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08.03.2025 13:02 Ответить
Цього не гріх і нєгром назвати..
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08.03.2025 13:05 Ответить
Так й супровід музичний зробити "Запрещенниє барабанщікі" - "Убілі нєгра"..

А не Белла Чао італійське)))
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08.03.2025 13:12 Ответить
Тому слухаємо усі
https://www.youtube.com/watch?v=LuRqOHYdRNw ґЗапрещенные Барабанщики - Убили Негра (LIVE @ Авторадио)
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08.03.2025 17:07 Ответить
🤣👏👏
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08.03.2025 17:17 Ответить
Negro - чорний
А як його назвати?
Це ж не афроамериканец.
Пика африканської національності?
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08.03.2025 13:14 Ответить
Афрокацап або афромоскаль
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08.03.2025 14:54 Ответить
афро кадир овца ))
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09.03.2025 12:19 Ответить
Точніше - афропідар
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09.03.2025 08:44 Ответить
Он родіну бросіл , ушол ваєвать чтоб земли укропав масайам отдать !))
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08.03.2025 13:07 Ответить
У фільмі "Нєуловіміє мстітєлі" був такий собі Яшка-циган. У повісті "Червоні дияволята", за мотивами якої був знятий цей фільм, замість Яшки був китаєць Ю-Ю. А от у першій екранізації повісті 1923 року замість китайця був негр Том Джонсон.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C) Повесть "Красные дьяволята"

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08.03.2025 13:36 Ответить
Афрокацап!
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08.03.2025 13:07 Ответить
нігрокацап
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09.03.2025 08:15 Ответить
✹ Решение США приостановить обмен разведывательной информацией с Украиной помогло российскому продвижению на фронте и привело к большим потерям ВСУ, пишет Time со ссылкой на чиновников и военных.
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08.03.2025 13:10 Ответить
так они начали 17 февраля продвигаться а приостановили 4 марта
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08.03.2025 13:13 Ответить
Яка сумна новина!!!
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08.03.2025 13:21 Ответить
Дупа чорнодупому!
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08.03.2025 13:23 Ответить
В Африці висока народжуваність, а роботи немає, та й працювати натхнення - теж, то місцеві знайшли собі справу, вбивати українців за гроші Х-уйла. Для таких аморальних виродків ніяких засобів для утилізації не треба шкодувати
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08.03.2025 13:25 Ответить
З африканського негра вояка як з гівна куля.
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08.03.2025 14:16 Ответить
а якщо їх багато і пруть постійно, це кацапська тактика
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09.03.2025 08:16 Ответить
Та ладно, то не митий з мобілізації кацап.
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08.03.2025 13:37 Ответить
Бігало б собі це умба-юмба по Африці в набедренній пов'язці, хробаків і личинок їло б, - ні, приперлось сюди.
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08.03.2025 13:41 Ответить
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08.03.2025 14:48 Ответить
по шість пальців на ногах)))))
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08.03.2025 17:03 Ответить
По тєліку показували що є народ в Півд. Америці в якого у всіх по шість пальців на ногах і руках, і всі функціонують нормально. https://www.tdg.ch/avec-leurs-six-doigts-ils-ont-bluffe-les-experts-104821489414
Десь читав що до потопу у всіх людей було по 6 пальців.
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08.03.2025 18:25 Ответить
Головний тотем племені - на колінах вождя..
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08.03.2025 17:19 Ответить
Ай ай ай убілі негра нізачто ні про что
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08.03.2025 13:42 Ответить
Сплели лапті нігеру.
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08.03.2025 14:01 Ответить
Єта снаружи він чорний, а внутри розавий......
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08.03.2025 14:10 Ответить
Убили негра - повод для соплей и слез защитников голых обезьян (у которых, кстати, бывает разный цвет кожи, но объединяет их - "отсутствие мозгов")!
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08.03.2025 14:27 Ответить
Сламалі шоколадного зайца.
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08.03.2025 14:29 Ответить
И здесь бананов нет..
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08.03.2025 15:01 Ответить
У цьому випадку треба писати чорносракого!
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08.03.2025 16:06 Ответить
Комусь захотілося щоб той кацап був темношкірим? Я нічого такого не помітив і яка взагалі різниця?
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08.03.2025 16:50 Ответить
ти сліпе, кацапчику?
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08.03.2025 20:10 Ответить
Вам в дурдомі завжи кацапи мерещаться і негри.
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09.03.2025 07:38 Ответить
бачу тебе рано виписувати.
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09.03.2025 09:33 Ответить
Вам з дурдому чого тільки не привидиться. Хай тобі золотенькому щей негри присняться.
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10.03.2025 08:33 Ответить
ще раз для особливо розвинутих - сліпе, зніми шапкули.
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10.03.2025 09:04 Ответить
Виключно для пацієнтів кацапської "Психиатрической больницы №о1" знімаю. Зняв! Вам так больше нравицца? И еще вам порцию негров для удовольствия. Радуйся кацап.
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10.03.2025 09:43 Ответить
А що тобі приснилося, ********** ти наш? НАТО? Чи друга Франція?
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10.03.2025 09:44 Ответить
Бо якщо ти не бачиш негра, то де тобі побачити НАТО чи хоча б другу Францію..
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10.03.2025 09:48 Ответить
Пацак не швиди, роби паузи, все вспієш, буде тобі і НАТО, і Франція, і ще тобі порцію негрів. Хай тобі буде комфортно і сухо.
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10.03.2025 11:42 Ответить
Мені нічого не треба, це тобі мариться - то біле замість чорного, то НАТА то друга хранція. А все тому що ти випльовував пігулки.
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10.03.2025 12:54 Ответить
Якщо тобі нічого не треба то не чіпляйся до людей і живі сопі тихенько в своєму дурдомі. Хай тобі від того буде щастя.
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11.03.2025 09:07 Ответить
Он бы подох после первого скида, зачем еще два тратить? То говорят не хватает боеприпасов на на потенциального жмура скидывают все, что есть.((
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08.03.2025 23:43 Ответить
Вах Чи Сара ара вонн цэсс иньшка
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09.03.2025 04:39 Ответить
 
 