УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9791 відвідувач онлайн
Новини Фото Державна зрада
7 334 36

Готував атаку РФ на комплекси "Нептун": СБУ затримала військового-"крота". ФОТО

Затримано російського агента, який шпигував для РФ у лавах Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затримання відбулося за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та командувача Військово-Морських сил ЗСУ.

Також читайте: Підірвали авто з воїном ЗСУ у Харкові: агентів ГРУ РФ засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ

Так, військовий готував повітряну атаку рашистів на українські ракетні комплекси "Нептун", які тримають під вогневим контролем прибережну акваторію Чорного моря.

"Виконанням ворожого завдання займався 33-річний військовослужбовець, якого завербувала російська воєнна розвідка (більш відома як гру). За дорученням окупантів "кріт" мав передати їм геолокації підрозділу, де він проходить службу і який охороняє протикорабельні комплекси "Нептун" на півдні України. У разі отримання відповідних координат, ворог планував здійснити по них комбінований удар з використанням дронів-камікадзе та крилатих ракет.

Військових хотів навести ракети РФ на комплекс Нептун

Перед початком атаки куратор мав попередити агента про відхід на "безпечну" відстань від зони вогневого ураження", - йдеться в повідомленні.

Військова контррозвідка СБУ зірвала плани рашистів та викрила "крота", задокументувавши його розвідактивність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коригувала удари РФ та чекала на окупацію Харкова: СБУ затримала агентку ГРУ

Фігуранта було затримано, коли він готував агентурний "звіт" для окупантів.

Згодом стало відомо, що чоловік додатково мав скоригувати ворожі обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де раніше проходив військову підготовку.

Мобілізований потрапив у поле зору агресора під час поширення проросійських коментарів у чат-ботах Міноборони РФ.

Читайте також: СБУ оголосила в розшук російського співака-пропагандиста Лепса. ФОТО

При обшуках у затриманого вилучено телефон із доказами його роботи на ворога.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Викрито військового-"крота", який наводив російські удари по Силах оборони, - СБУ

Військових хотів навести ракети РФ на комплекс Нептун

Автор: 

