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Новости Поджог дома Кира Стармера
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Британия расследует причастность России к поджогам домов, связанных со Стармером, - FT

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Британские службы безопасности расследуют возможную причастность России к трем поджогам имущества, связанным с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что речь идет о попытках, которые произошли в начале этого месяца, поджечь семейный дом Стармера в Кентиш-Тауне на севере Лондона, а также автомобиль и жилой дом, ранее принадлежавший премьер-министру.

Двум украинцам и гражданину Румынии предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения поджога с намерением подвергнуть опасности жизнь человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поджоги, связанные со Стармером: третий арестованный также украинец, - Sky News

Полиция утверждает, что трое мужчин вступили в сговор с "другими неизвестными лицами".

Собеседники FT рассказали, что британские чиновники расследуют, могла ли РФ завербовать мужчин, обвиняемых в поджогах. Они добавили, что сейчас обсуждается, как лучше всего реагировать, если это так.

Один чиновник предупредил, что много различных версий событий все еще расследуются, и на этом этапе ничего не отбрасывается.

Напомним, 13 мая полиция задержала первого подозреваемого по делу о поджоге - 21-летнего украинца Романа Лавриновича. Вторым подозреваемым оказался 26-летний украинец из Черновцов Станислав Карпюк. У него гражданство Румынии.

Впоследствии задержали и третьего подозреваемого - украинца Петра Починка.

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Что предшествовало?

В Великобритании 13 мая задержали 21-летнего гражданина Украины, которому предъявлено обвинение в поджоге двух домов премьера страны Кира Стармера и автомобиля.

Украинцу Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей

Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, - это "нападение на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".

Расследование ведет антитеррористическое подразделение лондонской полиции, поскольку нападения связаны с публичной личностью высокого уровня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Британии арестовала третьего мужчину по делу о поджоге домов, связанных со Стармером

Автор: 

Великобритания (5011) поджог (1091) россия (96038) Стармер Кир (216)


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А скільки росіян було впущено до Британії за десятки років?
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24.05.2025 09:36 Ответить
українець із Чернівців Станіслав Карпюк. У нього громадянство Румунії. Джерело: https://censor.net/ua/n3554061 не українець, а РУМУН
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24.05.2025 09:39 Ответить
Багато хто у світі не розрізняють українців від румун
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24.05.2025 09:46 Ответить
тупуголові не відрізняють х.. від ложки. Ви на них рівняєтесь?
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24.05.2025 10:12 Ответить
З чого б це я на них рівнявся? Я й кажу,що тупоголові
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24.05.2025 10:17 Ответить
Хай здохнуть у в'язниці потвори....
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24.05.2025 10:59 Ответить
Хочу до англійської в'язниці!
ШІ



Умови утримання в англійських в'язницях значно варіюються залежно від типу в'язниці та індивідуальних потреб ув'язнених. У них можуть бути як ******* стандарти, так і певні обмеження.

Основні аспекти:

Типи в'язниць:

Англійські в'язниці поділяються на кілька категорій, таких як відкриті, закриті, молодіжні та інші, що визначають рівень безпеки та суворість умов.

Житлові умови:

У в'язницях можуть бути індивідуальні або спільні кімнати, оснащені ліжками, столами та іншими необхідними *******. У багатьох в'язницях є спільні кімнати, де в'язні можуть спілкуватися та відпочивати.

Харчування:

Харчування у в'язницях забезпечується відповідно до певних правил та стандартів. В'язні отримують триразове харчування, а в деяких випадках можуть мати можливість замовити додаткові страви.

Зайнятість та освіта:

В'язні можуть мати доступ до різноманітних занять та освітніх програм. Це може включати фізичну активність, роботу у в'язничному господарстві, навчальні курси та інші форми професійної підготовки.

Зв'язок із зовнішнім світом:

Ув'язнені мають право на листування та телефонні розмови, а також на відвідування від родичів та знайомих. Ці права регулюються конкретними правилами в'язниці.

Медична допомога:

Ув'язнені мають право на медичну допомогу, включаючи стоматологічні та інші медичні процедури. У в'язницях є медичні працівники, які надають допомогу ув'язненим.

Права ув'язнених:

Ув'язнені в англійських в'язницях мають право на захист своїх прав. Вони можуть звертатися до судових органів та інших органів влади для захисту своїх прав.

Загалом, умови утримання в англійських в'язницях мають на меті забезпечити баланс між забезпеченням безпеки та збереженням прав ув'язнених. Утім, в'язниця все ще є місцем обмежень та суворих правил.
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24.05.2025 12:09 Ответить
Навіщо розслідує??
звісно що москалі!
І що зробите??
абєспакоєность та асужденіє!!!???
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24.05.2025 12:56 Ответить
 
 