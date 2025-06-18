РУС
Разоблачен военный-"крот", который наводил российские удары по Силам обороны, - СБУ

Военный корректировал удары РФ. Подробности от СБУ

В рядах Сил обороны разоблачен еще один военнослужащий, который работал на российские спецслужбы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчина наводил вражеские удары по локациям воинской части, в которой проходил службу.

Читайте: Взорвали авто с воином ВСУ в Харькове: агенты ГРУ РФ приговорены к 15 годам заключения, - СБУ

"Среди прочего, агент делился с врагом информацией о личном составе своего подразделения, координатами расположения его объектов и техники. Установлено, что после передачи части этой информации оккупантам, рашисты осуществили ракетный обстрел указанной воинской части. Во время удара сам агент выехал в другой регион в командировку", - говорится в сообщении.

"Крота" задержали и в результате обысков нашли доказательства его сотрудничества с РФ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Читайте: Корректировала удары РФ и ждала оккупации Харькова: СБУ задержала агента ГРУ

Топ комментарии
+8
Орки начинают работать ФСБ против Драпатого. Сильно мабуть дошкуляє. в них є тільки такі генерали як генерал Герасимов))
показать весь комментарий
18.06.2025 14:32 Ответить
+5
на палю
показать весь комментарий
18.06.2025 14:30 Ответить
+2
Кроти-95 гребуть, аж ся курит!
показать весь комментарий
18.06.2025 14:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже Сашку Сирка затримали?
показать весь комментарий
18.06.2025 14:18 Ответить
Кроти-95 гребуть, аж ся курит!
показать весь комментарий
18.06.2025 14:22 Ответить
Орки начинают работать ФСБ против Драпатого. Сильно мабуть дошкуляє. в них є тільки такі генерали як генерал Герасимов))
показать весь комментарий
18.06.2025 14:32 Ответить
ОП-ки?
показать весь комментарий
18.06.2025 14:38 Ответить
Які орки? Це телеграм офісного пропагандиста Петрова і йоко дружбана Іванова, які ведуть безкомпромісну боротьбу з Порошенко і опонентами влади.
А ось ще один його канал і потужні прогнози
показать весь комментарий
18.06.2025 14:39 Ответить
на палю
показать весь комментарий
18.06.2025 14:30 Ответить
Незабаром його просто обміняють, на московію, як і отих попєрєдніків, Бая, Мехеду, єфремова, мертвечука….
показать весь комментарий
18.06.2025 14:51 Ответить
Віддати у підрозділ і забути. Що залишиться свині з'їдять.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:45 Ответить
Пітарас
показать весь комментарий
18.06.2025 21:57 Ответить
 
 