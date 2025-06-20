Завершено расследование в отношении хореографа-"вагнеровца" Вакива с Херсонщины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Завершено расследование в отношении хореографа-"вагнеровца" Энрика Вакива, который ранее жил на Херсонщине, а затем вступил в ряды оккупантов и воевал против Украины 10 лет.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Более 25 лет мужчина прожил на Херсонщине.

Смотрите: Вдова ликвидированного в Африке российского наемника: на 40-й день после гибели мужа я улетела на Мальдивы. За что он погиб? Скажем прямо - ради денег. ВИДЕО

"Перед тем, как перейти на сторону врага, он профессионально занимался танцами, участвовал в шоу талантов на центральном украинском телевидении и работал в детских лагерях хореографом. Украина предоставляла ему все возможности для творческого развития, но он выбрал убийство своих соотечественников за деньги. Кроме того - активно распространял нарративы российской пропаганды о "нацистах" и "притеснениях русского языка", - говорится в сообщении.

В 2014 году он добровольно прибыл в оккупированный на тот момент Славянск и стал механиком-водителем танка в 5-й отдельной мотострелковой бригаде "Оплот", а после - штурмовиком российской бригады "Пятнашка" и пулеметчиком 2-й штурмовой роты "спецназа ГРУ".

В 2022 году фигурант заключил контракт о прохождении службы в ЧВК "Вагнер".

Смотрите также: Готовил атаку РФ на комплексы "Нептун": СБУ задержала военного-"крота". ФОТО

Он участвовал в боях в Бахмуте, за что получил вагнеровскую медаль "Бахмутская мясорубка" и путинскую - "За отвагу".

Ему сообщили о подозрении за государственную измену (ч. 2 ст. 111 Уголовного Кодекса Украины) и объявили в международный розыск. Прокуроры Офиса Генерального прокурора уже направили обвинительный акт в отношении предателя в суд.

Фигуранта задержат в каждой цивилизованной стране мира, а за совершенные преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предателей содержат вместе с другими заключенными, осужденные к ним относятся очень негативно, - Минюст













