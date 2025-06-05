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Новини Підпали складів у Великій Британії
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У Британії судять 6 людей за підпали складів на замовлення ПВК "Вагнер"

ПВК Вагрен

У Великій Британії розпочався судовий процес над 6 чоловіками. Їх звинувачують у підпалах складів на підприємстві в Лондоні, яке займалося постачанням товарів в Україну на замовлення ПВК "Вагнер".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Складські приміщення, які зазнали підпалу в березні минулого року у промисловій зоні на сході Лондона, належали компанії Oddisey, що доставляла відправлення та гуманітарну допомогу до України, включно із супутниковим обладнанням Starlink", - йдеться в повідомленні.

Прокурор Дункан Пенні заявив у лондонському суді, що підпал був злочином, скоєним на замовлення організації іноземного впливу. При цьому присяжним були продемонстровані листування підозрюваних, а також відео з камер спостереження та вилучених смартфонів на доказ участі їх у злочині.

Судовий розгляд триватиме орієнтовно п’ять тижнів.

Читайте: Поліція Британії заарештувала четвертого підозрюваного у справі про підпал будинків, пов’язаних зі Стармером

Автор: 

Велика Британія (5658) підпал (695) ПВК Вагнер (1541)


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А як пітушився женька пірожин: "Каждава пагібшего похороним в лічной могиле в алее слави в Гарячем Ключе!!!", кувалди в ЄС носив...
... а тепер його і всіх його поганців черві доїдають - це ще двух рокі не пройшло - а ВСІ і ВСІХ забули - гумкою стерли з історії...
... те саме буде після смерті ліліпутіна - севошніків просто кинуть на Ваалаам до бєліх мішок на корм.
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05.06.2025 01:09 Відповісти
Їх звинувачують у підпалах складів на замовлення ПВК "Вагнер" на підприємстві в Лондоні, яке займалося постачанням товарів в Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3556225
МАБУТЬ ТАК ЛЕПШЕ . Треба слідкувати за послідовністю
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05.06.2025 01:16 Відповісти
 
 