СБУ (13384) державна зрада (1775)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Чому не вісить?
показати весь коментар
19.06.2025 10:11 Відповісти
+7
а чого з 2022-го року?
Та років п'ятсот-шістсот вже це триває. Точної дати початку війни касапів проти України навіть історики назвати не можуть... Відповідно, і початку їхньої агентурної роботи...
показати весь коментар
19.06.2025 10:19 Відповісти
+4
Какого писать несколько раз где находятся эти комплексы!?
И зачем сразу кричать что таких кротов обнаружили!? Их же можно использовать !!!! СБУ! Не орите о своих операциях!Это не профессионально!
показати весь коментар
19.06.2025 10:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому не вісить?
показати весь коментар
19.06.2025 10:11 Відповісти
Наслідки для України, отих нікчемних дій, осіб, що дорвалися до влади в Урядовому кварталі, на крові Небесної Сотні у 2014 році!!
Панять і прастіть!…..! А московіти, таке лайно, використовують з 2022 року, проти Українців!
показати весь коментар
19.06.2025 10:13 Відповісти
а чого з 2022-го року?
Та років п'ятсот-шістсот вже це триває. Точної дати початку війни касапів проти України навіть історики назвати не можуть... Відповідно, і початку їхньої агентурної роботи...
показати весь коментар
19.06.2025 10:19 Відповісти
Все почалося з відмови глави посольської делегації, боярина Бутурліна, дать присягу, від імені царя московського, стосовно дотримання "вольностей і свобод", козацькій державі, в Переяславі... Ще тоді починалося "кидалово" кацапське...
показати весь коментар
19.06.2025 10:22 Відповісти
Це ти про початок епохи двору Романових. А воювати проти України касапи почали ще раніше. Ще за Рюриковичів.
показати весь коментар
19.06.2025 10:34 Відповісти
та не було ніяких рюриковичів. рюрик - цілковито легендарна особа, що не зустрічається в жодних джерелах. скоріше за все його вигадали придворні закомплексованих татарським рабством московитських князьків, коли ті почали шукати хоч якісь претензії на спадщину Русі, а згодом і Константинополя. так, там настільки упоролись, шо виводили свою історію від Октавіана Августа і євойного брата Прусса, якого ніколи не існувало.
показати весь коментар
19.06.2025 10:45 Відповісти
нехай так. Але ми обидва зрозуміли, за яку епоху йдеться.
показати весь коментар
19.06.2025 10:47 Відповісти
так, умовний 1169р.
показати весь коментар
19.06.2025 10:50 Відповісти
та ні, я маю на увазі період пізніший, десь початок 15-того століття, коли закінчилась татаро-монгольське нашестя, і постали сусідами дві держави: Московія та Україна
показати весь коментар
19.06.2025 11:01 Відповісти
"за Рюриковичів" (яких, можливо, і не було ніколи, були "династичні війни" за київський "стіл"... Як, наприклад, похід Боголюбського. Той зібрав "бидло" з "Залісся" (ерзю, мокшу, потомків волжських булгар), що дісталися йому у піддані, і повів на Київ... Правда, крім грабунку його, Боголюбський ні на що не був здатен... Обікрав і пішов...
показати весь коментар
19.06.2025 10:45 Відповісти
ну, так же ж була війна ще тоді! Ну, така собі, відповідно до тогочасних умов, але була!
показати весь коментар
19.06.2025 10:49 Відповісти
Ти не розумієш деяких деталей... До "монголо-татарської навали" були саме "династичні війни" між різними представниками династії, яку започаткував князь Ігор, а укріпили Володимир та Ярослав. Воювали ці представники, саме за "великокняжий стіл" у Києві. Однак на момент нападу "монголо-татар", Київ уже втратив своє значення "великокняжої столиці" - він став містом на сході Галицько-Волинської Русі"... Та і князя там не було - сидів лише "тисяцький Дмитро", довірена особа князя Данила Галицького...
А після розгрому Києва та захоплення території лісостепової зони майбутньої України, "Русь", як держава і "топонім", щезли з історії... А потім "Україна" (спочатку, як "топонім", який означав місце проживання наших предків), потрапив у застосування з часів Боплана - на його карті "козацького краю". Весь цей період кацапам було не до нас... Єдине згадування про "черкасів" було при Івані Грозному - перебування Байди при його дворі... Але Іван, у ті часи, був зацікавлений у війнах за "Камінь" (Урал). Тобто, займався освоєнням Західного Сибіру, руками Єрмака... Бо після перших зіткнень у "Лівонських війнах" зрозумів, що з Європою йому "тяжело тягаться". А потім кацапам було "не до того" - "Смута" державу зруйнувала. І навіть при другому Романові (Алексєє Михайловиче), вони побоювалися, на перших порах, лізти на захід... Лише, коли Україна "вимоталася" в боях з поляками і знесилила саму Річ Посполиту, кацапи вирішили "відкусить шматок"...
От про що я тобі пробую пояснить...
показати весь коментар
19.06.2025 11:17 Відповісти
Не ставай у це ЛАЙНО. Воно виносить мозок людям заради власного задоволення. Дрочить, якщо простіше. Свідомості в цего бздуна нуль. Совок лізе, як з шарикова.
показати весь коментар
19.06.2025 11:22 Відповісти
Ну Бутурлін не один був. І крім того, в "Історії Русів" стр.166 написане наступне "Вони написані і по апробації Гетьмана з радою оголошені послам Московським, котрі, погодившись з усім, у них написаним, підтвердили присягою своєю від особи Царя і Царства Московського про вічне і непорушне шанування умовлених договорів." ( ну те так, не для дискусу)))
показати весь коментар
19.06.2025 10:58 Відповісти
кожен договір касапами підписувався лише для того, щоб невдовзі його порушити.
показати весь коментар
19.06.2025 11:03 Відповісти
Коли написана "Історія Русів", і ким? Бо я маю іншу інформацію - що Бутурлін відмовився присягать, пославшись на те, що "самодержавец" никаму не присягает...". Саме тому дехто з старшин козацьких (в тому числі й Богун), відмовилися від підписання цих угод...
показати весь коментар
19.06.2025 11:22 Відповісти
Богун виступав проти підписання будь-якої договору з московією взагалі, і ще до 1654 року.
показати весь коментар
19.06.2025 11:30 Відповісти
Саме про це я й кажу... Є одна картина, що показує Переяслав на момент підписання Переяславських угод". Написана вона була давно, за мотивами спогадів деяких очевидців... Так на ній козаки, між собою, "за шаблі бралися" - наче наші українці-патріоти, на "Цензорі", зараз...
показати весь коментар
19.06.2025 11:43 Відповісти
вас, обох дебілів, видно одразу. І не лише по використанню VPN
показати весь коментар
19.06.2025 10:54 Відповісти
"Не всіх дурних війна вбила..." . Кацапи вже не раз показували, що їм "насрать" на виконавців, і вони не зупиняються перед тим, щоб знищувать їх разом з об"єктом атаки...
показати весь коментар
19.06.2025 10:14 Відповісти
Та не принижуйте роботу військової контррозвідки. Викриваються такі "кроти" за допомогою нашої агентури. А то - "через проросійські пости в телеграмі". "Маріо іде грабувати банк!"
показати весь коментар
19.06.2025 10:14 Відповісти
Друга добра новина,що таки десь в нас є такі комплекси.
показати весь коментар
19.06.2025 10:17 Відповісти
Під час війни, в Лондоні коригувальників яких злапали, вішали прямо на вулиці
показати весь коментар
19.06.2025 10:18 Відповісти
Є докази?
показати весь коментар
19.06.2025 10:24 Відповісти
Вибухівку в зад і хай летить на парашку !!!!!!!
показати весь коментар
19.06.2025 10:18 Відповісти
Прямо отак на всі два???
Жах який...

