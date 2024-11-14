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Новости Государственная измена
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"Слуге народа" Шевченко сообщено о подозрении в госизмене, - СБУ. ФОТОрепортаж

Народному депутату, которого исключили из "Слуги народа" Евгению Шевченко сообщили о подозрении в госизмене. Ранее он призвал президента Владимира Зеленского идти на диалог с Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, он систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора.

В частности, нардеп массово распространял фейки российской пропаганды относительно событий в нашем государстве и его внешнеполитического курса, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и общественных настроениях внутри нашего государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вова, начинай диалог, я готов ехать в Минск", - "слуга народа" Шевченко требует мир с Путиным

Слуга народу Євген Шевченко отримав підозру про держзраду: деталі
Слуга народу Євген Шевченко отримав підозру про держзраду: деталі

"Для "разгона" кремлевских нарративов он активно использовал свои каналы в видеохостинге Ютуб и Телеграм, а также эфиры в украинских и вражеских СМИ. Независимая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины", - рассказали в СБУ.

"Депутат записывал программы на собственных каналах, давал интервью пророссийски настроенным блогерам и экспертам. После чего этот контент распространялся на пропагандистских СМИ на территории рф с целью создания на территории страны агрессора общественной позиции, что это официальная позиция представителя украинской власти. В программах депутат распространял информацию, которая утверждала в массовом сознании мнение о том, что якобы украинская власть довела страну до полного краха, потери территорий и людей, и не может достичь мира. Также нардеп навязывал мнение, что Украина уже не способна победить и должна идти на переговоры с Россией на любых условиях", - говорится в сообщении ГБР.

Кроме того, в рамках досудебного расследования получены данные, свидетельствующие о том, что в течение 2020-2023 годов нардеп неоднократно посещал Беларусь, где общался с руководством этого государства и налаживал "схемы" по закупке для подконтрольных ему компаний электроэнергии и аммиачных удобрений по заниженной стоимости.

Слуга народу Євген Шевченко отримав підозру про держзраду: деталі
Слуга народу Євген Шевченко отримав підозру про держзраду: деталі

В дальнейшем аффилированные ему коммерческие структуры продавали соответствующие ресурсы по искусственно завышенной цене для получения сверхприбылей.

Читайте также: Нардеп Шевченко распространил фейк о якобы "убийстве" мужчины работниками ТЦК в Белой Церкви, - полковник ВСУ Штефан

Как свидетельствуют материалы производства, для реализации сделок нардеп привлекал подставных лиц, в том числе нерезидентов подконтрольных ему фирм.

На основании полученных доказательств нардепу сообщено о подозрении от СБУ по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: Скандальный нардеп Шевченко использовался для коммуникации с Лукашенко, - Буданов. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко и заявил, что белорусского диктатора не просто уважают, а любят в Украине.

Этот визит был осужден в Украине, а уже 24 мая 2021 Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".

Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. По словам Буданова, ГУР МО пользуется связями Шевченко.

Автор: 

СБУ (19871) государственная измена (1534) ГБР (2979) Шевченко Евгений Слуга народа (77) подозрение (485)


