"Слуге народа" Шевченко сообщено о подозрении в госизмене, - СБУ. ФОТОрепортаж
Народному депутату, которого исключили из "Слуги народа" Евгению Шевченко сообщили о подозрении в госизмене. Ранее он призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог с Россией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам дела, он систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора.
В частности, нардеп массово распространял фейки российской пропаганды относительно событий в нашем государстве и его внешнеполитического курса, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и общественных настроениях внутри нашего государства.
"Для "разгона" кремлевских нарративов он активно использовал свои каналы в видеохостинге Ютуб и Телеграм, а также эфиры в украинских и вражеских СМИ. Независимая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины", - рассказали в СБУ.
"Депутат записывал программы на собственных каналах, давал интервью пророссийски настроенным блогерам и экспертам. После чего этот контент распространялся на пропагандистских СМИ на территории рф с целью создания на территории страны агрессора общественной позиции, что это официальная позиция представителя украинской власти. В программах депутат распространял информацию, которая утверждала в массовом сознании мнение о том, что якобы украинская власть довела страну до полного краха, потери территорий и людей, и не может достичь мира. Также нардеп навязывал мнение, что Украина уже не способна победить и должна идти на переговоры с Россией на любых условиях", - говорится в сообщении ГБР.
Кроме того, в рамках досудебного расследования получены данные, свидетельствующие о том, что в течение 2020-2023 годов нардеп неоднократно посещал Беларусь, где общался с руководством этого государства и налаживал "схемы" по закупке для подконтрольных ему компаний электроэнергии и аммиачных удобрений по заниженной стоимости.
В дальнейшем аффилированные ему коммерческие структуры продавали соответствующие ресурсы по искусственно завышенной цене для получения сверхприбылей.
Как свидетельствуют материалы производства, для реализации сделок нардеп привлекал подставных лиц, в том числе нерезидентов подконтрольных ему фирм.
На основании полученных доказательств нардепу сообщено о подозрении от СБУ по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко и заявил, что белорусского диктатора не просто уважают, а любят в Украине.
Этот визит был осужден в Украине, а уже 24 мая 2021 Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".
Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. По словам Буданова, ГУР МО пользуется связями Шевченко.
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Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, зрадники, мародери, хабарники та ухилянти-втікачі.
Могли би ще 2 - 3 роки війни зачекати...
А коли епопея з судами закінчиться -обміняйте на заручників в орді.
( За мотивами народної мудрості...)
Опісля зрадо--витівок виродка бузини з його: "Вовкулакою"--.нашого світоча. генія.і пророка Тараса Шевченка. іще ніхто так НЕ зганьбив. як цей антипод з його прізвищем...( схоже.що це жертва аборту !!!)
мабуть, призвіще мав неходове, тому вирішив міняти
і щоб два раза не вставати, то зразу на гучне, щоб війшов в історію
"Пізніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що на прохання українських спецслужб. За словами Буданова, ГУР МО користується зв'язками Шевченка."
Джерело:
повбивав би всіх 😕
що ще, потрібно зробити такого, що б і на це кацапське падло звернуло увагу татарське сбу?
Трамп спросе за кожний доляр, які дермаки розкладали.
Тільки Трамп ціх п,дарів на чолоі золені дістане всьоди.
Буданов казав, що він знав про переговори Шевченка! Він же «спецслужба»?!
То яка це зрада?
Чи може, пи…здить і має сидіти поруч?
Щодо України, то історія не знає іншої держави, де п'ята колона під час війни мала б такі ідеальні умови для своєї діяльності.
У світовій історії повно прикладів, коли цілі народи слабшали та зникали, бо не могли чи не хотіли себе захистити.
Більшість коментарів тут проти Шевченка від людей, які читають лише пропагандистські телемарафонні заголовки і не вдивляються в суть, не вміють або не бажають мислити критично.
був довіреною особою кандидата на президентаУкраїни Володимира Зеленського на виборах 2019 року
а Зеленському як протеже Шевченка що оголосять?
23 октября 2019
https://www.dsnews.ua/politics/otkroveniya-zaporozhskogo-nardepa-sobralsya-li-zelenskiy-23102019220000
Назначать на должности, контролировать теневые финансовые «потоки» и прочее собираются контрабандисты драгоценных металлов из «Золотого века», возобновив позорное явление «смотрящих» времен Януковича.
Никаких старых и замаранных с полным изменение системы, обещал избирателям Владимир Зеленский. Но новоявленный куратор партии «Слуга народа» в Запорожье Евгений Шевченко полная этому противоположность. Может быть потому что речь идет о золоте?
Получение «откатов» со всех коррупционных схем, назначение на должности и избирательные округа, вот неполный список того, на что надеется влиять аферист Евгений Шевченко.
(известные контрабандой драгоценных металлов и ломбардами «Капитал», скупающими краденное), а также собственник группы «Мотор-Сич» Вячеслав Богуслаев.
За оказание помощи на выборах Президента, все они расчитывают на последующее царствование.
https://izdato.net/investigations/item/2388-evgenij-shevchenko-anisimov-ot-zelenskogo-dlya-zaporozhya