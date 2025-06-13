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Новости Фото Дело Евгения Шевченко
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"Слуге народа" Шевченко сообщили о новом подозрении в госизмене, - СБУ. ФОТО

Народный депутат Евгений Шевченко уличен в новых преступлениях. Он находится под стражей за госизмену.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что парламентарий работал на РФ не только до, но и после полномасштабного вторжения.

"Так, после 24 февраля 2022 года нардеп массово распространял фейки кремлевской пропаганды, в которых призывал украинцев сложить оружие перед рашистами и пытался дискредитировать Силы обороны. Независимая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств нардепу сообщено о дополнительном подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей, нардепу грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Нардепу Шевченко сообщили о новом подозрении
Нардепу Шевченко сообщили о новом подозрении

Читайте: "Слугу народа" Шевченко оставили под стражей до 1 мая

Дело "слуги народа" Евгения Шевченко

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года провел в Минске встречу с Александром Лукашенко, который захватил власть в Беларуси и заявил, что белорусского диктатора не просто уважают, а любят в Украине.

Этот визит был осужден в Украине, а уже 24 мая 2021 года Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".

Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. По словам Буданова, ГУР МО пользуется связями Шевченко.

8 ноября 2024 года Шевченко призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог с Россией и заявил, что якобы написал письмо Дональду Трампу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония".

14 ноября СБУ сообщила нардепу о подозрении в государственной измене.

Читайте также: "Вова, начинай диалог, я готов ехать в Минск", - "слуга народа" Шевченко требует мир с Путиным

Автор: 

СБУ (20067) государственная измена (1572) Шевченко Евгений Слуга народа (77)


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Топ комментарии
+8
Яка ***** привела цю ***** до Парламенту?!!!
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13.06.2025 13:10 Ответить
+7
А Баканов на кого працював, а Гетьманцев?
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13.06.2025 13:08 Ответить
+5
Зелена - з 95 кварталу.
''хоть па-ржалі''.
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13.06.2025 13:13 Ответить
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Хм....цікаво як цього шевченка до Пороха приплетуть.
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13.06.2025 13:08 Ответить
Да як два пальці об асфальт. На телемарахвоні скажуть, що був засланий Порохом для підриву довір'я до партії "сн" та дескридетації велічайшого лідера ********** боневтіка криворогульного 95-ти квартального.
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13.06.2025 13:37 Ответить
А Баканов на кого працював, а Гетьманцев?
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13.06.2025 13:08 Ответить
Яка ***** привела цю ***** до Парламенту?!!!
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13.06.2025 13:10 Ответить
Зелена - з 95 кварталу.
''хоть па-ржалі''.
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13.06.2025 13:13 Ответить
Все для мудрага наріда, ну все-все.
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13.06.2025 13:38 Ответить
Цікаво, а він там виключення з загалу, чи там вже таких критична маса?
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13.06.2025 13:13 Ответить
Типу Зицпредседатель Фунт !
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13.06.2025 13:40 Ответить
В нормальній країні він би вже прикро самозгубився б вночі у камері методом ударяння при падінні головою об унітаз... і так разів з десять підряд, угу... б*я 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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13.06.2025 13:16 Ответить
То він же в військовій формі в Раду приходив. Наче цілий полковник ГУР як і Женя Червоненко. Що не слуга народу то або зрадник, або корупціонер. З такою владою важко буде перемогти. Але ж Петро і Южаніна у всьому винна. Сьогодні Труха прокукурікаї на своєму говноканалі.
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13.06.2025 13:18 Ответить
Шева навіть замаскувався під гопника, щоб не помітили.
Але підозра не завадить йому працювати у ВР, тому що це всього лише шоу від Шапітолію.
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13.06.2025 13:33 Ответить
Реєстрація: 12.06.2025
Щось кацапом завоняло.
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13.06.2025 13:43 Ответить
Цього дятла давно треба було підсадити на березу.
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13.06.2025 13:57 Ответить
Безнаказаність породжує масові зради. Трохи не в тему. Сьогодні натрапив на сайті ua.kinorium.com повне ім'я Михаил Геннадьевич Жонин місце народження https://maps.google.com/maps?q=%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Нова Каховка, СРСР (Херсонська область, Росія) Хто це, курва, пише? Якби відривали хоч палець яким воно в клаву тикало було б менше негідників.
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13.06.2025 14:06 Ответить
Цю падлюку в кислоті розчинити потрібно.
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13.06.2025 14:13 Ответить
 
 