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Топ комментарии
+47
А рило чого розмастили!? Цього гандона вся країна знає. Тим паче,що ім'я і хвамілію написали
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14.11.2024 15:48
+45
О, ти не повіриш, але днів за три він уже з території рф буде інтерв'ю давати. Разом з Дмитруком.
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14.11.2024 15:51
+34
А що, Малюк законтрив з Будангою?
Але йому би спочатку "запідозрити" Баканова...
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14.11.2024 15:48
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Страница 2 из 2
По моєму цей прорашиський виродок в своїй антиукраїнській риториці був помічений ще в перші дні перебування в ВР ,може забули як воно спілкувалось з терористом пушиліном де сказав що ми за одно.
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14.11.2024 16:42 Ответить
В партії "слуга" народу не було та немає випадкових людей.
Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, зрадники, мародери, хабарники та ухилянти-втікачі.
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14.11.2024 16:54 Ответить
а де **** православная Дмитрук ? ))
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14.11.2024 17:24 Ответить
Дмитрук зі своєю сімʼєю в Лондоні
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14.11.2024 18:16 Ответить
я про рожи на світлині ))
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14.11.2024 18:20 Ответить
Слуги урода !
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14.11.2024 17:25 Ответить
А гетьманцев,як агент кремля, котрий поклав економіку України під ноги пуйлові, не образиться, шо його тут нема?
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14.11.2024 17:48 Ответить
ага, а ще Безкута з позивним ДеБілка скаргу на форум накатає ))
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14.11.2024 17:53 Ответить
Ще тої Безумної категорично невистачає!
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14.11.2024 17:59 Ответить
хотілось би, щоб цей коментар попав в топ
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14.11.2024 18:15 Ответить
А ванька баканов ГДЄ ???
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16.11.2024 20:14 Ответить
"Чекаємо, коли звинувачення у держзраді буде пред'явлено керівництву ГУР і МО України Умєрову і Буданову, який урочисто заявляв, що Шевченко вів таємні переговори із президентом Білорусі Лукашенком на прохання українських спецслужб. І пора визначити за чиїм проханням шастає в Білорусь Єрмак ? " https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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14.11.2024 16:54 Ответить
Якщо цю погань не взяли під варту, то через пару днів воно якимось "дивним" чином матеріалізується десь за кордоном...
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14.11.2024 16:57 Ответить
Я би сказав, що погань - це ті, хто наказав його взяти. Ті, хто зараз керують країною, узурпували владу і намагаються переслідувати будь-яких політичних опонентів.
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14.11.2024 23:13 Ответить
Усе, що пов'язано з партіями т.з. слуг невідомо чийого народу та регіоналів треба заборонити конституційно (як і комуняк) як відверто антиукраїнські партії.
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14.11.2024 17:04 Ответить
За те що перетворили державу в шапіто. В історії буде такий період - окловунення держави.
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14.11.2024 17:16 Ответить
Називайте це, як вам подобається, але фактично зелено-сині зрадники зливають Державу пуйлові. І це ні разу не смішно.
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14.11.2024 17:53 Ответить
Тут з вами можуть посперечатись зедібіли, які голосували щоб поржать.
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14.11.2024 17:59 Ответить
Нехай пензлюють до трампа; там теж невдовзі буде так само "весело", як і у нас.
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14.11.2024 18:12 Ответить
тю, так переназвуться якось інакше і мудрий український наріт знову їх вибере. У нашого наріту пам'ять як у рибки гуппі
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15.11.2024 09:18 Ответить
Чому так поспішають...
Могли би ще 2 - 3 роки війни зачекати...
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14.11.2024 17:07 Ответить
Охороняйте ж добре щоб не втік. Татарова приставте та по браслету на всі частини тіла.
А коли епопея з судами закінчиться -обміняйте на заручників в орді.
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14.11.2024 17:14 Ответить
--Назви своїх друзів ( протеже--висуванців...) і я скажу .хто ТИ Є !!!
( За мотивами народної мудрості...)
Опісля зрадо--витівок виродка бузини з його: "Вовкулакою"--.нашого світоча. генія.і пророка Тараса Шевченка. іще ніхто так НЕ зганьбив. як цей антипод з його прізвищем...( схоже.що це жертва аборту !!!)
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14.11.2024 17:16 Ответить
якась свинособака з Мухосранська чи Тель-Авіва

мабуть, призвіще мав неходове, тому вирішив міняти

і щоб два раза не вставати, то зразу на гучне, щоб війшов в історію
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14.11.2024 18:13 Ответить
СОБАЦІ - собачу смерть!
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14.11.2024 17:24 Ответить
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14.11.2024 17:37 Ответить
Два урода клептомани і зрадники 🙁
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14.11.2024 18:17 Ответить
Шевченко, який разом з зеленським покликали ОДКБ в Україну у 2022му.
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14.11.2024 18:31 Ответить
Z🤮🤮🤮РАДНИКИ
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14.11.2024 20:52 Ответить
А якже заява Будьоного - шевченко працює на українську розвідку. Як не красиво вийшло. Зате красиво, у свій час, зайшло - https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-shevchenko-bilorus/32414386.html
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14.11.2024 17:43 Ответить
Так прям тут - останні рядки статті:

"Пізніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що на прохання українських спецслужб. За словами Буданова, ГУР МО користується зв'язками Шевченка."
Джерело:
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14.11.2024 21:58 Ответить
Первое, что нужно было у него конфисковывать это ФАМИЛИЮ, что бы не позорил!
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14.11.2024 17:58 Ответить
що, антисемітизмом займаєтеся?
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14.11.2024 18:11 Ответить
По понятіям гопоти цей хлищ геть розпоясався щодо Бубона. Клірик мінського маньяка біля буданги.
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14.11.2024 17:58 Ответить
Буратино когда?
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14.11.2024 18:02 Ответить
Дивно що ще до цих пір Тису не форсував, мабуть готовлять більш безпечний маршрут, можливо і через Білорусь.
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14.11.2024 18:14 Ответить
батьцька за нім вєртольотку пришлє....
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14.11.2024 18:38 Ответить
Йшов 11 рік війни😡
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14.11.2024 18:16 Ответить
Від зашкварів слуг уродів , на серці якось не спокійно і боляче ,
повбивав би всіх 😕
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14.11.2024 18:20 Ответить
багато знає. дадуть втекти..
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14.11.2024 18:20 Ответить
Чому не 2 роки тому? Чому чекають? Вже давно кричали що це зрадник? Чому тягнуть з цими ***************?(((
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14.11.2024 18:31 Ответить
цікаво, коли полковник гру червоненко спалиться?
що ще, потрібно зробити такого, що б і на це кацапське падло звернуло увагу татарське сбу?
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14.11.2024 18:36 Ответить
Идиоты *****!!! Это существо выступает на каналах скабеевой- соловьева, ездит к бульба фюреру, восхищается путлером и его усатой ******, кореш дубинского, дмитрука....пидозра)))
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14.11.2024 18:37 Ответить
Не було його після 24.02.2024 р. на раша - тв жодного разу. І ніколи після 24.02.2024 він не захоплювався путлером. Але він тверезо оцінює ситуацію і вважає, що єдиним порятунком для України може бути лише дипломатія і мирні перемовини. І підтримав Трампа за те, що він може стати організатором такого мирного процесу (в чому, на жаль, впевненості немає - ситуація на фронті дуже складна вже для нас).
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14.11.2024 23:31 Ответить
Вже запахло вжареним п,дарам слуг на чолі зелені?
Трамп спросе за кожний доляр, які дермаки розкладали.
Тільки Трамп ціх п,дарів на чолоі золені дістане всьоди.
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14.11.2024 18:38 Ответить
Яка зрада?!
Буданов казав, що він знав про переговори Шевченка! Він же «спецслужба»?!
То яка це зрада?
Чи може, пи…здить і має сидіти поруч?
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14.11.2024 18:41 Ответить
можна щоб незалежна експертиза перевірила зєлю ?
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14.11.2024 19:01 Ответить
Вже настав час заарештувати прокремлівських Карасьова Вадима, Чаплігу і розігнати проросійський ютуб канал "політека".
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14.11.2024 19:14 Ответить
І залишити виключно телемарафон! Який буде розповідати нам про швидку перемогу, навіть коли кацапи стоятимуть під Дніпром і Сумами.
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14.11.2024 23:33 Ответить
Бери вище.
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16.11.2024 09:17 Ответить
Толерантне ставлення до п'ятої колони за умов війни є актом національного суїциду.
Щодо України, то історія не знає іншої держави, де п'ята колона під час війни мала б такі ідеальні умови для своєї діяльності.

