УКР
3 645 10

Викрито військового-"крота", який наводив російські удари по Силах оборони, - СБУ

Військовий коригував удари РФ. Подробиці від СБУ

У лавах Сил оборони викрито ще одного військовослужбовця, який працював на російські спецслужби.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловік наводив ворожі удари по локаціях військової частини, в якій проходив службу.

Читайте: Підірвали авто з воїном ЗСУ у Харкові: агентів ГРУ РФ засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ

"Серед іншого, агент ділився з ворогом інформацією про особовий склад свого підрозділу, координатами розташування його об’єктів і техніки. Встановлено, що після передачі частини цієї інформації окупантам, рашисти здійснили ракетний обстріл зазначеної військової частини. Під час удару сам агент виїхав в інший регіон у відрядження", - йдеться в повідомленні.

"Крота" затримали і в результаті обшуків знайшли докази його співпраці з РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Читайте: Коригувала удари РФ та чекала на окупацію Харкова: СБУ затримала агентку ГРУ

Автор: 

СБУ (13384) державна зрада (1775)
Топ коментарі
+8
Орки начинают работать ФСБ против Драпатого. Сильно мабуть дошкуляє. в них є тільки такі генерали як генерал Герасимов))
18.06.2025 14:32 Відповісти
18.06.2025 14:32 Відповісти
+5
на палю
18.06.2025 14:30 Відповісти
18.06.2025 14:30 Відповісти
+2
Кроти-95 гребуть, аж ся курит!
18.06.2025 14:22 Відповісти
18.06.2025 14:22 Відповісти
Невже Сашку Сирка затримали?
18.06.2025 14:18 Відповісти
18.06.2025 14:18 Відповісти
Кроти-95 гребуть, аж ся курит!
18.06.2025 14:22 Відповісти
18.06.2025 14:22 Відповісти
Орки начинают работать ФСБ против Драпатого. Сильно мабуть дошкуляє. в них є тільки такі генерали як генерал Герасимов))
18.06.2025 14:32 Відповісти
18.06.2025 14:32 Відповісти
ОП-ки?
18.06.2025 14:38 Відповісти
18.06.2025 14:38 Відповісти
Які орки? Це телеграм офісного пропагандиста Петрова і йоко дружбана Іванова, які ведуть безкомпромісну боротьбу з Порошенко і опонентами влади.
А ось ще один його канал і потужні прогнози
18.06.2025 14:39 Відповісти
18.06.2025 14:39 Відповісти
на палю
18.06.2025 14:30 Відповісти
18.06.2025 14:30 Відповісти
Незабаром його просто обміняють, на московію, як і отих попєрєдніків, Бая, Мехеду, єфремова, мертвечука….
показати весь коментар
18.06.2025 14:51 Відповісти
Віддати у підрозділ і забути. Що залишиться свині з'їдять.
18.06.2025 16:45 Відповісти
18.06.2025 16:45 Відповісти
Пітарас
18.06.2025 21:57 Відповісти
18.06.2025 21:57 Відповісти
 
 