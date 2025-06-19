Готував атаку РФ на комплекси "Нептун": СБУ затримала військового-"крота". ФОТО
Затримано російського агента, який шпигував для РФ у лавах Сил оборони України.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Затримання відбулося за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та командувача Військово-Морських сил ЗСУ.
Так, військовий готував повітряну атаку рашистів на українські ракетні комплекси "Нептун", які тримають під вогневим контролем прибережну акваторію Чорного моря.
"Виконанням ворожого завдання займався 33-річний військовослужбовець, якого завербувала російська воєнна розвідка (більш відома як гру). За дорученням окупантів "кріт" мав передати їм геолокації підрозділу, де він проходить службу і який охороняє протикорабельні комплекси "Нептун" на півдні України. У разі отримання відповідних координат, ворог планував здійснити по них комбінований удар з використанням дронів-камікадзе та крилатих ракет.
Перед початком атаки куратор мав попередити агента про відхід на "безпечну" відстань від зони вогневого ураження", - йдеться в повідомленні.
Військова контррозвідка СБУ зірвала плани рашистів та викрила "крота", задокументувавши його розвідактивність.
Фігуранта було затримано, коли він готував агентурний "звіт" для окупантів.
Згодом стало відомо, що чоловік додатково мав скоригувати ворожі обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де раніше проходив військову підготовку.
Мобілізований потрапив у поле зору агресора під час поширення проросійських коментарів у чат-ботах Міноборони РФ.
При обшуках у затриманого вилучено телефон із доказами його роботи на ворога.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Панять і прастіть!…..! А московіти, таке лайно, використовують з 2022 року, проти Українців!
Та років п'ятсот-шістсот вже це триває. Точної дати початку війни касапів проти України навіть історики назвати не можуть... Відповідно, і початку їхньої агентурної роботи...
А після розгрому Києва та захоплення території лісостепової зони майбутньої України, "Русь", як держава і "топонім", щезли з історії... А потім "Україна" (спочатку, як "топонім", який означав місце проживання наших предків), потрапив у застосування з часів Боплана - на його карті "козацького краю". Весь цей період кацапам було не до нас... Єдине згадування про "черкасів" було при Івані Грозному - перебування Байди при його дворі... Але Іван, у ті часи, був зацікавлений у війнах за "Камінь" (Урал). Тобто, займався освоєнням Західного Сибіру, руками Єрмака... Бо після перших зіткнень у "Лівонських війнах" зрозумів, що з Європою йому "тяжело тягаться". А потім кацапам було "не до того" - "Смута" державу зруйнувала. І навіть при другому Романові (Алексєє Михайловиче), вони побоювалися, на перших порах, лізти на захід... Лише, коли Україна "вимоталася" в боях з поляками і знесилила саму Річ Посполиту, кацапи вирішили "відкусить шматок"...
От про що я тобі пробую пояснить...
Жах який...
П.С. "Авіації не буде - пілот захворів".
И зачем сразу кричать что таких кротов обнаружили!? Их же можно использовать !!!! СБУ! Не орите о своих операциях!Это не профессионально!