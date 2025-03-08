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Силы обороны уничтожили антенны связи и комплекс видеонаблюдения, который оккупанты замаскировали под скворечник. ВИДЕО
На Волчанском направлении бойцы подразделения "Скорпион" вместе с воинами РУБпАК "Фурия" уничтожили точку взлета дронов, две антенны связи и комплекс видеонаблюдения "Муром-М", который оккупанты замаскировали под скворечник.
Опорные пункты россиян украинские воины накрыли огнем и обезвредили 26 захватчиков, передает Цензор.НЕТ.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий08.03.2025 17:13 Ответить Мне нравится 0
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