Предателей содержат вместе с другими заключенными, осужденные к ним относятся очень негативно, - Минюст

Государственные предатели в тюрьмах. Какое к ним отношение

Государственных изменников и коллаборационистов содержат в тюрьмах в обычных условиях.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель министра юстиции Евгений Пикалов.

"Их (предателей и коллаборационистов. - Ред.) содержат вместе с другими, каких-то особых условий нет. Осужденные к ним относятся очень негативно. Глазами гражданина Украины такие люди выглядят максимально ужасно", - отметил он.

Комментируя поджоги автомобилей и объектов инфраструктуры заместитель министра заявил, что мотивы у такого человека, как правило, не антигосударственные, а имущественные.

Читайте также: Трех предателей из Бучи, которые сотрудничали с россиянами, отпускают под залог в более 900 тыс. грн

"Ими руководит желание заработать денег, а не то, что они якобы любят Россию. И они в основном не хотят ехать туда на обмен. Это тоже важно принимать во внимание.

Когда я работал в полиции, мы тоже с коллегами участвовали в документировании таких преступлений. Мотивы у тех, кто их совершал, разные. Например, одну из женщин Россия обменяла на несколько наших офицеров. Она в Сумах руководила сетью агентов, и наводила ракеты на объекты Нацгвардии и ВСУ. Мы вместе с коллегами из СБУ ее задокументировали. А россияне потом настаивали на ее обмене. Вот в этом случае мотивы были четкие, понятные. Это предательница, которая была завербована и сознательно работала на врага", - добавил Пикалов.

Интервью с заместителем министра юстиции Евгением Пикаловым для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Экса-адвоката Медведчука и Шария Рыбина заочно приговорили к 10 годам тюрьмы, - СБУ

Минюст (1774) тюрьма (827) государственная измена (1629) коллаборационизм (911)
Stanislav Kanaris

Реєстрація: 11 червня 2025

Скоріше ФСБшник тебе на пляшку посадить.
Поверхом нижче спуститься і посадить.
18.06.2025 14:26 Ответить
Малюнок, зі старих, добрих часів, свинячого грипу...
18.06.2025 14:21 Ответить
Так-так: фарту масті - АУЄ !!! Прям коментарі в стилі якогось руснявого ресурсу/форуму. Вбивці і кати негативно відносяться до зрадників. Так: це ж свої вбивці і кати. Наші, ріднесенткі. Убивають ніжно і не боляче
18.06.2025 17:31 Ответить
Мінуси?
18.06.2025 14:01 Ответить
18.06.2025 14:08 Ответить
Так і має бути. І взагалі. Кажучі на фені. місце зрадників під шконкою
18.06.2025 14:10 Ответить
на сідалі , в питушатнику
18.06.2025 15:47 Ответить
ви там ще й соц. опитування проводите, взагалі з жиру бісетеся?
18.06.2025 14:16 Ответить
Про те що зона підтримала Україну відомо ще з 2014 року.
18.06.2025 14:28 Ответить
точно. АУЄ
18.06.2025 14:29 Ответить
От якраз ні, умови для зеків в Україні і на рашці кажуть що не єдин і вибір був на нашу користь.
18.06.2025 14:39 Ответить
А отказников от мобилизации где держат интересно? И какое отношение к ним ?
18.06.2025 14:24 Ответить
И вы решили это на цензора узнать? Если интересно можете подать запрос или съездить в министерство юстиции,поинтересоваться,а не писать тут зная что ответа не получите.
18.06.2025 14:38 Ответить
В ухилянтів великі привілеї на зоні.У них свій столик в столовій і посуда.Їм дають за послуги папіроси і цукор.У них шконка своя і даже якщо їх кілька свій куток.Вони ж дівчатка і погоняло жіноче.Житуха одним словом .
18.06.2025 14:40 Ответить
Так-так: фарту масті - АУЄ !!! Прям коментарі в стилі якогось руснявого ресурсу/форуму. Вбивці і кати негативно відносяться до зрадників. Так: це ж свої вбивці і кати. Наші, ріднесенткі. Убивають ніжно і не боляче
18.06.2025 17:31 Ответить
 
 