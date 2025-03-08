Бойцы 67 ОМБр дронами-камикадзе атаковали вражеские блиндажи и ликвидировали группу оккупантов.. ВИДЕО

Бойцы 67-й отдельной механизированной бригады дронами-камикадзе атаковали вражеские блиндажи и ликвидировали группу оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Оперативный ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины нанесли удар по полигону с вражеской техникой и живой силой в Запорожской области. ВИДЕО