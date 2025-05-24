УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12056 відвідувачів онлайн
Новини Підпал будинку Кіра Стармера
1 015 8

Британія розслідує причетність Росії до підпалів будинків, пов’язаних зі Стармером, - FT

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Британські служби безпеки розслідують можливу причетність Росії до трьох підпалів майна, що пов'язані з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що йдеться про спроби підпалити родинний будинок Стармера в Кентіш-Тауні на півночі Лондона, а також на автомобіль і житловий будинок, який раніше належав прем'єр-міністру, які відбулися на початку цього місяця.

Двом українцям і громадянину Румунії висунуто звинувачення у змові з метою скоєння підпалу з наміром наразити на небезпеку життя людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підпали, пов’язані зі Стармером: третій заарештований також українець, - Sky News

Поліція стверджує, що троє чоловіків вступили в змову з "іншими невідомими особами".

Співрозмовники FT розповіли, що британські посадовці розслідують, чи могла РФ завербувати чоловіків, звинувачених у підпалах. Вони додали, що зараз обговорюється, як найкраще реагувати, якщо це так.

Один урядовець попередив, що багато різних версій подій все ще розслідуються, і на цьому етапі нічого не відкидається.

Нагадаємо, 13 травня поліція затримала першого підозрюваного у справі про підпал — 21-річного українця Романа Лавриновича. Другим підозрюваним виявився 26-річний українець із Чернівців Станіслав Карпюк. У нього громадянство Румунії.

Згодом затримали й третього підозрюваного — українця Петра Починка.

Також читайте: Зеленський та Стармер обговорили продовження санкційного тиску на РФ

Що передувало?

У Великій Британії 13 травня затримали 21-річного громадянина України, якому пред'явлено обвинувачення у підпалі двох будинків премʼєра країни Кіра Стармера та автівки.

Українцю Роману Лавриновичу інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей

Сам Стармер напередодні заявив, що підпали обʼєктів, повʼязаних із ним, - це "напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо".

Розслідування веде антитерористичний підрозділ лондонської поліції, оскільки напади повʼязані з публічною особою високого рівня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція Британії заарештувала третього чоловіка у справі про підпал будинків, пов’язаних зі Стармером

Автор: 

Велика Британія (5643) підпал (693) росія (65856) Стармер Кір (219)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А скільки росіян було впущено до Британії за десятки років?
показати весь коментар
24.05.2025 09:36 Відповісти
українець із Чернівців Станіслав Карпюк. У нього громадянство Румунії. Джерело: https://censor.net/ua/n3554061 не українець, а РУМУН
показати весь коментар
24.05.2025 09:39 Відповісти
Багато хто у світі не розрізняють українців від румун
показати весь коментар
24.05.2025 09:46 Відповісти
тупуголові не відрізняють х.. від ложки. Ви на них рівняєтесь?
показати весь коментар
24.05.2025 10:12 Відповісти
З чого б це я на них рівнявся? Я й кажу,що тупоголові
показати весь коментар
24.05.2025 10:17 Відповісти
Хай здохнуть у в'язниці потвори....
показати весь коментар
24.05.2025 10:59 Відповісти
Хочу до англійської в'язниці!
ШІ



Умови утримання в англійських в'язницях значно варіюються залежно від типу в'язниці та індивідуальних потреб ув'язнених. У них можуть бути як ******* стандарти, так і певні обмеження.

Основні аспекти:

Типи в'язниць:

Англійські в'язниці поділяються на кілька категорій, таких як відкриті, закриті, молодіжні та інші, що визначають рівень безпеки та суворість умов.

Житлові умови:

У в'язницях можуть бути індивідуальні або спільні кімнати, оснащені ліжками, столами та іншими необхідними *******. У багатьох в'язницях є спільні кімнати, де в'язні можуть спілкуватися та відпочивати.

Харчування:

Харчування у в'язницях забезпечується відповідно до певних правил та стандартів. В'язні отримують триразове харчування, а в деяких випадках можуть мати можливість замовити додаткові страви.

Зайнятість та освіта:

В'язні можуть мати доступ до різноманітних занять та освітніх програм. Це може включати фізичну активність, роботу у в'язничному господарстві, навчальні курси та інші форми професійної підготовки.

Зв'язок із зовнішнім світом:

Ув'язнені мають право на листування та телефонні розмови, а також на відвідування від родичів та знайомих. Ці права регулюються конкретними правилами в'язниці.

Медична допомога:

Ув'язнені мають право на медичну допомогу, включаючи стоматологічні та інші медичні процедури. У в'язницях є медичні працівники, які надають допомогу ув'язненим.

Права ув'язнених:

Ув'язнені в англійських в'язницях мають право на захист своїх прав. Вони можуть звертатися до судових органів та інших органів влади для захисту своїх прав.

Загалом, умови утримання в англійських в'язницях мають на меті забезпечити баланс між забезпеченням безпеки та збереженням прав ув'язнених. Утім, в'язниця все ще є місцем обмежень та суворих правил.
показати весь коментар
24.05.2025 12:09 Відповісти
Навіщо розслідує??
звісно що москалі!
І що зробите??
абєспакоєность та асужденіє!!!???
показати весь коментар
24.05.2025 12:56 Відповісти
 
 