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Украинские воины нанесли удар по полигону с вражеской техникой и живой силой в Запорожской области. ВИДЕО

Украинские воины нанесли точный удар по полигону с техникой и личным составом оккупантов на временно оккупированной части Запорожской области.

Для атаки наши бойцы использовали кассетные высокоточные реактивные снаряды. Удар нанес существенные потери как в живой силе, так и в технике российских захватчиков, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны уничтожили антенны связи и комплекс видеонаблюдения, который оккупанты замаскировали под скворечник. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19011) уничтожение (6811) Запорожская область (3035) полигон (336)


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Топ комментарии
+25
Вже потрібно готувати гідну відповідь за Добропілля.
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08.03.2025 10:30
+17
Діряві в усіх сенсах кацапські під@ри.
Слава ЗСУ - на вас наша надія!
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08.03.2025 10:32
+17
Гарна робота-виконавцям респект...
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08.03.2025 10:33
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Вже потрібно готувати гідну відповідь за Добропілля.
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08.03.2025 10:30 Ответить
Діряві в усіх сенсах кацапські під@ри.
Слава ЗСУ - на вас наша надія!
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08.03.2025 10:32 Ответить
Гарна робота-виконавцям респект...
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08.03.2025 10:33 Ответить
"Картина маслом" , а скорочена назва "333"
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08.03.2025 10:52 Ответить
Слава ЗСУ!
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08.03.2025 10:55 Ответить
Дякуємо!!! Молодці!!
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08.03.2025 11:02 Ответить
Рясно!
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08.03.2025 11:10 Ответить
вам здалося.
рясно це коли два і більше.
тут один.
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08.03.2025 12:03 Ответить
 
 