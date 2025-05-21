УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10748 відвідувачів онлайн
Новини Підпал будинку Кіра Стармера
5 140 37

Підпали, пов’язані зі Стармером: третій заарештований також українець, - Sky News

стармер

Громадянину України Петру Починку, 34-річному жителю північного Лондона, офіційно пред’явлено звинувачення у змові з метою підпалу двох об’єктів нерухомості та автомобіля, пов’язаних із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на лондонську поліцію, інформує Цензор.НЕТ.

Починка заарештували у понеділок у Челсі, на заході Лондона. У середу вранці він постав перед Вестмінстерським магістратським судом. Слідство вважає, що він діяв у змові з ще двома особами та "іншими невстановленими", намагаючись навмисно пошкодити майно шляхом підпалу, з потенційною загрозою життю людей.

Йдеться про три інциденти: дві пожежі у Кентіш-Тауні (одна - 8 травня, коли підпалили автомобіль, інша - 12 травня у будинку, де раніше мешкав Стармер), а також про пожежу біля дверей будинку в Іслінгтоні, що сталася 11 травня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція Британії заарештувала третього чоловіка у справі про підпал будинків, пов’язаних зі Стармером

Поліція розглядає справу в межах заходів, пов’язаних із контртерористичною безпекою.

Що передувало?

У Великій Британії 13 травня затримали 21-річного громадянина України, якому пред'явлено обвинувачення у підпалі двох будинків премʼєра країни Кіра Стармера та автівки.

Українцю Роману Лавриновичу інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей

Сам Стармер напередодні заявив, що підпали обʼєктів, повʼязаних із ним, - це "напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо".

Розслідування веде антитерористичний підрозділ лондонської поліції, оскільки напади повʼязані з публічною особою високого рівня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримали другого підозрюваного у підпалі будинку й автівки Стармера

Автор: 

