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Новини Фото Справа Євгенія Шевченка
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"Слузі народу" Шевченку повідомили про нову підозру в держзраді, - СБУ. ФОТО

Народного депутата Євгенія Шевченка викрито на нових злочинах. Він перебуває під вартою за держзраду.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що парламентар працював на РФ не лише до, але й після повномасштабного вторгнення.

"Так, після 24 лютого 2022 року нардеп масово поширював фейки кремлівської пропаганди, в яких закликав українців скласти зброю перед рашистами і намагався дискредитувати Сили оборони. Незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів нардепу повідомлено про додаткову підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою, нардепу загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нардепу Шевченку повідомили про нову підозру
Нардепу Шевченку повідомили про нову підозру

Читайте: "Слугу народу" Шевченка залишили під вартою до 1 травня

Справа "слуги народу" Євгенія Шевченка

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня 2021 року провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі і заявив, що білоруського диктатора не просто поважають, а люблять в Україні.

Цей візит був засуджений в Україні, а вже 24 травня 2021 року Шевченка виключили з фракції "Слуга народу".

Пізніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб. За словами Буданова, ГУР МО користується зв'язками Шевченка.

8 листопада 2024 року Шевченко закликав президента Володимира Зеленського йти на діалог з Росією та заявив, що нібито написав листа Дональду Трампу "щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня".

14 листопада СБУ повідомила нардепу про підозру у державній зраді.

Читайте також: "Вова, начинай диалог, я готов ехать в Минск", - "слуга народу" Шевченко вимагає мир з Путіним

Автор: 

СБУ (12998) державна зрада (1718) Шевченко Євгеній Слуга народу (79)


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Топ коментарі
+11
Яка ***** привела цю ***** до Парламенту?!!!
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13.06.2025 13:10 Відповісти
+10
А Баканов на кого працював, а Гетьманцев?
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13.06.2025 13:08 Відповісти
+7
Зелена - з 95 кварталу.
''хоть па-ржалі''.
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13.06.2025 13:13 Відповісти
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Хм....цікаво як цього шевченка до Пороха приплетуть.
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13.06.2025 13:08 Відповісти
Да як два пальці об асфальт. На телемарахвоні скажуть, що був засланий Порохом для підриву довір'я до партії "сн" та дескридетації велічайшого лідера ********** боневтіка криворогульного 95-ти квартального.
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13.06.2025 13:37 Відповісти
А Баканов на кого працював, а Гетьманцев?
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13.06.2025 13:08 Відповісти
Яка ***** привела цю ***** до Парламенту?!!!
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13.06.2025 13:10 Відповісти
Зелена - з 95 кварталу.
''хоть па-ржалі''.
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13.06.2025 13:13 Відповісти
Все для мудрага наріда, ну все-все.
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13.06.2025 13:38 Відповісти
Цікаво, а він там виключення з загалу, чи там вже таких критична маса?
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13.06.2025 13:13 Відповісти
Типу Зицпредседатель Фунт !
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13.06.2025 13:40 Відповісти
В нормальній країні він би вже прикро самозгубився б вночі у камері методом ударяння при падінні головою об унітаз... і так разів з десять підряд, угу... б*я 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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13.06.2025 13:16 Відповісти
То він же в військовій формі в Раду приходив. Наче цілий полковник ГУР як і Женя Червоненко. Що не слуга народу то або зрадник, або корупціонер. З такою владою важко буде перемогти. Але ж Петро і Южаніна у всьому винна. Сьогодні Труха прокукурікаї на своєму говноканалі.
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13.06.2025 13:18 Відповісти
Шева навіть замаскувався під гопника, щоб не помітили.
Але підозра не завадить йому працювати у ВР, тому що це всього лише шоу від Шапітолію.
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13.06.2025 13:33 Відповісти
Реєстрація: 12.06.2025
Щось кацапом завоняло.
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13.06.2025 13:43 Відповісти
Цього дятла давно треба було підсадити на березу.
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13.06.2025 13:57 Відповісти
Безнаказаність породжує масові зради. Трохи не в тему. Сьогодні натрапив на сайті ua.kinorium.com повне ім'я Михаил Геннадьевич Жонин місце народження https://maps.google.com/maps?q=%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Нова Каховка, СРСР (Херсонська область, Росія) Хто це, курва, пише? Якби відривали хоч палець яким воно в клаву тикало було б менше негідників.
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13.06.2025 14:06 Відповісти
Цю падлюку в кислоті розчинити потрібно.
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13.06.2025 14:13 Відповісти
Що не "слуга" то або корупціонер, або зрадник....
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13.06.2025 14:52 Відповісти
 
 