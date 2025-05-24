Британія розслідує причетність Росії до підпалів будинків, пов’язаних зі Стармером, - FT
Британські служби безпеки розслідують можливу причетність Росії до трьох підпалів майна, що пов'язані з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що йдеться про спроби підпалити родинний будинок Стармера в Кентіш-Тауні на півночі Лондона, а також на автомобіль і житловий будинок, який раніше належав прем'єр-міністру, які відбулися на початку цього місяця.
Двом українцям і громадянину Румунії висунуто звинувачення у змові з метою скоєння підпалу з наміром наразити на небезпеку життя людини.
Поліція стверджує, що троє чоловіків вступили в змову з "іншими невідомими особами".
Співрозмовники FT розповіли, що британські посадовці розслідують, чи могла РФ завербувати чоловіків, звинувачених у підпалах. Вони додали, що зараз обговорюється, як найкраще реагувати, якщо це так.
Один урядовець попередив, що багато різних версій подій все ще розслідуються, і на цьому етапі нічого не відкидається.
Нагадаємо, 13 травня поліція затримала першого підозрюваного у справі про підпал — 21-річного українця Романа Лавриновича. Другим підозрюваним виявився 26-річний українець із Чернівців Станіслав Карпюк. У нього громадянство Румунії.
Згодом затримали й третього підозрюваного — українця Петра Починка.
Що передувало?
У Великій Британії 13 травня затримали 21-річного громадянина України, якому пред'явлено обвинувачення у підпалі двох будинків премʼєра країни Кіра Стармера та автівки.
Українцю Роману Лавриновичу інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей
Сам Стармер напередодні заявив, що підпали обʼєктів, повʼязаних із ним, - це "напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо".
Розслідування веде антитерористичний підрозділ лондонської поліції, оскільки напади повʼязані з публічною особою високого рівня.
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Умови утримання в англійських в'язницях значно варіюються залежно від типу в'язниці та індивідуальних потреб ув'язнених. У них можуть бути як ******* стандарти, так і певні обмеження.
Основні аспекти:
Типи в'язниць:
Англійські в'язниці поділяються на кілька категорій, таких як відкриті, закриті, молодіжні та інші, що визначають рівень безпеки та суворість умов.
Житлові умови:
У в'язницях можуть бути індивідуальні або спільні кімнати, оснащені ліжками, столами та іншими необхідними *******. У багатьох в'язницях є спільні кімнати, де в'язні можуть спілкуватися та відпочивати.
Харчування:
Харчування у в'язницях забезпечується відповідно до певних правил та стандартів. В'язні отримують триразове харчування, а в деяких випадках можуть мати можливість замовити додаткові страви.
Зайнятість та освіта:
В'язні можуть мати доступ до різноманітних занять та освітніх програм. Це може включати фізичну активність, роботу у в'язничному господарстві, навчальні курси та інші форми професійної підготовки.
Зв'язок із зовнішнім світом:
Ув'язнені мають право на листування та телефонні розмови, а також на відвідування від родичів та знайомих. Ці права регулюються конкретними правилами в'язниці.
Медична допомога:
Ув'язнені мають право на медичну допомогу, включаючи стоматологічні та інші медичні процедури. У в'язницях є медичні працівники, які надають допомогу ув'язненим.
Права ув'язнених:
Ув'язнені в англійських в'язницях мають право на захист своїх прав. Вони можуть звертатися до судових органів та інших органів влади для захисту своїх прав.
Загалом, умови утримання в англійських в'язницях мають на меті забезпечити баланс між забезпеченням безпеки та збереженням прав ув'язнених. Утім, в'язниця все ще є місцем обмежень та суворих правил.
звісно що москалі!
І що зробите??
абєспакоєность та асужденіє!!!???