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Бойцы 67 ОМБр дронами-камикадзе атаковали вражеские блиндажи и ликвидировали группу оккупантов.. ВИДЕО
Бойцы 67-й отдельной механизированной бригады дронами-камикадзе атаковали вражеские блиндажи и ликвидировали группу оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Оперативный ВСУ.
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Микола Січень #601514
показать весь комментарий08.03.2025 15:36 Ответить Мне нравится 0
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