Предателей содержат вместе с другими заключенными, осужденные к ним относятся очень негативно, - Минюст

Государственных изменников и коллаборационистов содержат в тюрьмах в обычных условиях.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель министра юстиции Евгений Пикалов.

"Их (предателей и коллаборационистов. - Ред.) содержат вместе с другими, каких-то особых условий нет. Осужденные к ним относятся очень негативно. Глазами гражданина Украины такие люди выглядят максимально ужасно", - отметил он.

Комментируя поджоги автомобилей и объектов инфраструктуры заместитель министра заявил, что мотивы у такого человека, как правило, не антигосударственные, а имущественные.

"Ими руководит желание заработать денег, а не то, что они якобы любят Россию. И они в основном не хотят ехать туда на обмен. Это тоже важно принимать во внимание.

Когда я работал в полиции, мы тоже с коллегами участвовали в документировании таких преступлений. Мотивы у тех, кто их совершал, разные. Например, одну из женщин Россия обменяла на несколько наших офицеров. Она в Сумах руководила сетью агентов, и наводила ракеты на объекты Нацгвардии и ВСУ. Мы вместе с коллегами из СБУ ее задокументировали. А россияне потом настаивали на ее обмене. Вот в этом случае мотивы были четкие, понятные. Это предательница, которая была завербована и сознательно работала на врага", - добавил Пикалов.

