РУС
Новости Поджог дома Кира Стармера
5 140 37

Поджоги, связанные со Стармером: третий арестованный - также украинец, - Sky News

стармер

Гражданину Украины Петру Починку, 34-летнему жителю северного Лондона, официально предъявлено обвинение в сговоре с целью поджога двух объектов недвижимости и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на лондонскую полицию, информирует Цензор.НЕТ.

Починка арестовали в понедельник в Челси, на западе Лондона. В среду утром он предстал перед Вестминстерским магистратским судом. Следствие считает, что он действовал в сговоре с еще двумя лицами и "другими неустановленными", пытаясь намеренно повредить имущество путем поджога, с потенциальной угрозой жизни людей.

Речь идет о трех инцидентах: два пожара в Кентиш-Тауне (один - 8 мая, когда подожгли автомобиль, другой - 12 мая в доме, где ранее жил Стармер), а также о пожаре у дверей дома в Ислингтоне, произошедшем 11 мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция Британии арестовала третьего мужчину по делу о поджоге домов, связанных со Стармером

Полиция рассматривает дело в рамках мероприятий, связанных с контртеррористической безопасностью.

Что предшествовало?

В Великобритании 13 мая задержали 21-летнего гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в поджоге двух домов премьера страны Кира Стармера и автомобиля.

Украинцу Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей.

Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, - это "нападение на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".

Расследование ведет антитеррористическое подразделение лондонской полиции, поскольку нападения связаны с публичной личностью высокого уровня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержали второго подозреваемого в поджоге дома и машины Стармера

Автор: 

