Поджоги, связанные со Стармером: третий арестованный - также украинец, - Sky News

Гражданину Украины Петру Починку, 34-летнему жителю северного Лондона, официально предъявлено обвинение в сговоре с целью поджога двух объектов недвижимости и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на лондонскую полицию, информирует Цензор.НЕТ.

Починка арестовали в понедельник в Челси, на западе Лондона. В среду утром он предстал перед Вестминстерским магистратским судом. Следствие считает, что он действовал в сговоре с еще двумя лицами и "другими неустановленными", пытаясь намеренно повредить имущество путем поджога, с потенциальной угрозой жизни людей.

Речь идет о трех инцидентах: два пожара в Кентиш-Тауне (один - 8 мая, когда подожгли автомобиль, другой - 12 мая в доме, где ранее жил Стармер), а также о пожаре у дверей дома в Ислингтоне, произошедшем 11 мая.

Полиция рассматривает дело в рамках мероприятий, связанных с контртеррористической безопасностью.

Что предшествовало?

В Великобритании 13 мая задержали 21-летнего гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в поджоге двух домов премьера страны Кира Стармера и автомобиля.

Украинцу Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей.

Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, - это "нападение на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".

Расследование ведет антитеррористическое подразделение лондонской полиции, поскольку нападения связаны с публичной личностью высокого уровня.

