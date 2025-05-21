Поджоги, связанные со Стармером: третий арестованный - также украинец, - Sky News
Гражданину Украины Петру Починку, 34-летнему жителю северного Лондона, официально предъявлено обвинение в сговоре с целью поджога двух объектов недвижимости и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на лондонскую полицию, информирует Цензор.НЕТ.
Починка арестовали в понедельник в Челси, на западе Лондона. В среду утром он предстал перед Вестминстерским магистратским судом. Следствие считает, что он действовал в сговоре с еще двумя лицами и "другими неустановленными", пытаясь намеренно повредить имущество путем поджога, с потенциальной угрозой жизни людей.
Речь идет о трех инцидентах: два пожара в Кентиш-Тауне (один - 8 мая, когда подожгли автомобиль, другой - 12 мая в доме, где ранее жил Стармер), а также о пожаре у дверей дома в Ислингтоне, произошедшем 11 мая.
Полиция рассматривает дело в рамках мероприятий, связанных с контртеррористической безопасностью.
Что предшествовало?
В Великобритании 13 мая задержали 21-летнего гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в поджоге двух домов премьера страны Кира Стармера и автомобиля.
Украинцу Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей.
Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, - это "нападение на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".
Расследование ведет антитеррористическое подразделение лондонской полиции, поскольку нападения связаны с публичной личностью высокого уровня.
