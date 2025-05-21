Підпали, пов’язані зі Стармером: третій заарештований також українець, - Sky News
Громадянину України Петру Починку, 34-річному жителю північного Лондона, офіційно пред’явлено звинувачення у змові з метою підпалу двох об’єктів нерухомості та автомобіля, пов’язаних із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Про це повідомляє Sky News з посиланням на лондонську поліцію, інформує Цензор.НЕТ.
Починка заарештували у понеділок у Челсі, на заході Лондона. У середу вранці він постав перед Вестмінстерським магістратським судом. Слідство вважає, що він діяв у змові з ще двома особами та "іншими невстановленими", намагаючись навмисно пошкодити майно шляхом підпалу, з потенційною загрозою життю людей.
Йдеться про три інциденти: дві пожежі у Кентіш-Тауні (одна - 8 травня, коли підпалили автомобіль, інша - 12 травня у будинку, де раніше мешкав Стармер), а також про пожежу біля дверей будинку в Іслінгтоні, що сталася 11 травня.
Поліція розглядає справу в межах заходів, пов’язаних із контртерористичною безпекою.
Що передувало?
У Великій Британії 13 травня затримали 21-річного громадянина України, якому пред'явлено обвинувачення у підпалі двох будинків премʼєра країни Кіра Стармера та автівки.
Українцю Роману Лавриновичу інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей
Сам Стармер напередодні заявив, що підпали обʼєктів, повʼязаних із ним, - це "напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо".
Розслідування веде антитерористичний підрозділ лондонської поліції, оскільки напади повʼязані з публічною особою високого рівня.
