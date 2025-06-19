Готовил атаку РФ на комплексы "Нептун": СБУ задержала военного-"крота". ФОТО
Задержан российский агент, шпионивший для РФ в рядах Сил обороны Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Задержание произошло при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и командующего Военно-Морских сил ВСУ.
Так, военный готовил воздушную атаку рашистов на украинские ракетные комплексы "Нептун", которые держат под огневым контролем прибрежную акваторию Черного моря.
"Выполнением вражеского задания занимался 33-летний военнослужащий, которого завербовала российская военная разведка (более известная как гру). По поручению оккупантов "крот" должен был передать им геолокации подразделения, где он проходит службу, и который охраняет противокорабельные комплексы "Нептун" на юге Украины. В случае получения соответствующих координат, враг планировал осуществить по ним комбинированный удар с использованием дронов-камикадзе и крылатых ракет.
Перед началом атаки куратор должен был предупредить агента об отходе на "безопасное" расстояние от зоны огневого поражения", - говорится в сообщении.
Военная контрразведка СБУ сорвала планы рашистов и разоблачила "крота", задокументировав его разведывательную активность.
Фигурант был задержан, когда он готовил агентурный "отчет" для оккупантов.
Впоследствии стало известно, что мужчина дополнительно должен был скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ, где ранее проходил военную подготовку.
Мобилизованный попал в поле зрения агрессора во время распространения пророссийских комментариев в чат-ботах Минобороны РФ.
При обысках у задержанного изъят телефон с доказательствами его работы на врага.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Панять і прастіть!…..! А московіти, таке лайно, використовують з 2022 року, проти Українців!
Та років п'ятсот-шістсот вже це триває. Точної дати початку війни касапів проти України навіть історики назвати не можуть... Відповідно, і початку їхньої агентурної роботи...
А після розгрому Києва та захоплення території лісостепової зони майбутньої України, "Русь", як держава і "топонім", щезли з історії... А потім "Україна" (спочатку, як "топонім", який означав місце проживання наших предків), потрапив у застосування з часів Боплана - на його карті "козацького краю". Весь цей період кацапам було не до нас... Єдине згадування про "черкасів" було при Івані Грозному - перебування Байди при його дворі... Але Іван, у ті часи, був зацікавлений у війнах за "Камінь" (Урал). Тобто, займався освоєнням Західного Сибіру, руками Єрмака... Бо після перших зіткнень у "Лівонських війнах" зрозумів, що з Європою йому "тяжело тягаться". А потім кацапам було "не до того" - "Смута" державу зруйнувала. І навіть при другому Романові (Алексєє Михайловиче), вони побоювалися, на перших порах, лізти на захід... Лише, коли Україна "вимоталася" в боях з поляками і знесилила саму Річ Посполиту, кацапи вирішили "відкусить шматок"...
От про що я тобі пробую пояснить...
Жах який...
П.С. "Авіації не буде - пілот захворів".
И зачем сразу кричать что таких кротов обнаружили!? Их же можно использовать !!!! СБУ! Не орите о своих операциях!Это не профессионально!