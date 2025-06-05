В Великобритании судят 6 человек за поджоги складов по заказу ЧВК "Вагнер"
Их обвиняют в поджогах по заказу ЧВК "Вагнер" складов на предприятии в Лондоне, которое занималось поставкой товаров в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
"Складские помещения, которые подверглись поджогу в марте прошлого года в промышленной зоне на востоке Лондона, принадлежали компании Oddisey, которая доставляла отправления и гуманитарную помощь в Украину, включая спутниковое оборудование Starlink", - говорится в сообщении.
Прокурор Дункан Пенни заявил в лондонском суде, что поджог был преступлением, совершенным по заказу организации иностранного влияния. При этом присяжным были продемонстрированы переписки подозреваемых, а также видео с камер наблюдения и изъятых смартфонов в доказательство участия их в преступлении.
Судебное разбирательство продлится ориентировочно пять недель.
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... а тепер його і всіх його поганців черві доїдають - це ще двух рокі не пройшло - а ВСІ і ВСІХ забули - гумкою стерли з історії...
... те саме буде після смерті ліліпутіна - севошніків просто кинуть на Ваалаам до бєліх мішок на корм.
МАБУТЬ ТАК ЛЕПШЕ . Треба слідкувати за послідовністю
https://en.wikipedia.org/wiki/Helge_Ingstad_collision Найди тут слово GPS.
Сирійці, правильно роблять!!