Поліція Британії заарештувала четвертого підозрюваного у справі про підпал будинків, пов’язаних зі Стармером

У понеділок, 2 червня, у Лондоні заарештували четвертого підозрюваного в межах розслідування серії підпалів, пов’язаних із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це повідомляє поліція Лондона, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 48-річного чоловіка заарештували в лондонському аеропорту Станстед. Спочатку його зупинили поліцейські, а потім заарештували за підозрою у змові з метою підпалу, щоб створити загрози життю. Наразі він перебуває під вартою.

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Що передувало?

У Великій Британії 13 травня затримали 21-річного громадянина України, якому пред'явлено обвинувачення у підпалі двох будинків премʼєра країни Кіра Стармера та автівки.

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Сам Стармер напередодні заявив, що підпали обʼєктів, повʼязаних із ним, - це "напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо".

Розслідування веде антитерористичний підрозділ лондонської поліції, оскільки напади повʼязані з публічною особою високого рівня.

Згодом були заарештовані ще двоє підозрюваних - 34-річний громадянин України Петро Починка та громадянин Румунії Станіслав Карпюк.

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