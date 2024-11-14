"Слуге народа" Шевченко сообщено о подозрении в госизмене, - СБУ. ФОТОрепортаж

Народному депутату, которого исключили из "Слуги народа" Евгению Шевченко сообщили о подозрении в госизмене. Ранее он призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог с Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, он систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора.

В частности, нардеп массово распространял фейки российской пропаганды относительно событий в нашем государстве и его внешнеполитического курса, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и общественных настроениях внутри нашего государства.

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"Для "разгона" кремлевских нарративов он активно использовал свои каналы в видеохостинге Ютуб и Телеграм, а также эфиры в украинских и вражеских СМИ. Независимая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины", - рассказали в СБУ.

"Депутат записывал программы на собственных каналах, давал интервью пророссийски настроенным блогерам и экспертам. После чего этот контент распространялся на пропагандистских СМИ на территории рф с целью создания на территории страны агрессора общественной позиции, что это официальная позиция представителя украинской власти. В программах депутат распространял информацию, которая утверждала в массовом сознании мнение о том, что якобы украинская власть довела страну до полного краха, потери территорий и людей, и не может достичь мира. Также нардеп навязывал мнение, что Украина уже не способна победить и должна идти на переговоры с Россией на любых условиях", - говорится в сообщении ГБР.

Кроме того, в рамках досудебного расследования получены данные, свидетельствующие о том, что в течение 2020-2023 годов нардеп неоднократно посещал Беларусь, где общался с руководством этого государства и налаживал "схемы" по закупке для подконтрольных ему компаний электроэнергии и аммиачных удобрений по заниженной стоимости.





В дальнейшем аффилированные ему коммерческие структуры продавали соответствующие ресурсы по искусственно завышенной цене для получения сверхприбылей.

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Как свидетельствуют материалы производства, для реализации сделок нардеп привлекал подставных лиц, в том числе нерезидентов подконтрольных ему фирм.

На основании полученных доказательств нардепу сообщено о подозрении от СБУ по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко и заявил, что белорусского диктатора не просто уважают, а любят в Украине.

Этот визит был осужден в Украине, а уже 24 мая 2021 Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".

Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. По словам Буданова, ГУР МО пользуется связями Шевченко.