Викрито військового-"крота", який наводив російські удари по Силах оборони, - СБУ
У лавах Сил оборони викрито ще одного військовослужбовця, який працював на російські спецслужби.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що чоловік наводив ворожі удари по локаціях військової частини, в якій проходив службу.
"Серед іншого, агент ділився з ворогом інформацією про особовий склад свого підрозділу, координатами розташування його об’єктів і техніки. Встановлено, що після передачі частини цієї інформації окупантам, рашисти здійснили ракетний обстріл зазначеної військової частини. Під час удару сам агент виїхав в інший регіон у відрядження", - йдеться в повідомленні.
"Крота" затримали і в результаті обшуків знайшли докази його співпраці з РФ.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
