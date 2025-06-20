Завершено расследование в отношении хореографа-"вагнеровца" Вакива с Херсонщины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Завершено расследование в отношении хореографа-"вагнеровца" Энрика Вакива, который ранее жил на Херсонщине, а затем вступил в ряды оккупантов и воевал против Украины 10 лет.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Более 25 лет мужчина прожил на Херсонщине.
"Перед тем, как перейти на сторону врага, он профессионально занимался танцами, участвовал в шоу талантов на центральном украинском телевидении и работал в детских лагерях хореографом. Украина предоставляла ему все возможности для творческого развития, но он выбрал убийство своих соотечественников за деньги. Кроме того - активно распространял нарративы российской пропаганды о "нацистах" и "притеснениях русского языка", - говорится в сообщении.
В 2014 году он добровольно прибыл в оккупированный на тот момент Славянск и стал механиком-водителем танка в 5-й отдельной мотострелковой бригаде "Оплот", а после - штурмовиком российской бригады "Пятнашка" и пулеметчиком 2-й штурмовой роты "спецназа ГРУ".
В 2022 году фигурант заключил контракт о прохождении службы в ЧВК "Вагнер".
Он участвовал в боях в Бахмуте, за что получил вагнеровскую медаль "Бахмутская мясорубка" и путинскую - "За отвагу".
Ему сообщили о подозрении за государственную измену (ч. 2 ст. 111 Уголовного Кодекса Украины) и объявили в международный розыск. Прокуроры Офиса Генерального прокурора уже направили обвинительный акт в отношении предателя в суд.
Фигуранта задержат в каждой цивилизованной стране мира, а за совершенные преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одне не зрозуміло - чому цей викидень природи ще досі живий....