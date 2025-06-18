СБУ оголосила в розшук російського співака-пропагандиста Лепса. ФОТО

Російського співака Григорія Лепса (справжнє ім’я - Григорій Лепсверідзе) оголошено в розшук українськими правоохоронцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, передає РБК-Україна із посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ.

Артист відомий своєю публічною підтримкою збройної агресії Росії проти України.

Ім’я Лепса внесено до категорії "особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Датою зникнення вказано 4 березня 2025 року - саме в цей період Служба безпеки України повідомила йому про підозру.

Згідно з повідомленнями, український суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ зібрала доказову базу і повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсверідзе (більш відомому за сценічним псевдонімом "Лепс").

