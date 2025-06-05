У Британії судять 6 людей за підпали складів на замовлення ПВК "Вагнер"

У Великій Британії розпочався судовий процес над 6 чоловіками. Їх звинувачують у підпалах складів на підприємстві в Лондоні, яке займалося постачанням товарів в Україну на замовлення ПВК "Вагнер".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Складські приміщення, які зазнали підпалу в березні минулого року у промисловій зоні на сході Лондона, належали компанії Oddisey, що доставляла відправлення та гуманітарну допомогу до України, включно із супутниковим обладнанням Starlink", - йдеться в повідомленні.

Прокурор Дункан Пенні заявив у лондонському суді, що підпал був злочином, скоєним на замовлення організації іноземного впливу. При цьому присяжним були продемонстровані листування підозрюваних, а також відео з камер спостереження та вилучених смартфонів на доказ участі їх у злочині.

Судовий розгляд триватиме орієнтовно п’ять тижнів.

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