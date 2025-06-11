Ексадвоката Медведчука та Шарія Рибіна заочно засудили до 10 років тюрми, - СБУ

Зрадника Валентина Рибіна, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації РФ на Херсонщині, заочно засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз він очолює "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області РФ".

"До початку повномасштабної війни зловмисник був адвокатом у Віктора Медведчука та Анатолія Шарія, який нещодавно заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду. Згодом Рибін виїхав за кордон, де через свою сторінку у Фейсбуку закликав українців скласти зброю перед рашистами. Після нетривалого перебування за межами України, зловмисник прибув до тимчасово захопленої частини Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

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Там він отримав пропозицію від зрадника Сальдо очолити окупаційний орган для проведення інформдиверсій проти України.

Згодом Рибін увійшов до путінської партії "Единая Россия", від імені якої неодноразово закликав місцевих жителів підтримати окупантів.

Так, його було визнано винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Окрім заочного ув’язнення, суд призначив конфіскацію майна засудженого.

Зараз Рибін перебуває на тимчасово окупованій частині території України.

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Зазначимо, адвокат Валентин Рибін відомий своїми проросійськими поглядами, а також захистом обвинувачених у державній зраді та тероризмі. Він захищав інтереси керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, обвинуваченого у війні на Донбасі на боці бойовиків бразильця Рафаеля Лусваргі, В'ячеслава Пивоварника, якого звинуватили в замовленні вбивства Аркадія Бабченка.

Також Рибін захищав трьох харківських екс-беркутівців, які втекли до Росії, і підозрюваного у державній зраді колишнього перекладача прем'єра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова.