В Великобритании судят 6 человек за поджоги складов по заказу ЧВК "Вагнер"

Их обвиняют в поджогах по заказу ЧВК "Вагнер" складов на предприятии в Лондоне, которое занималось поставкой товаров в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Складские помещения, которые подверглись поджогу в марте прошлого года в промышленной зоне на востоке Лондона, принадлежали компании Oddisey, которая доставляла отправления и гуманитарную помощь в Украину, включая спутниковое оборудование Starlink", - говорится в сообщении.

Прокурор Дункан Пенни заявил в лондонском суде, что поджог был преступлением, совершенным по заказу организации иностранного влияния. При этом присяжным были продемонстрированы переписки подозреваемых, а также видео с камер наблюдения и изъятых смартфонов в доказательство участия их в преступлении.

Судебное разбирательство продлится ориентировочно пять недель.

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