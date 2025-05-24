Британия расследует причастность России к поджогам домов, связанных со Стармером, - FT
Британские службы безопасности расследуют возможную причастность России к трем поджогам имущества, связанным с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что речь идет о попытках, которые произошли в начале этого месяца, поджечь семейный дом Стармера в Кентиш-Тауне на севере Лондона, а также автомобиль и жилой дом, ранее принадлежавший премьер-министру.
Двум украинцам и гражданину Румынии предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения поджога с намерением подвергнуть опасности жизнь человека.
Полиция утверждает, что трое мужчин вступили в сговор с "другими неизвестными лицами".
Собеседники FT рассказали, что британские чиновники расследуют, могла ли РФ завербовать мужчин, обвиняемых в поджогах. Они добавили, что сейчас обсуждается, как лучше всего реагировать, если это так.
Один чиновник предупредил, что много различных версий событий все еще расследуются, и на этом этапе ничего не отбрасывается.
Напомним, 13 мая полиция задержала первого подозреваемого по делу о поджоге - 21-летнего украинца Романа Лавриновича. Вторым подозреваемым оказался 26-летний украинец из Черновцов Станислав Карпюк. У него гражданство Румынии.
Впоследствии задержали и третьего подозреваемого - украинца Петра Починка.
Что предшествовало?
В Великобритании 13 мая задержали 21-летнего гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в поджоге двух домов премьера страны Кира Стармера и автомобиля.
Украинцу Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей
Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, - это "нападение на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".
Расследование ведет антитеррористическое подразделение лондонской полиции, поскольку нападения связаны с публичной личностью высокого уровня.
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Умови утримання в англійських в'язницях значно варіюються залежно від типу в'язниці та індивідуальних потреб ув'язнених. У них можуть бути як ******* стандарти, так і певні обмеження.
Основні аспекти:
Типи в'язниць:
Англійські в'язниці поділяються на кілька категорій, таких як відкриті, закриті, молодіжні та інші, що визначають рівень безпеки та суворість умов.
Житлові умови:
У в'язницях можуть бути індивідуальні або спільні кімнати, оснащені ліжками, столами та іншими необхідними *******. У багатьох в'язницях є спільні кімнати, де в'язні можуть спілкуватися та відпочивати.
Харчування:
Харчування у в'язницях забезпечується відповідно до певних правил та стандартів. В'язні отримують триразове харчування, а в деяких випадках можуть мати можливість замовити додаткові страви.
Зайнятість та освіта:
В'язні можуть мати доступ до різноманітних занять та освітніх програм. Це може включати фізичну активність, роботу у в'язничному господарстві, навчальні курси та інші форми професійної підготовки.
Зв'язок із зовнішнім світом:
Ув'язнені мають право на листування та телефонні розмови, а також на відвідування від родичів та знайомих. Ці права регулюються конкретними правилами в'язниці.
Медична допомога:
Ув'язнені мають право на медичну допомогу, включаючи стоматологічні та інші медичні процедури. У в'язницях є медичні працівники, які надають допомогу ув'язненим.
Права ув'язнених:
Ув'язнені в англійських в'язницях мають право на захист своїх прав. Вони можуть звертатися до судових органів та інших органів влади для захисту своїх прав.
Загалом, умови утримання в англійських в'язницях мають на меті забезпечити баланс між забезпеченням безпеки та збереженням прав ув'язнених. Утім, в'язниця все ще є місцем обмежень та суворих правил.
звісно що москалі!
І що зробите??
абєспакоєность та асужденіє!!!???