6 312 16

Зрадників утримують разом з іншими в’язнями, засуджені до них ставляться дуже негативно, - Мін’юст

Державні зрадники в тюрмах. Яке до них ставлення

Державних зрадників та колаборантів утримують в тюрмах у звичайних умовах.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник міністра юстиції Євген Пікалов.

"Їх (зрадників та колаборантів. - Ред.) утримують разом з іншими, якихось особливих умов немає. Засуджені до них ставляться дуже негативно. Очима громадянина України такі люди виглядають максимально жахливо", - зазначив він.

Коментуючи підпали автівок та об'єктів інфраструктури заступник міністра заявив, що мотиви в такої людини, як правило, не антидержавні, а майнові.

Читайте також: Трьох зрадників із Бучі, які співпрацювали з росіянами, відпускають під заставу у понад 900 тис. грн

"Ними керує бажання заробити грошей, а не те, що вони нібито люблять росію. І вони здебільшого не хочуть їхати туди на обмін. Це теж важливо брати до уваги.

Коли я працював в поліції, ми теж з колегами брали участь в документуванні таких злочинів. Мотиви у тих, хто їх вчиняв, різні. Наприклад, одну з жінок Росія обміняла на декілька наших офіцерів. Вона в Сумах керувала мережею агентів, і наводила ракети на об’єкти Нацгвардії і ЗСУ. Ми разом з колегами з СБУ її задокументували. А росіяни потім наполягали на її обміні. Ось в цьому випадку мотиви були чіткі, зрозумілі. Це зрадниця, яка була завербована і свідомо працювала на ворога", - додав Пікалов.

Інтерв'ю із заступником міністра юстиції Євгеном Пікаловим для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Читайте: Ексадвоката Медведчука та Шарія Рибіна заочно засудили до 10 років тюрми, - СБУ

Автор: 

Мін’юст (1630) в’язниця (445) державна зрада (1775) колабораціонізм (1200)
+5
Stanislav Kanaris

Реєстрація: 11 червня 2025

Скоріше ФСБшник тебе на пляшку посадить.
Поверхом нижче спуститься і посадить.
18.06.2025 14:26 Відповісти
18.06.2025 14:26 Відповісти
+2
Малюнок, зі старих, добрих часів, свинячого грипу...
18.06.2025 14:21 Відповісти
18.06.2025 14:21 Відповісти
+2
Так-так: фарту масті - АУЄ !!! Прям коментарі в стилі якогось руснявого ресурсу/форуму. Вбивці і кати негативно відносяться до зрадників. Так: це ж свої вбивці і кати. Наші, ріднесенткі. Убивають ніжно і не боляче
18.06.2025 17:31 Відповісти
18.06.2025 17:31 Відповісти
18.06.2025 14:01 Відповісти
Stanislav Kanaris

Реєстрація: 11 червня 2025

Скоріше ФСБшник тебе на пляшку посадить.
Поверхом нижче спуститься і посадить.
18.06.2025 14:26 Відповісти
18.06.2025 14:26 Відповісти
Малюнок, зі старих, добрих часів, свинячого грипу...
Так і має бути. І взагалі. Кажучі на фені. місце зрадників під шконкою
18.06.2025 14:10 Відповісти
на сідалі , в питушатнику
ви там ще й соц. опитування проводите, взагалі з жиру бісетеся?
18.06.2025 14:16 Відповісти
Про те що зона підтримала Україну відомо ще з 2014 року.
18.06.2025 14:28 Відповісти
точно. АУЄ
От якраз ні, умови для зеків в Україні і на рашці кажуть що не єдин і вибір був на нашу користь.
18.06.2025 14:39 Відповісти
А отказников от мобилизации где держат интересно? И какое отношение к ним ?
18.06.2025 14:24 Відповісти
И вы решили это на цензора узнать? Если интересно можете подать запрос или съездить в министерство юстиции,поинтересоваться,а не писать тут зная что ответа не получите.
18.06.2025 14:38 Відповісти
В ухилянтів великі привілеї на зоні.У них свій столик в столовій і посуда.Їм дають за послуги папіроси і цукор.У них шконка своя і даже якщо їх кілька свій куток.Вони ж дівчатка і погоняло жіноче.Житуха одним словом .
18.06.2025 14:40 Відповісти
Так-так: фарту масті - АУЄ !!! Прям коментарі в стилі якогось руснявого ресурсу/форуму. Вбивці і кати негативно відносяться до зрадників. Так: це ж свої вбивці і кати. Наші, ріднесенткі. Убивають ніжно і не боляче
18.06.2025 17:31 Відповісти
