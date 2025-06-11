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Новости Приговоры за государственную измену
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Экс-адвоката Медведчука и Шария Рыбина заочно приговорили к 10 годам тюрьмы, - СБУ

Приговор пророссийскому адвокату Валентину Рыбину. Подробности СБУ

Предателя Валентина Рыбина, входящего в руководящий состав оккупационной администрации РФ на Херсонщине, заочно приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В данное время он возглавляет "организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области РФ".

"До начала полномасштабной войны злоумышленник был адвокатом у Виктора Медведчука и Анатолия Шария, который недавно заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену. Впоследствии Рыбин выехал за границу, где через свою страницу в Фейсбуке призвал украинцев сложить оружие перед рашистами. После непродолжительного пребывания за пределами Украины, злоумышленник прибыл во временно захваченную часть Херсонской области", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачены предатели, которые продвигают идею Путина о "внешнем управлении" Украиной. Среди них экс-адвокат Шария Рыбин, - СБУ

Там он получил предложение от предателя Сальдо возглавить оккупационный орган для проведения информдиверсий против Украины.

Впоследствии Рыбин вошел в путинскую партию "Единая Россия", от имени которой неоднократно призывал местных жителей поддержать оккупантов.

Так, он был признан виновным по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационистская деятельность).

Кроме заочного заключения, суд назначил конфискацию имущества осужденного.

Сейчас Рыбин находится на временно оккупированной части территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении предателю Рыбину – эксадвокату Медведчука и Шария. В настоящее время он "работает" в оккупационном "правительстве РФ" в Херсонской области, - СБУ

Отметим, адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в государственной измене и терроризме. Он защищал интересы руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемого в войне на Донбассе на стороне боевиков бразильца Рафаэля Лусварги, Вячеслава Пивоварника, которого обвинили в заказе убийства Аркадия Бабченко.

Также Рыбин защищал трех харьковских экс-беркутовцев, которые сбежали в Россию, и подозреваемого в государственной измене бывшего переводчика премьера Владимира Гройсмана Станислава Ежова.

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11.06.2025 16:21 Ответить
А де ж СБУ було до того як він втік? Кришувало контрабас на кордоні, нелегальне вироблення тютюну, спирту і ін. схеми
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11.06.2025 16:30 Ответить
Він зрадник не тому що захищав зрадників,а тому що працює в окупаційному уряді російської підараціі.А працювати він там став тільки після того як втік...
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11.06.2025 17:57 Ответить
так (заочо) і весь світ можна пересадить...
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11.06.2025 16:35 Ответить
Модератори-редактори, гляньте на назву цієї статті. Підкорегуйте там потрібно поставити хоча б кому.
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11.06.2025 16:36 Ответить
ці заочні вироки без ліквідації підозрюваного - сцанина у вічі українцям, вибачте за прямоту, НЕшановні плокугоги та судді-підари, дякую
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11.06.2025 17:55 Ответить
 
 