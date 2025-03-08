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Бойцы 67 ОМБр дронами-камикадзе атаковали вражеские блиндажи и ликвидировали группу оккупантов.. ВИДЕО

Бойцы 67-й отдельной механизированной бригады дронами-камикадзе атаковали вражеские блиндажи и ликвидировали группу оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Оперативный ВСУ.

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армия РФ (19011) ликвидация (3465) 67 ОМБр (18)


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добре..
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08.03.2025 15:36 Ответить
 
 