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Новости Поджог дома Кира Стармера
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Полиция Великобритании арестовала четвертого подозреваемого по делу о поджоге домов, связанных со Стармером

полиция Великобритании задержала подозреваемого в поджогах домов Стармера

В понедельник, 2 июня, в Лондоне арестовали четвертого подозреваемого в рамках расследования серии поджогов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом сообщает полиция Лондона, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 48-летнего мужчину арестовали в лондонском аэропорту Станстед. Сначала его остановили полицейские, а затем арестовали по подозрению в сговоре с целью поджога, чтобы создать угрозы жизни. Сейчас он находится под стражей.

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Что предшествовало?

В Великобритании 13 мая задержали 21-летнего гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в поджоге двух домов премьера страны Кира Стармера и автомобиля.

Украинцу Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей.

Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, - это "нападение на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".

Расследование ведет антитеррористическое подразделение лондонской полиции, поскольку нападения связаны с публичной личностью высокого уровня.

Впоследствии были арестованы еще двое подозреваемых - 34-летний гражданин Украины Петр Починка и гражданин Румынии Станислав Карпюк.

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Автор: 

Великобритания (5018) поджог (1091) Стармер Кир (216)


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Кацапи платять ухилянтам з Украіни якесь бабло ,
щоб вони там змогли протриматись і за це погоджуються
на любий злочин в краіні , де вони проживають !!
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02.06.2025 20:32 Ответить
Любі британці ,

Дайте всім причетним до цього злочину років 30 тюремного ув'язнення у в'язниці суворого режиму, щоб ні у кого не було спокуси за незароблені гроші вчиняти злочини. І ***** що це громадяни України і особи інших дердав з українськими призвищами. Тероризм - це не етнічна спільнота.
Любі британці, не робіть помилки пом'якшуючі покарання злочинців !!!
Сподіваюся, це буде прочитано, почуто та усвідомлено.
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02.06.2025 20:38 Ответить
совсем не похоже на российскую провокацию. и значит в итоге Россия против себя не получит злых на Россию - Украину и Великобританию. Спецслужбы РФ - Идиоты - это детский сад.
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02.06.2025 21:25 Ответить
 
 