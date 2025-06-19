Готовил атаку РФ на комплексы "Нептун": СБУ задержала военного-"крота". ФОТО

Задержан российский агент, шпионивший для РФ в рядах Сил обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задержание произошло при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и командующего Военно-Морских сил ВСУ.

Так, военный готовил воздушную атаку рашистов на украинские ракетные комплексы "Нептун", которые держат под огневым контролем прибрежную акваторию Черного моря.

"Выполнением вражеского задания занимался 33-летний военнослужащий, которого завербовала российская военная разведка (более известная как гру). По поручению оккупантов "крот" должен был передать им геолокации подразделения, где он проходит службу, и который охраняет противокорабельные комплексы "Нептун" на юге Украины. В случае получения соответствующих координат, враг планировал осуществить по ним комбинированный удар с использованием дронов-камикадзе и крылатых ракет.

Перед началом атаки куратор должен был предупредить агента об отходе на "безопасное" расстояние от зоны огневого поражения", - говорится в сообщении.

Военная контрразведка СБУ сорвала планы рашистов и разоблачила "крота", задокументировав его разведывательную активность.

Фигурант был задержан, когда он готовил агентурный "отчет" для оккупантов.

Впоследствии стало известно, что мужчина дополнительно должен был скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ, где ранее проходил военную подготовку.

Мобилизованный попал в поле зрения агрессора во время распространения пророссийских комментариев в чат-ботах Минобороны РФ.

При обысках у задержанного изъят телефон с доказательствами его работы на врага.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

