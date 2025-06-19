Готував атаку РФ на комплекси "Нептун": СБУ затримала військового-"крота". ФОТО

Затримано російського агента, який шпигував для РФ у лавах Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затримання відбулося за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та командувача Військово-Морських сил ЗСУ.

Так, військовий готував повітряну атаку рашистів на українські ракетні комплекси "Нептун", які тримають під вогневим контролем прибережну акваторію Чорного моря.

"Виконанням ворожого завдання займався 33-річний військовослужбовець, якого завербувала російська воєнна розвідка (більш відома як гру). За дорученням окупантів "кріт" мав передати їм геолокації підрозділу, де він проходить службу і який охороняє протикорабельні комплекси "Нептун" на півдні України. У разі отримання відповідних координат, ворог планував здійснити по них комбінований удар з використанням дронів-камікадзе та крилатих ракет.

Перед початком атаки куратор мав попередити агента про відхід на "безпечну" відстань від зони вогневого ураження", - йдеться в повідомленні.

Військова контррозвідка СБУ зірвала плани рашистів та викрила "крота", задокументувавши його розвідактивність.

Фігуранта було затримано, коли він готував агентурний "звіт" для окупантів.

Згодом стало відомо, що чоловік додатково мав скоригувати ворожі обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де раніше проходив військову підготовку.

Мобілізований потрапив у поле зору агресора під час поширення проросійських коментарів у чат-ботах Міноборони РФ.

При обшуках у затриманого вилучено телефон із доказами його роботи на ворога.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

