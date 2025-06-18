Зрадників утримують разом з іншими в’язнями, засуджені до них ставляться дуже негативно, - Мін’юст

Державних зрадників та колаборантів утримують в тюрмах у звичайних умовах.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник міністра юстиції Євген Пікалов.

"Їх (зрадників та колаборантів. - Ред.) утримують разом з іншими, якихось особливих умов немає. Засуджені до них ставляться дуже негативно. Очима громадянина України такі люди виглядають максимально жахливо", - зазначив він.

Коментуючи підпали автівок та об'єктів інфраструктури заступник міністра заявив, що мотиви в такої людини, як правило, не антидержавні, а майнові.

"Ними керує бажання заробити грошей, а не те, що вони нібито люблять росію. І вони здебільшого не хочуть їхати туди на обмін. Це теж важливо брати до уваги.

Коли я працював в поліції, ми теж з колегами брали участь в документуванні таких злочинів. Мотиви у тих, хто їх вчиняв, різні. Наприклад, одну з жінок Росія обміняла на декілька наших офіцерів. Вона в Сумах керувала мережею агентів, і наводила ракети на об’єкти Нацгвардії і ЗСУ. Ми разом з колегами з СБУ її задокументували. А росіяни потім наполягали на її обміні. Ось в цьому випадку мотиви були чіткі, зрозумілі. Це зрадниця, яка була завербована і свідомо працювала на ворога", - додав Пікалов.

