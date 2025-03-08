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Силы обороны ликвидировали темнокожего наемника армии РФ в районе Торецка. ВИДЕО
Воины бригады "Хищник" Патрульной полиции в районе Торецка ликвидировали иностранного наемника, который воевал на стороне российских сил.
Соответствующие кадры опубликовали в телеграмм-канале подразделения сообщает Цензор.НЕТ.
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+19 izzabaru #594100
показать весь комментарий08.03.2025 13:10
+11 Валерій Кваша
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+9 ий
показать весь комментарий08.03.2025 13:02
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А не Белла Чао італійське)))
https://www.youtube.com/watch?v=LuRqOHYdRNw ґЗапрещенные Барабанщики - Убили Негра (LIVE @ Авторадио)
А як його назвати?
Це ж не афроамериканец.
Пика африканської національності?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C) Повесть "Красные дьяволята"
Десь читав що до потопу у всіх людей було по 6 пальців.