арешт (2550) підпал (718) Стармер Кір (257)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Чудова операція, проведена рахою, по вербуванню яйцюнів з істинно українськими поганялами.
Чудова пропаганда проти України.
Найвищий пілотаж. На жаль.
Дуже багато продажного лайна серед українців.
показати весь коментар
21.05.2025 11:46 Відповісти
+20
Ну, так це ж результат.
Забиті зали, де комік- ідіот грає роялєм і верещить про " сєньор- галадамор" а " люди" в залі вмирають не від голоду, а від колік у животі від сміху..
Сорокарічний недоумок у костюмі, що у телевізор розказує про " нєважно как назівається вуліца, єслі ана асвєщена", і міліони " людей", що радісно соплять у відповідь...
От і розвивалися ці інтелектуальні імбєцили, у такому середовищі, результат- підпали в середені України і за кордоном..
показати весь коментар
21.05.2025 11:51 Відповісти
+19
кацапська підарська терористична розвідка вміє працювати
нащадки кдб, млять...
показати весь коментар
21.05.2025 11:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Натворили, ... ять, дебилы дел.
показати весь коментар
21.05.2025 11:42 Відповісти
Ну, так це ж результат.
Забиті зали, де комік- ідіот грає роялєм і верещить про " сєньор- галадамор" а " люди" в залі вмирають не від голоду, а від колік у животі від сміху..
Сорокарічний недоумок у костюмі, що у телевізор розказує про " нєважно как назівається вуліца, єслі ана асвєщена", і міліони " людей", що радісно соплять у відповідь...
От і розвивалися ці інтелектуальні імбєцили, у такому середовищі, результат- підпали в середені України і за кордоном..
показати весь коментар
21.05.2025 11:51 Відповісти
Згоден з вами на всі 100%!!
Я стикнувся з такими тут, в Лондоні - вони й досі облизують ЗЕ, незважаючи на те, що виїхали під бомбами з Гостомеля, втекли від війни, двері до якої так широко відкрив ЗЕ і його шобла. Вони й досі живуть штампами 19-го року, слухають новити тільки....на російській мові і дуже неохоче переходять на українську.
І для таких все ще "а шо було за когось іншого голосувати?".
Отак працює ІПСО іне тільки кацапське, а й вже "українське" з ОПи та отого "єдиного мудозвона". Плюс ще й шоу квартала - там це гівно хавають аж чавкають.
показати весь коментар
21.05.2025 12:06 Відповісти
кацапська підарська терористична розвідка вміє працювати
нащадки кдб, млять...
показати весь коментар
21.05.2025 11:42 Відповісти
цікаво звідки ці ви@******, де та у кого паспорти отримували?
показати весь коментар
21.05.2025 11:48 Відповісти
По первому была подробная информация. Он из Ивано-Франковской области.
показати весь коментар
21.05.2025 12:11 Відповісти
Цікаво, за чиєю вказівкою їх випустили і хто допоміг з британською візою. Наказав особисто путін?
показати весь коментар
21.05.2025 11:59 Відповісти
варіантів безліч
якось на початку повномасштабки перевіряли одного бійця, шоби взяти до елітного підрозділу
судимий був хлопака, за посягання на життя правоохоронця
почали розбиратися: бив мєнтів на Майдані у січні 2014-го, судимий, амністований...
взяли бійця, усе ок
через деякий час цей підрозділ взяв підарських полонених, а серед них - один з колишніх мєнтів, який був потерпілим по тій справі цього Бійця та має громадянство України і **********.
манкурт кримський, ****...
показати весь коментар
21.05.2025 12:03 Відповісти
Завербовані фсб однозначно.
показати весь коментар
21.05.2025 11:42 Відповісти
скорше гру гш **********
показати весь коментар
21.05.2025 11:44 Відповісти
Одним словом кацапська підлота.
показати весь коментар
21.05.2025 11:49 Відповісти
Фсбешної наволочі в Британії, як гівна. Та де їх нема?
показати весь коментар
21.05.2025 11:44 Відповісти
Увы, но ведут они себя здесь как дома на болотах, да к тому же их становится все больше и больше как в магазинах, так и в транспорте.
показати весь коментар
21.05.2025 12:02 Відповісти
Чудова операція, проведена рахою, по вербуванню яйцюнів з істинно українськими поганялами.
Чудова пропаганда проти України.
Найвищий пілотаж. На жаль.
Дуже багато продажного лайна серед українців.
показати весь коментар
21.05.2025 11:46 Відповісти
І ОДИН З ПЕРШИХ З НИХ БУВ богдан хмельницький.
показати весь коментар
21.05.2025 12:34 Відповісти
Не українці,а підари з українським паспортом. Тому всяку таку наволоч необхідно позбавляти громадянства.
показати весь коментар
21.05.2025 11:47 Відповісти
Елехторат зелених гнид !!! " хоть паржем ! рассмеши смешного! "
показати весь коментар
21.05.2025 11:49 Відповісти
Чому ,,зелених" ???
Він разом з тобою ГОЛОСУВАВ ,,АБИ НЕ ЮЛЯ".
показати весь коментар
21.05.2025 12:36 Відповісти
****** підари. але цікаво - зелений їбанат позбавить цих уїбнів громадянства? чи бодай санкції якісь уведе? от цікаво...
показати весь коментар
21.05.2025 11:50 Відповісти
Мабуть організує юридичну підтримку, як заповідав портнов
показати весь коментар
21.05.2025 11:55 Відповісти
ну, портнова і його заповіт згадали доречно
показати весь коментар
21.05.2025 13:12 Відповісти
Якось так гарно склалось
показати весь коментар
21.05.2025 15:05 Відповісти
В Україну цих гнид привезти і по старому козацькому звичаю на палю посеред Майдану посадити.
показати весь коментар
21.05.2025 11:52 Відповісти
ат ***** ські консерви , от завдяки таким 73 % і Україна кров'ю захлинається ...
показати весь коментар
21.05.2025 12:00 Відповісти
І перший з цих процентів був богдан хмельницький.
показати весь коментар
21.05.2025 12:27 Відповісти
здається шо відповідати за свої дії повинні ті ******* молоді чи старі , у реальному часі , люди які ******* Україну ,знають багато , але їх мало ...тепер як то кажуть, прапор у руки гребіть ,як шо є весло ...
показати весь коментар
21.05.2025 13:16 Відповісти
Будуть в британській тюрмі як на курорті...
показати весь коментар
21.05.2025 12:03 Відповісти
А може для того і підпалювали шоби гарантовано сісти - криша над головою буде, їжа буде, і буде час вивчити мову. До того ж час у тюрмі в В.Б зараховується до часу перебування для надання довготривалої посвідки на проживання.
показати весь коментар
21.05.2025 12:30 Відповісти
чи не пора офіційним органам України зробити відповідну заяву, щоб попередити роздмухування антиукраїнських настроїів у ВБ? Чи будемо чекати??
показати весь коментар
21.05.2025 12:09 Відповісти
Тому треба гнати це бидло яке понаїжало в Англію, мало того що це переважно ухилянти так воно ще завербоване ворогом.
показати весь коментар
21.05.2025 12:09 Відповісти
схоже на те, що явно не найкращі українці, бички призовного віку, а, швидше за все, "приколісти" Вироку-2019 купили у рєшал Зєлі-Підєрмачної собі подорож закордон і вже там "широко розкинув ноги" какаразнічают для тих, хто більше дасть..
показати весь коментар
21.05.2025 12:09 Відповісти
навербувати рагулів для такої справи - вищий пілотаж кацапо спецслужб. це ж який удар по двостороннім відносинам України та Британії...
показати весь коментар
21.05.2025 12:12 Відповісти
Осудити цих скотиняк, передати їх в Україну, а тут уже, за СХЕМОЮ від ОПУ+КМУ, на московію, під обмін!! Можливо, ще щось підпалять, ПОТІМ, в Україні!!
показати весь коментар
21.05.2025 12:18 Відповісти
Держава толерує таких покидьків. Була інформація, що лорак і сніжана єгорова паспорти поміняли українські в нашому кнсульстві в Туреччині, так як термін дії їхніх закінчився.
показати весь коментар
21.05.2025 12:29 Відповісти
Має бути порушена справа про державну зраду проти цих підарів.
показати весь коментар
21.05.2025 13:58 Відповісти
 
 