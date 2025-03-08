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Силы обороны уничтожили антенны связи и комплекс видеонаблюдения, который оккупанты замаскировали под скворечник. ВИДЕО

На Волчанском направлении бойцы подразделения "Скорпион" вместе с воинами РУБпАК "Фурия" уничтожили точку взлета дронов, две антенны связи и комплекс видеонаблюдения "Муром-М", который оккупанты замаскировали под скворечник.

Опорные пункты россиян украинские воины накрыли огнем и обезвредили 26 захватчиков, передает Цензор.НЕТ.

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армия РФ (19011) Госпогранслужба (6367) уничтожение (6811)


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08.03.2025 17:13 Ответить
 
 