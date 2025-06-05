У Британії судять 6 людей за підпали складів на замовлення ПВК "Вагнер"
У Великій Британії розпочався судовий процес над 6 чоловіками. Їх звинувачують у підпалах складів на підприємстві в Лондоні, яке займалося постачанням товарів в Україну на замовлення ПВК "Вагнер".
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
"Складські приміщення, які зазнали підпалу в березні минулого року у промисловій зоні на сході Лондона, належали компанії Oddisey, що доставляла відправлення та гуманітарну допомогу до України, включно із супутниковим обладнанням Starlink", - йдеться в повідомленні.
Прокурор Дункан Пенні заявив у лондонському суді, що підпал був злочином, скоєним на замовлення організації іноземного впливу. При цьому присяжним були продемонстровані листування підозрюваних, а також відео з камер спостереження та вилучених смартфонів на доказ участі їх у злочині.
Судовий розгляд триватиме орієнтовно п’ять тижнів.
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... а тепер його і всіх його поганців черві доїдають - це ще двух рокі не пройшло - а ВСІ і ВСІХ забули - гумкою стерли з історії...
... те саме буде після смерті ліліпутіна - севошніків просто кинуть на Ваалаам до бєліх мішок на корм.
МАБУТЬ ТАК ЛЕПШЕ . Треба слідкувати за послідовністю