Завершено расследование в отношении хореографа-"вагнеровца" Вакива с Херсонщины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Завершено расследование в отношении хореографа-"вагнеровца" Энрика Вакива, который ранее жил на Херсонщине, а затем вступил в ряды оккупантов и воевал против Украины 10 лет.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Более 25 лет мужчина прожил на Херсонщине.

"Перед тем, как перейти на сторону врага, он профессионально занимался танцами, участвовал в шоу талантов на центральном украинском телевидении и работал в детских лагерях хореографом. Украина предоставляла ему все возможности для творческого развития, но он выбрал убийство своих соотечественников за деньги. Кроме того - активно распространял нарративы российской пропаганды о "нацистах" и "притеснениях русского языка", - говорится в сообщении.

В 2014 году он добровольно прибыл в оккупированный на тот момент Славянск и стал механиком-водителем танка в 5-й отдельной мотострелковой бригаде "Оплот", а после - штурмовиком российской бригады "Пятнашка" и пулеметчиком 2-й штурмовой роты "спецназа ГРУ".

В 2022 году фигурант заключил контракт о прохождении службы в ЧВК "Вагнер".

Он участвовал в боях в Бахмуте, за что получил вагнеровскую медаль "Бахмутская мясорубка" и путинскую - "За отвагу".

Ему сообщили о подозрении за государственную измену (ч. 2 ст. 111 Уголовного Кодекса Украины) и объявили в международный розыск. Прокуроры Офиса Генерального прокурора уже направили обвинительный акт в отношении предателя в суд.

Фигуранта задержат в каждой цивилизованной стране мира, а за совершенные преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.

Будут судить вагнеровца из Херсонской области Энрика Вакива
Топ комментарии
+16
Таких тварюк розшукувать потрібно лише з однією метою - ЛІКВІДАЦІЇ... Більшість тверезо мислячих людей в Україні вже впевнилися - кацапню НЕМОЖЛИВО ВИПРАВИТЬ ТЮРМОЮ... Лише знищення...
20.06.2025 13:32 Ответить
+11
Праправнук пушкіна - продовжував діло свого предка...
Одне не зрозуміло - чому цей викидень природи ще досі живий....
20.06.2025 13:33 Ответить
+4
Танцюрист, пля.
20.06.2025 13:33 Ответить
Таких тварюк розшукувать потрібно лише з однією метою - ЛІКВІДАЦІЇ... Більшість тверезо мислячих людей в Україні вже впевнилися - кацапню НЕМОЖЛИВО ВИПРАВИТЬ ТЮРМОЮ... Лише знищення...
20.06.2025 13:32 Ответить
та хєр знає де цю мавпу шукати по всьому фронту. А от головний конструктор КБ "Стратім", яке розробляє і виробляє ударні та fpv-дрони, випускник КПІ 2020 року алєксандр ігорєвич махнёв регулярно ходить на роботу до КБ, яке знаходиться за адресою вулиця Елєктродная 2, будівля 34. Це ось тут - 55°45'16.0"N 37°45'04.5"E.
20.06.2025 18:48 Ответить
Праправнук пушкіна - продовжував діло свого предка...
Одне не зрозуміло - чому цей викидень природи ще досі живий....
20.06.2025 13:33 Ответить
Танцюрист, пля.
20.06.2025 13:33 Ответить
Щось не дуже поспішали з розлідуванням. Ждуни?
20.06.2025 13:42 Ответить
Головне - завезти сюди більше мігрантів. Ото будуть перші патріоти (росії), готові різати українців. Вони прекрасно знають, що в росії до них не буде жодних питань - хто, звідки, навіщо? - головне виявити кацапстану свою лояльність.
20.06.2025 14:06 Ответить
А потім лугандони кажуть, що в ЗСУ ,,нєгри на танках танцують,, Чиї нєгри?
20.06.2025 14:38 Ответить
Якась бібізяна
20.06.2025 14:41 Ответить
Негритос
21.06.2025 02:20 Ответить
 
 