"Слуге народа" Шевченко сообщили о новом подозрении в госизмене, - СБУ. ФОТО

Народный депутат Евгений Шевченко уличен в новых преступлениях. Он находится под стражей за госизмену.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что парламентарий работал на РФ не только до, но и после полномасштабного вторжения.

"Так, после 24 февраля 2022 года нардеп массово распространял фейки кремлевской пропаганды, в которых призывал украинцев сложить оружие перед рашистами и пытался дискредитировать Силы обороны. Независимая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств нардепу сообщено о дополнительном подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей, нардепу грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.





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Дело "слуги народа" Евгения Шевченко

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года провел в Минске встречу с Александром Лукашенко, который захватил власть в Беларуси и заявил, что белорусского диктатора не просто уважают, а любят в Украине.

Этот визит был осужден в Украине, а уже 24 мая 2021 года Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".

Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. По словам Буданова, ГУР МО пользуется связями Шевченко.

8 ноября 2024 года Шевченко призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог с Россией и заявил, что якобы написал письмо Дональду Трампу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония".

14 ноября СБУ сообщила нардепу о подозрении в государственной измене.

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