П.С. "Авіації не буде - пілот захворів".
показати весь коментар
19.06.2025 10:19 Відповісти
Я правильно зрозумів, щоб затримати крота потрібно сприяння головнокомандуючого, якщо це насправді так, то питання, що це за система безпеки, настільки вона паралізована, що потрібне втручання найвищого командування.
показати весь коментар
19.06.2025 10:24 Відповісти
Здесь речь идет о вмешательстве другого ведомства, не подконтрольного военным. А как вы хотели, неужто вы призывать сделать из военного ведомства проходной двор.
показати весь коментар
19.06.2025 10:29 Відповісти
ДАВНО воно "прахадной двор" - від совка. Не встигли систематизувати, так дебіли обрали земакаку, за яким шлейф лайна всплив. Дрочить поголів'я на якогось *********, а воно мало того, що генералЬ "старої закваски", так ще й проплачений й облизаний з усіх боків й підготовлений до шляху Марчука. Бидло має пам'ять, як в риби-гупі...
показати весь коментар
19.06.2025 11:28 Відповісти
Якби вона була паралізована, то не було б таких затримань
показати весь коментар
19.06.2025 11:15 Відповісти
Посадить на "Нептун" верхьi и отправить "бандерольку" на мацквабад. Отрымувач: ГРУ.
показати весь коментар
19.06.2025 10:24 Відповісти
Какого писать несколько раз где находятся эти комплексы!?
И зачем сразу кричать что таких кротов обнаружили!? Их же можно использовать !!!! СБУ! Не орите о своих операциях!Это не профессионально!
показати весь коментар
19.06.2025 10:29 Відповісти
Навіщо їх живими "беруть", коли вони тупо "на зв'язку", а в Україні автономно...
показати весь коментар
19.06.2025 11:24 Відповісти
Теперь корми эту гниду.... Кирпичем в висок и подыхать в канаву и всех делов-то. В Украине война или детский утренник?
показати весь коментар
19.06.2025 12:24 Відповісти
"Затримання відбулося за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та командувача Військово-Морських сил ЗСУ" ....... и лично Леонид Ильич!
показати весь коментар
19.06.2025 12:33 Відповісти
 
 