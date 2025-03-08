Украинские воины нанесли удар по полигону с вражеской техникой и живой силой в Запорожской области. ВИДЕО

Украинские воины нанесли точный удар по полигону с техникой и личным составом оккупантов на временно оккупированной части Запорожской области.

Для атаки наши бойцы использовали кассетные высокоточные реактивные снаряды. Удар нанес существенные потери как в живой силе, так и в технике российских захватчиков, передает Цензор.НЕТ.

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