Готовил атаку РФ на комплексы "Нептун": СБУ задержала военного-"крота". ФОТО

Задержан российский агент, шпионивший для РФ в рядах Сил обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задержание произошло при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и командующего Военно-Морских сил ВСУ.

Так, военный готовил воздушную атаку рашистов на украинские ракетные комплексы "Нептун", которые держат под огневым контролем прибрежную акваторию Черного моря.

"Выполнением вражеского задания занимался 33-летний военнослужащий, которого завербовала российская военная разведка (более известная как гру). По поручению оккупантов "крот" должен был передать им геолокации подразделения, где он проходит службу, и который охраняет противокорабельные комплексы "Нептун" на юге Украины. В случае получения соответствующих координат, враг планировал осуществить по ним комбинированный удар с использованием дронов-камикадзе и крылатых ракет.

Военных хотел навести ракеты РФ на комплекс Нептун

Перед началом атаки куратор должен был предупредить агента об отходе на "безопасное" расстояние от зоны огневого поражения", - говорится в сообщении.

Военная контрразведка СБУ сорвала планы рашистов и разоблачила "крота", задокументировав его разведывательную активность.

Фигурант был задержан, когда он готовил агентурный "отчет" для оккупантов.

Впоследствии стало известно, что мужчина дополнительно должен был скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ, где ранее проходил военную подготовку.

Мобилизованный попал в поле зрения агрессора во время распространения пророссийских комментариев в чат-ботах Минобороны РФ.

При обысках у задержанного изъят телефон с доказательствами его работы на врага.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

+8
Чому не вісить?
19.06.2025 10:11 Ответить
+7
а чого з 2022-го року?
Та років п'ятсот-шістсот вже це триває. Точної дати початку війни касапів проти України навіть історики назвати не можуть... Відповідно, і початку їхньої агентурної роботи...
19.06.2025 10:19 Ответить
+4
Какого писать несколько раз где находятся эти комплексы!?
И зачем сразу кричать что таких кротов обнаружили!? Их же можно использовать !!!! СБУ! Не орите о своих операциях!Это не профессионально!
19.06.2025 10:29 Ответить
Чому не вісить?
19.06.2025 10:11 Ответить
Наслідки для України, отих нікчемних дій, осіб, що дорвалися до влади в Урядовому кварталі, на крові Небесної Сотні у 2014 році!!
Панять і прастіть!…..! А московіти, таке лайно, використовують з 2022 року, проти Українців!
19.06.2025 10:13 Ответить
а чого з 2022-го року?
Та років п'ятсот-шістсот вже це триває. Точної дати початку війни касапів проти України навіть історики назвати не можуть... Відповідно, і початку їхньої агентурної роботи...
19.06.2025 10:19 Ответить
Все почалося з відмови глави посольської делегації, боярина Бутурліна, дать присягу, від імені царя московського, стосовно дотримання "вольностей і свобод", козацькій державі, в Переяславі... Ще тоді починалося "кидалово" кацапське...
19.06.2025 10:22 Ответить
Це ти про початок епохи двору Романових. А воювати проти України касапи почали ще раніше. Ще за Рюриковичів.
19.06.2025 10:34 Ответить
та не було ніяких рюриковичів. рюрик - цілковито легендарна особа, що не зустрічається в жодних джерелах. скоріше за все його вигадали придворні закомплексованих татарським рабством московитських князьків, коли ті почали шукати хоч якісь претензії на спадщину Русі, а згодом і Константинополя. так, там настільки упоролись, шо виводили свою історію від Октавіана Августа і євойного брата Прусса, якого ніколи не існувало.
19.06.2025 10:45 Ответить
нехай так. Але ми обидва зрозуміли, за яку епоху йдеться.
19.06.2025 10:47 Ответить
так, умовний 1169р.
19.06.2025 10:50 Ответить
та ні, я маю на увазі період пізніший, десь початок 15-того століття, коли закінчилась татаро-монгольське нашестя, і постали сусідами дві держави: Московія та Україна
19.06.2025 11:01 Ответить
"за Рюриковичів" (яких, можливо, і не було ніколи, були "династичні війни" за київський "стіл"... Як, наприклад, похід Боголюбського. Той зібрав "бидло" з "Залісся" (ерзю, мокшу, потомків волжських булгар), що дісталися йому у піддані, і повів на Київ... Правда, крім грабунку його, Боголюбський ні на що не був здатен... Обікрав і пішов...
19.06.2025 10:45 Ответить
ну, так же ж була війна ще тоді! Ну, така собі, відповідно до тогочасних умов, але була!
19.06.2025 10:49 Ответить
Ти не розумієш деяких деталей... До "монголо-татарської навали" були саме "династичні війни" між різними представниками династії, яку започаткував князь Ігор, а укріпили Володимир та Ярослав. Воювали ці представники, саме за "великокняжий стіл" у Києві. Однак на момент нападу "монголо-татар", Київ уже втратив своє значення "великокняжої столиці" - він став містом на сході Галицько-Волинської Русі"... Та і князя там не було - сидів лише "тисяцький Дмитро", довірена особа князя Данила Галицького...
А після розгрому Києва та захоплення території лісостепової зони майбутньої України, "Русь", як держава і "топонім", щезли з історії... А потім "Україна" (спочатку, як "топонім", який означав місце проживання наших предків), потрапив у застосування з часів Боплана - на його карті "козацького краю". Весь цей період кацапам було не до нас... Єдине згадування про "черкасів" було при Івані Грозному - перебування Байди при його дворі... Але Іван, у ті часи, був зацікавлений у війнах за "Камінь" (Урал). Тобто, займався освоєнням Західного Сибіру, руками Єрмака... Бо після перших зіткнень у "Лівонських війнах" зрозумів, що з Європою йому "тяжело тягаться". А потім кацапам було "не до того" - "Смута" державу зруйнувала. І навіть при другому Романові (Алексєє Михайловиче), вони побоювалися, на перших порах, лізти на захід... Лише, коли Україна "вимоталася" в боях з поляками і знесилила саму Річ Посполиту, кацапи вирішили "відкусить шматок"...
От про що я тобі пробую пояснить...
19.06.2025 11:17 Ответить
Не ставай у це ЛАЙНО. Воно виносить мозок людям заради власного задоволення. Дрочить, якщо простіше. Свідомості в цего бздуна нуль. Совок лізе, як з шарикова.
19.06.2025 11:22 Ответить
Ну Бутурлін не один був. І крім того, в "Історії Русів" стр.166 написане наступне "Вони написані і по апробації Гетьмана з радою оголошені послам Московським, котрі, погодившись з усім, у них написаним, підтвердили присягою своєю від особи Царя і Царства Московського про вічне і непорушне шанування умовлених договорів." ( ну те так, не для дискусу)))
19.06.2025 10:58 Ответить
кожен договір касапами підписувався лише для того, щоб невдовзі його порушити.
19.06.2025 11:03 Ответить
Коли написана "Історія Русів", і ким? Бо я маю іншу інформацію - що Бутурлін відмовився присягать, пославшись на те, що "самодержавец" никаму не присягает...". Саме тому дехто з старшин козацьких (в тому числі й Богун), відмовилися від підписання цих угод...
19.06.2025 11:22 Ответить
Богун виступав проти підписання будь-якої договору з московією взагалі, і ще до 1654 року.
19.06.2025 11:30 Ответить
Саме про це я й кажу... Є одна картина, що показує Переяслав на момент підписання Переяславських угод". Написана вона була давно, за мотивами спогадів деяких очевидців... Так на ній козаки, між собою, "за шаблі бралися" - наче наші українці-патріоти, на "Цензорі", зараз...
19.06.2025 11:43 Ответить
вас, обох дебілів, видно одразу. І не лише по використанню VPN
19.06.2025 10:54 Ответить
"Не всіх дурних війна вбила..." . Кацапи вже не раз показували, що їм "насрать" на виконавців, і вони не зупиняються перед тим, щоб знищувать їх разом з об"єктом атаки...
19.06.2025 10:14 Ответить
Та не принижуйте роботу військової контррозвідки. Викриваються такі "кроти" за допомогою нашої агентури. А то - "через проросійські пости в телеграмі". "Маріо іде грабувати банк!"
19.06.2025 10:14 Ответить
Друга добра новина,що таки десь в нас є такі комплекси.
19.06.2025 10:17 Ответить
Під час війни, в Лондоні коригувальників яких злапали, вішали прямо на вулиці
19.06.2025 10:18 Ответить
Є докази?
19.06.2025 10:24 Ответить
Вибухівку в зад і хай летить на парашку !!!!!!!
19.06.2025 10:18 Ответить
Прямо отак на всі два???
Жах який...

