СБУ оголосила в розшук російського співака-пропагандиста Лепса. ФОТО
Російського співака Григорія Лепса (справжнє ім’я - Григорій Лепсверідзе) оголошено в розшук українськими правоохоронцями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, передає РБК-Україна із посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ.
Артист відомий своєю публічною підтримкою збройної агресії Росії проти України.
Ім’я Лепса внесено до категорії "особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Датою зникнення вказано 4 березня 2025 року - саме в цей період Служба безпеки України повідомила йому про підозру.
Згідно з повідомленнями, український суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, СБУ зібрала доказову базу і повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсверідзе (більш відомому за сценічним псевдонімом "Лепс").
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
воно ховається?
що, за чергова тупа профанація?
павутиння більше не працює?
самокати, фольцики вже закінчилися?
більше не залишилося, більшого ворога для україни ніж кончений торчок?
ізраїль оголосив про полювання на хаменеї, а ми на лєпса?
потужно! переможно!
Ніяких Латвій там чи Монако, бо одразу Інтерпол прийме.
Тіко бульбаші та рязань
Де ти, падло кацапа побачив?
Ти розумієш шо кацап це зара саме огидно слово?
чи, бикувати зі старту, це у вас сімейне?
І ти мою Родину не чіпай, на мене тринди, Рідних не чіпай.
Інакше немає ніякого сенсу.
Чомусь мені здається шо у мзс такі більше клепки ніж у дописувачів цензору
В Україні його немає.
Тоді навіщо?
Може у міжнародний розшук?
Тоді на яких підставах?
Це типу: "ми працюєм - платіть нам гроші"