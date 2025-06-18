Разоблачен военный-"крот", который наводил российские удары по Силам обороны, - СБУ
В рядах Сил обороны разоблачен еще один военнослужащий, который работал на российские спецслужбы.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что мужчина наводил вражеские удары по локациям воинской части, в которой проходил службу.
"Среди прочего, агент делился с врагом информацией о личном составе своего подразделения, координатами расположения его объектов и техники. Установлено, что после передачи части этой информации оккупантам, рашисты осуществили ракетный обстрел указанной воинской части. Во время удара сам агент выехал в другой регион в командировку", - говорится в сообщении.
"Крота" задержали и в результате обысков нашли доказательства его сотрудничества с РФ.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
