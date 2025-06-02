Поліція Британії заарештувала четвертого підозрюваного у справі про підпал будинків, пов’язаних зі Стармером
У понеділок, 2 червня, у Лондоні заарештували четвертого підозрюваного в межах розслідування серії підпалів, пов’язаних із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Про це повідомляє поліція Лондона, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 48-річного чоловіка заарештували в лондонському аеропорту Станстед. Спочатку його зупинили поліцейські, а потім заарештували за підозрою у змові з метою підпалу, щоб створити загрози життю. Наразі він перебуває під вартою.
Що передувало?
У Великій Британії 13 травня затримали 21-річного громадянина України, якому пред'явлено обвинувачення у підпалі двох будинків премʼєра країни Кіра Стармера та автівки.
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Сам Стармер напередодні заявив, що підпали обʼєктів, повʼязаних із ним, - це "напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо".
Розслідування веде антитерористичний підрозділ лондонської поліції, оскільки напади повʼязані з публічною особою високого рівня.
Згодом були заарештовані ще двоє підозрюваних - 34-річний громадянин України Петро Починка та громадянин Румунії Станіслав Карпюк.
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щоб вони там змогли протриматись і за це погоджуються
на любий злочин в краіні , де вони проживають !!
Дайте всім причетним до цього злочину років 30 тюремного ув'язнення у в'язниці суворого режиму, щоб ні у кого не було спокуси за незароблені гроші вчиняти злочини. І ***** що це громадяни України і особи інших дердав з українськими призвищами. Тероризм - це не етнічна спільнота.
Любі британці, не робіть помилки пом'якшуючі покарання злочинців !!!
Сподіваюся, це буде прочитано, почуто та усвідомлено.