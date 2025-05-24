Британия расследует причастность России к поджогам домов, связанных со Стармером, - FT

Британские службы безопасности расследуют возможную причастность России к трем поджогам имущества, связанным с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что речь идет о попытках, которые произошли в начале этого месяца, поджечь семейный дом Стармера в Кентиш-Тауне на севере Лондона, а также автомобиль и жилой дом, ранее принадлежавший премьер-министру.

Двум украинцам и гражданину Румынии предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения поджога с намерением подвергнуть опасности жизнь человека.

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Полиция утверждает, что трое мужчин вступили в сговор с "другими неизвестными лицами".

Собеседники FT рассказали, что британские чиновники расследуют, могла ли РФ завербовать мужчин, обвиняемых в поджогах. Они добавили, что сейчас обсуждается, как лучше всего реагировать, если это так.

Один чиновник предупредил, что много различных версий событий все еще расследуются, и на этом этапе ничего не отбрасывается.

Напомним, 13 мая полиция задержала первого подозреваемого по делу о поджоге - 21-летнего украинца Романа Лавриновича. Вторым подозреваемым оказался 26-летний украинец из Черновцов Станислав Карпюк. У него гражданство Румынии.

Впоследствии задержали и третьего подозреваемого - украинца Петра Починка.

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Что предшествовало?

В Великобритании 13 мая задержали 21-летнего гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в поджоге двух домов премьера страны Кира Стармера и автомобиля.

Украинцу Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей

Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, - это "нападение на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".

Расследование ведет антитеррористическое подразделение лондонской полиции, поскольку нападения связаны с публичной личностью высокого уровня.

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