П.С. "Авіації не буде - пілот захворів".
19.06.2025 10:19 Ответить
Я правильно зрозумів, щоб затримати крота потрібно сприяння головнокомандуючого, якщо це насправді так, то питання, що це за система безпеки, настільки вона паралізована, що потрібне втручання найвищого командування.
19.06.2025 10:24 Ответить
Здесь речь идет о вмешательстве другого ведомства, не подконтрольного военным. А как вы хотели, неужто вы призывать сделать из военного ведомства проходной двор.
19.06.2025 10:29 Ответить
ДАВНО воно "прахадной двор" - від совка. Не встигли систематизувати, так дебіли обрали земакаку, за яким шлейф лайна всплив. Дрочить поголів'я на якогось *********, а воно мало того, що генералЬ "старої закваски", так ще й проплачений й облизаний з усіх боків й підготовлений до шляху Марчука. Бидло має пам'ять, як в риби-гупі...
19.06.2025 11:28 Ответить
Якби вона була паралізована, то не було б таких затримань
19.06.2025 11:15 Ответить
Посадить на "Нептун" верхьi и отправить "бандерольку" на мацквабад. Отрымувач: ГРУ.
19.06.2025 10:24 Ответить
Какого писать несколько раз где находятся эти комплексы!?
И зачем сразу кричать что таких кротов обнаружили!? Их же можно использовать !!!! СБУ! Не орите о своих операциях!Это не профессионально!
19.06.2025 10:29 Ответить
Навіщо їх живими "беруть", коли вони тупо "на зв'язку", а в Україні автономно...
19.06.2025 11:24 Ответить
Теперь корми эту гниду.... Кирпичем в висок и подыхать в канаву и всех делов-то. В Украине война или детский утренник?
19.06.2025 12:24 Ответить
"Затримання відбулося за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та командувача Військово-Морських сил ЗСУ" ....... и лично Леонид Ильич!
19.06.2025 12:33 Ответить
 
 