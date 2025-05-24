Британія розслідує причетність Росії до підпалів будинків, пов’язаних зі Стармером, - FT

Британські служби безпеки розслідують можливу причетність Росії до трьох підпалів майна, що пов'язані з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що йдеться про спроби підпалити родинний будинок Стармера в Кентіш-Тауні на півночі Лондона, а також на автомобіль і житловий будинок, який раніше належав прем'єр-міністру, які відбулися на початку цього місяця.

Двом українцям і громадянину Румунії висунуто звинувачення у змові з метою скоєння підпалу з наміром наразити на небезпеку життя людини.

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Поліція стверджує, що троє чоловіків вступили в змову з "іншими невідомими особами".

Співрозмовники FT розповіли, що британські посадовці розслідують, чи могла РФ завербувати чоловіків, звинувачених у підпалах. Вони додали, що зараз обговорюється, як найкраще реагувати, якщо це так.

Один урядовець попередив, що багато різних версій подій все ще розслідуються, і на цьому етапі нічого не відкидається.

Нагадаємо, 13 травня поліція затримала першого підозрюваного у справі про підпал — 21-річного українця Романа Лавриновича. Другим підозрюваним виявився 26-річний українець із Чернівців Станіслав Карпюк. У нього громадянство Румунії.

Згодом затримали й третього підозрюваного — українця Петра Починка.

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Що передувало?

У Великій Британії 13 травня затримали 21-річного громадянина України, якому пред'явлено обвинувачення у підпалі двох будинків премʼєра країни Кіра Стармера та автівки.

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Сам Стармер напередодні заявив, що підпали обʼєктів, повʼязаних із ним, - це "напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо".

Розслідування веде антитерористичний підрозділ лондонської поліції, оскільки напади повʼязані з публічною особою високого рівня.

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