арест (10470) поджог (1116) Стармер Кир (254)
Топ комментарии
+22
Чудова операція, проведена рахою, по вербуванню яйцюнів з істинно українськими поганялами.
Чудова пропаганда проти України.
Найвищий пілотаж. На жаль.
Дуже багато продажного лайна серед українців.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:46 Ответить
+20
Ну, так це ж результат.
Забиті зали, де комік- ідіот грає роялєм і верещить про " сєньор- галадамор" а " люди" в залі вмирають не від голоду, а від колік у животі від сміху..
Сорокарічний недоумок у костюмі, що у телевізор розказує про " нєважно как назівається вуліца, єслі ана асвєщена", і міліони " людей", що радісно соплять у відповідь...
От і розвивалися ці інтелектуальні імбєцили, у такому середовищі, результат- підпали в середені України і за кордоном..
показать весь комментарий
21.05.2025 11:51 Ответить
+19
кацапська підарська терористична розвідка вміє працювати
нащадки кдб, млять...
показать весь комментарий
21.05.2025 11:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Натворили, ... ять, дебилы дел.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:42 Ответить
Згоден з вами на всі 100%!!
Я стикнувся з такими тут, в Лондоні - вони й досі облизують ЗЕ, незважаючи на те, що виїхали під бомбами з Гостомеля, втекли від війни, двері до якої так широко відкрив ЗЕ і його шобла. Вони й досі живуть штампами 19-го року, слухають новити тільки....на російській мові і дуже неохоче переходять на українську.
І для таких все ще "а шо було за когось іншого голосувати?".
Отак працює ІПСО іне тільки кацапське, а й вже "українське" з ОПи та отого "єдиного мудозвона". Плюс ще й шоу квартала - там це гівно хавають аж чавкають.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:06 Ответить
кацапська підарська терористична розвідка вміє працювати
нащадки кдб, млять...
показать весь комментарий
21.05.2025 11:42 Ответить
цікаво звідки ці ви@******, де та у кого паспорти отримували?
показать весь комментарий
21.05.2025 11:48 Ответить
По первому была подробная информация. Он из Ивано-Франковской области.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:11 Ответить
Цікаво, за чиєю вказівкою їх випустили і хто допоміг з британською візою. Наказав особисто путін?
показать весь комментарий
21.05.2025 11:59 Ответить
варіантів безліч
якось на початку повномасштабки перевіряли одного бійця, шоби взяти до елітного підрозділу
судимий був хлопака, за посягання на життя правоохоронця
почали розбиратися: бив мєнтів на Майдані у січні 2014-го, судимий, амністований...
взяли бійця, усе ок
через деякий час цей підрозділ взяв підарських полонених, а серед них - один з колишніх мєнтів, який був потерпілим по тій справі цього Бійця та має громадянство України і **********.
манкурт кримський, ****...
показать весь комментарий
21.05.2025 12:03 Ответить
Завербовані фсб однозначно.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:42 Ответить
скорше гру гш **********
показать весь комментарий
21.05.2025 11:44 Ответить
Одним словом кацапська підлота.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:49 Ответить
Фсбешної наволочі в Британії, як гівна. Та де їх нема?
показать весь комментарий
21.05.2025 11:44 Ответить
Увы, но ведут они себя здесь как дома на болотах, да к тому же их становится все больше и больше как в магазинах, так и в транспорте.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:02 Ответить
Чудова операція, проведена рахою, по вербуванню яйцюнів з істинно українськими поганялами.
Чудова пропаганда проти України.
Найвищий пілотаж. На жаль.
Дуже багато продажного лайна серед українців.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:46 Ответить
І ОДИН З ПЕРШИХ З НИХ БУВ богдан хмельницький.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:34 Ответить
Не українці,а підари з українським паспортом. Тому всяку таку наволоч необхідно позбавляти громадянства.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:47 Ответить
Елехторат зелених гнид !!! " хоть паржем ! рассмеши смешного! "
показать весь комментарий
21.05.2025 11:49 Ответить
Чому ,,зелених" ???
Він разом з тобою ГОЛОСУВАВ ,,АБИ НЕ ЮЛЯ".
показать весь комментарий
21.05.2025 12:36 Ответить
****** підари. але цікаво - зелений їбанат позбавить цих уїбнів громадянства? чи бодай санкції якісь уведе? от цікаво...
показать весь комментарий
21.05.2025 11:50 Ответить
Мабуть організує юридичну підтримку, як заповідав портнов
показать весь комментарий
21.05.2025 11:55 Ответить
ну, портнова і його заповіт згадали доречно
показать весь комментарий
21.05.2025 13:12 Ответить
Якось так гарно склалось
показать весь комментарий
21.05.2025 15:05 Ответить
В Україну цих гнид привезти і по старому козацькому звичаю на палю посеред Майдану посадити.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:52 Ответить
ат ***** ські консерви , от завдяки таким 73 % і Україна кров'ю захлинається ...
показать весь комментарий
21.05.2025 12:00 Ответить
І перший з цих процентів був богдан хмельницький.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:27 Ответить
здається шо відповідати за свої дії повинні ті ******* молоді чи старі , у реальному часі , люди які ******* Україну ,знають багато , але їх мало ...тепер як то кажуть, прапор у руки гребіть ,як шо є весло ...
показать весь комментарий
21.05.2025 13:16 Ответить
Будуть в британській тюрмі як на курорті...
показать весь комментарий
21.05.2025 12:03 Ответить
А може для того і підпалювали шоби гарантовано сісти - криша над головою буде, їжа буде, і буде час вивчити мову. До того ж час у тюрмі в В.Б зараховується до часу перебування для надання довготривалої посвідки на проживання.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:30 Ответить
чи не пора офіційним органам України зробити відповідну заяву, щоб попередити роздмухування антиукраїнських настроїів у ВБ? Чи будемо чекати??
показать весь комментарий
21.05.2025 12:09 Ответить
Тому треба гнати це бидло яке понаїжало в Англію, мало того що це переважно ухилянти так воно ще завербоване ворогом.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:09 Ответить
схоже на те, що явно не найкращі українці, бички призовного віку, а, швидше за все, "приколісти" Вироку-2019 купили у рєшал Зєлі-Підєрмачної собі подорож закордон і вже там "широко розкинув ноги" какаразнічают для тих, хто більше дасть..
показать весь комментарий
21.05.2025 12:09 Ответить
навербувати рагулів для такої справи - вищий пілотаж кацапо спецслужб. це ж який удар по двостороннім відносинам України та Британії...
показать весь комментарий
21.05.2025 12:12 Ответить
Осудити цих скотиняк, передати їх в Україну, а тут уже, за СХЕМОЮ від ОПУ+КМУ, на московію, під обмін!! Можливо, ще щось підпалять, ПОТІМ, в Україні!!
показать весь комментарий
21.05.2025 12:18 Ответить
Держава толерує таких покидьків. Була інформація, що лорак і сніжана єгорова паспорти поміняли українські в нашому кнсульстві в Туреччині, так як термін дії їхніх закінчився.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:29 Ответить
Має бути порушена справа про державну зраду проти цих підарів.
показать весь комментарий
21.05.2025 13:58 Ответить
 
 