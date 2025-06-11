Экс-адвоката Медведчука и Шария Рыбина заочно приговорили к 10 годам тюрьмы, - СБУ

Предателя Валентина Рыбина, входящего в руководящий состав оккупационной администрации РФ на Херсонщине, заочно приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В данное время он возглавляет "организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области РФ".

"До начала полномасштабной войны злоумышленник был адвокатом у Виктора Медведчука и Анатолия Шария, который недавно заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену. Впоследствии Рыбин выехал за границу, где через свою страницу в Фейсбуке призвал украинцев сложить оружие перед рашистами. После непродолжительного пребывания за пределами Украины, злоумышленник прибыл во временно захваченную часть Херсонской области", - говорится в сообщении.

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Там он получил предложение от предателя Сальдо возглавить оккупационный орган для проведения информдиверсий против Украины.

Впоследствии Рыбин вошел в путинскую партию "Единая Россия", от имени которой неоднократно призывал местных жителей поддержать оккупантов.

Так, он был признан виновным по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационистская деятельность).

Кроме заочного заключения, суд назначил конфискацию имущества осужденного.

Сейчас Рыбин находится на временно оккупированной части территории Украины.

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Отметим, адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в государственной измене и терроризме. Он защищал интересы руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемого в войне на Донбассе на стороне боевиков бразильца Рафаэля Лусварги, Вячеслава Пивоварника, которого обвинили в заказе убийства Аркадия Бабченко.

Также Рыбин защищал трех харьковских экс-беркутовцев, которые сбежали в Россию, и подозреваемого в государственной измене бывшего переводчика премьера Владимира Гройсмана Станислава Ежова.

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