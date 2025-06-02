Полиция Великобритании арестовала четвертого подозреваемого по делу о поджоге домов, связанных со Стармером
В понедельник, 2 июня, в Лондоне арестовали четвертого подозреваемого в рамках расследования серии поджогов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Об этом сообщает полиция Лондона, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 48-летнего мужчину арестовали в лондонском аэропорту Станстед. Сначала его остановили полицейские, а затем арестовали по подозрению в сговоре с целью поджога, чтобы создать угрозы жизни. Сейчас он находится под стражей.
Что предшествовало?
В Великобритании 13 мая задержали 21-летнего гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в поджоге двух домов премьера страны Кира Стармера и автомобиля.
Украинцу Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей.
Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, - это "нападение на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".
Расследование ведет антитеррористическое подразделение лондонской полиции, поскольку нападения связаны с публичной личностью высокого уровня.
Впоследствии были арестованы еще двое подозреваемых - 34-летний гражданин Украины Петр Починка и гражданин Румынии Станислав Карпюк.
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щоб вони там змогли протриматись і за це погоджуються
на любий злочин в краіні , де вони проживають !!
Дайте всім причетним до цього злочину років 30 тюремного ув'язнення у в'язниці суворого режиму, щоб ні у кого не було спокуси за незароблені гроші вчиняти злочини. І ***** що це громадяни України і особи інших дердав з українськими призвищами. Тероризм - це не етнічна спільнота.
Любі британці, не робіть помилки пом'якшуючі покарання злочинців !!!
Сподіваюся, це буде прочитано, почуто та усвідомлено.