Разоблачен военный-"крот", который наводил российские удары по Силам обороны, - СБУ

В рядах Сил обороны разоблачен еще один военнослужащий, который работал на российские спецслужбы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчина наводил вражеские удары по локациям воинской части, в которой проходил службу.

Читайте: Взорвали авто с воином ВСУ в Харькове: агенты ГРУ РФ приговорены к 15 годам заключения, - СБУ

"Среди прочего, агент делился с врагом информацией о личном составе своего подразделения, координатами расположения его объектов и техники. Установлено, что после передачи части этой информации оккупантам, рашисты осуществили ракетный обстрел указанной воинской части. Во время удара сам агент выехал в другой регион в командировку", - говорится в сообщении.

"Крота" задержали и в результате обысков нашли доказательства его сотрудничества с РФ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Читайте: Корректировала удары РФ и ждала оккупации Харькова: СБУ задержала агента ГРУ