У світовій історії повно прикладів, коли цілі народи слабшали та зникали, бо не могли чи не хотіли себе захистити.
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14.11.2024 20:13 Ответить
Той під@р отримає 15 років чи довічно?
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14.11.2024 20:31 Ответить
.... а єрмак, буданов ,малюк ,татаров цього не бачили ?
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14.11.2024 20:42 Ответить
Вони це очолювали і координували.
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14.11.2024 22:35 Ответить
Tарас Чорновіл про Євгена Шевченка та ігри Зелі із формулою Штайнмаєра (мождиво, він тільки вигороджує Пороxа) https://t.me/Chornovil_official/23223
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14.11.2024 21:02 Ответить
А скіки треба об'яв у зраді тих кого привів зеленский до ради, шоб йього розтріляти? Коли ота Констітуція про це скаже.
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14.11.2024 22:08 Ответить
Я так понимаю подозреваемого по тяжелой статье еще НЕ АРЕСТОВАЛИ? Тоесть дают ему возможность убежать как всем остальным госизменникам из Слуг Нарота?
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14.11.2024 22:45 Ответить
Ну нарешті!
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14.11.2024 22:48 Ответить
"Слуги" явно не терплять будь-якої політичної опозиції і закликів до миру!
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14.11.2024 23:14 Ответить
Не знаю, що там він налагоджував у Білорусі, але давно слідкував за його спічами, дописами і інтерв'ю - цілком нормальний і спокійний дядько, який давно виступає проти зеленої пошесті, яка своєю репресивною політикою дійсно добиває країну і боїться слова "мир", як чорти ладану.
Більшість коментарів тут проти Шевченка від людей, які читають лише пропагандистські телемарафонні заголовки і не вдивляються в суть, не вміють або не бажають мислити критично.
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14.11.2024 23:21 Ответить
А коли возмуть за сраку верхного зрадника ?
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14.11.2024 23:23 Ответить
До речі депутат ВР Євгеній Шевченко, якого зараз звинувачують у держзраді,

був довіреною особою кандидата на президентаУкраїни Володимира Зеленського на виборах 2019 року
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14.11.2024 23:53 Ответить
Нардепу Шевченку найближчими годинами оберуть запобіжний захід ,

а Зеленському як протеже Шевченка що оголосять?
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15.11.2024 00:02 Ответить
Что выболтал Шевченко о планах Зеленского говорить с Пушилиным

23 октября 2019

https://www.dsnews.ua/politics/otkroveniya-zaporozhskogo-nardepa-sobralsya-li-zelenskiy-23102019220000
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15.11.2024 00:12 Ответить
Евгений Шевченко: «Анисимов» от Зеленского для Запорожья

Назначать на должности, контролировать теневые финансовые «потоки» и прочее собираются контрабандисты драгоценных металлов из «Золотого века», возобновив позорное явление «смотрящих» времен Януковича.

Никаких старых и замаранных с полным изменение системы, обещал избирателям Владимир Зеленский. Но новоявленный куратор партии «Слуга народа» в Запорожье Евгений Шевченко полная этому противоположность. Может быть потому что речь идет о золоте?

Получение «откатов» со всех коррупционных схем, назначение на должности и избирательные округа, вот неполный список того, на что надеется влиять аферист Евгений Шевченко.
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15.11.2024 00:22 Ответить
Не меньше аппетиты и у спонсоров избирательной кампании Владимира Зеленского в регионе: совладельцы сети магазинов и заводов «Золотой Век» Роман Петренко и Дмитрий Попов

(известные контрабандой драгоценных металлов и ломбардами «Капитал», скупающими краденное), а также собственник группы «Мотор-Сич» Вячеслав Богуслаев.

За оказание помощи на выборах Президента, все они расчитывают на последующее царствование.

https://izdato.net/investigations/item/2388-evgenij-shevchenko-anisimov-ot-zelenskogo-dlya-zaporozhya
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15.11.2024 00:23 Ответить
Пока он годами унижал Украину его никто не трогал, а вот когда открыл ротик на бубочку ...
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15.11.2024 02:27 Ответить
Народ, чого тільки зараз СБУ "відпрацьовує" цього шевченко ? А вчора чи позавчора він був - патріот ? Чого ви, народ, знаючи цього негідника, обрали депутатом ? З досвіду. Я не голосував за деркача. Ніколи. На відміну від моїх тупих земляків. Чого? Бо на пиці деркача був надпис "перефарбований кацапський агент". Я закреслював всіх, бо мій ГОЛОС - неоціненний, як казав один експерт. Йдеш до урни, не знаєш кого обрати ? - закресли. Краще НІ ЗА КОГО, ніж дати негіднику свій ГОЛОС. А що він негідник (той у бюлетні) довів наш пАтужний Лідар. Чи я помилився ? ЛідАр - точна надпАтужний ? І його оточення - це патужні пАмощьнікі та павуки, які плетуть сіті зради ?
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15.11.2024 08:21 Ответить
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