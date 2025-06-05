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Новости Поджог складов в Великобритании
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В Великобритании судят 6 человек за поджоги складов по заказу ЧВК "Вагнер"

ПВК Вагнер

Их обвиняют в поджогах по заказу ЧВК "Вагнер" складов на предприятии в Лондоне, которое занималось поставкой товаров в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Складские помещения, которые подверглись поджогу в марте прошлого года в промышленной зоне на востоке Лондона, принадлежали компании Oddisey, которая доставляла отправления и гуманитарную помощь в Украину, включая спутниковое оборудование Starlink", - говорится в сообщении.

Прокурор Дункан Пенни заявил в лондонском суде, что поджог был преступлением, совершенным по заказу организации иностранного влияния. При этом присяжным были продемонстрированы переписки подозреваемых, а также видео с камер наблюдения и изъятых смартфонов в доказательство участия их в преступлении.

Судебное разбирательство продлится ориентировочно пять недель.

Читайте: Полиция Британии арестовала четвертого подозреваемого по делу о поджоге домов, связанных со Стармером

Автор: 

Великобритания (5025) поджог (1093) ЧВК Вагнер (1333)


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Топ комментарии
+10
А як пітушився женька пірожин: "Каждава пагібшего похороним в лічной могиле в алее слави в Гарячем Ключе!!!", кувалди в ЄС носив...
... а тепер його і всіх його поганців черві доїдають - це ще двух рокі не пройшло - а ВСІ і ВСІХ забули - гумкою стерли з історії...
... те саме буде після смерті ліліпутіна - севошніків просто кинуть на Ваалаам до бєліх мішок на корм.
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05.06.2025 01:09 Ответить
+5
Їх звинувачують у підпалах складів на замовлення ПВК "Вагнер" на підприємстві в Лондоні, яке займалося постачанням товарів в Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3556225
МАБУТЬ ТАК ЛЕПШЕ . Треба слідкувати за послідовністю
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05.06.2025 01:16 Ответить
+3
по принцыпу "свой-чужой" тебе бабло контора дохлого жени пригожина отсыпает.
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05.06.2025 05:21 Ответить
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А як пітушився женька пірожин: "Каждава пагібшего похороним в лічной могиле в алее слави в Гарячем Ключе!!!", кувалди в ЄС носив...
... а тепер його і всіх його поганців черві доїдають - це ще двух рокі не пройшло - а ВСІ і ВСІХ забули - гумкою стерли з історії...
... те саме буде після смерті ліліпутіна - севошніків просто кинуть на Ваалаам до бєліх мішок на корм.
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05.06.2025 01:09 Ответить
Да на балотах это ужо традыцыя такая...,дохнут за неведанного царя
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05.06.2025 03:35 Ответить
Їх звинувачують у підпалах складів на замовлення ПВК "Вагнер" на підприємстві в Лондоні, яке займалося постачанням товарів в Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3556225
МАБУТЬ ТАК ЛЕПШЕ . Треба слідкувати за послідовністю
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05.06.2025 01:16 Ответить
Че ты чешешь? Брехливый кацапский троль.
https://en.wikipedia.org/wiki/Helge_Ingstad_collision Найди тут слово GPS.
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05.06.2025 05:19 Ответить
Так їх затримали хоть , заарештовані зараз .. чи знову толерастію покажуть і дадуть звалити .?
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05.06.2025 03:37 Ответить
GPS вообще крайне ненадежная навигация спутниковая. Она легко глушится. Она легко ПЕРЕХВАТЫВАЕТСЯ И ЛОЖНЫМ ПОДДЕЛЬНЫМ СИГНАЛОМ заменяется. Нельзя доверять GPS
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05.06.2025 04:11 Ответить
Все спутниковые сигналы для оборонки должны быть закодированы и только через транспондеры по принцыпу "свой-чужой" передаватся. А GPS это просто открытый свободный сигнал без кодировки . Хош -глуши. Хош--перехватывай и "липой" заменяй сигнал
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05.06.2025 04:21 Ответить
по принцыпу "свой-чужой" тебе бабло контора дохлого жени пригожина отсыпает.
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05.06.2025 05:21 Ответить
І що, невже і там на Порошенка не вийшли?
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05.06.2025 07:00 Ответить
Вішати їх треба, толку з них, уже не буде!!
Сирійці, правильно роблять!!
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05.06.2025 07:08 Ответить
 
 