УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8204 відвідувача онлайн
Новини Фото СБУ повідомила про підозру Лепсу
9 313 24

СБУ оголосила в розшук російського співака-пропагандиста Лепса. ФОТО

Російського співака Григорія Лепса (справжнє ім’я - Григорій Лепсверідзе) оголошено в розшук українськими правоохоронцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, передає РБК-Україна із посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ.

Україна оголосила в розшук російського співака Григорія Лепса

Артист відомий своєю публічною підтримкою збройної агресії Росії проти України.

Ім’я Лепса внесено до категорії "особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Датою зникнення вказано 4 березня 2025 року - саме в цей період Служба безпеки України повідомила йому про підозру.

Згідно з повідомленнями, український суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ зібрала доказову базу і повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсверідзе (більш відомому за сценічним псевдонімом "Лепс").

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збитки на 730 мільйонів: Колишніх керівників державного "Запоріжжяобленерго" оголосили у міжнародний розшук

Автор: 

розшук (663) СБУ (13384) Лепс Григорій (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Цікаво, скільки було потрачено людино-годин і коштів на зарплати і інші витрати, щоб по суті зробити ***** нікому не потрібну роботу?
показати весь коментар
18.06.2025 15:11 Відповісти
+17
в якому сенсі "у розшук"?
воно ховається?
що, за чергова тупа профанація?
павутиння більше не працює?
самокати, фольцики вже закінчилися?
більше не залишилося, більшого ворога для україни ніж кончений торчок?
ізраїль оголосив про полювання на хаменеї, а ми на лєпса?
потужно! переможно!
показати весь коментар
18.06.2025 15:12 Відповісти
+16
що його шукати , грохнути НАХ і все, на болотах регулярно виє .
показати весь коментар
18.06.2025 15:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Він ше не здох?
показати весь коментар
18.06.2025 15:07 Відповісти
що його шукати , грохнути НАХ і все, на болотах регулярно виє .
показати весь коментар
18.06.2025 15:11 Відповісти
Буде співати дуетом.
показати весь коментар
18.06.2025 16:42 Відповісти
Цікаво, скільки було потрачено людино-годин і коштів на зарплати і інші витрати, щоб по суті зробити ***** нікому не потрібну роботу?
показати весь коментар
18.06.2025 15:11 Відповісти
в якому сенсі "у розшук"?
воно ховається?
що, за чергова тупа профанація?
павутиння більше не працює?
самокати, фольцики вже закінчилися?
більше не залишилося, більшого ворога для україни ніж кончений торчок?
ізраїль оголосив про полювання на хаменеї, а ми на лєпса?
потужно! переможно!
показати весь коментар
18.06.2025 15:12 Відповісти
Довбню, це зроблено для того шоб це падло жодного кроку за кордон не мало можливості зробити.
Ніяких Латвій там чи Монако, бо одразу Інтерпол прийме.
Тіко бульбаші та рязань
показати весь коментар
18.06.2025 15:22 Відповісти
тебе кацапи виростили в ізбушкє на курьєй ножкє?
показати весь коментар
18.06.2025 15:30 Відповісти
Гриша прийми заспокійлеве.
Де ти, падло кацапа побачив?
Ти розумієш шо кацап це зара саме огидно слово?
показати весь коментар
18.06.2025 16:37 Відповісти
то, не веди себе, як кацап!
чи, бикувати зі старту, це у вас сімейне?
показати весь коментар
18.06.2025 17:25 Відповісти
У тебе можливо і сємєйноє, в мене Родинне.
І ти мою Родину не чіпай, на мене тринди, Рідних не чіпай.
показати весь коментар
18.06.2025 17:47 Відповісти
В контексті даної статті нічого не йдеться про міжнародний розшку, ні слова про це. А на український розшук кацапам *****, і не більше, все одно сюди ніколи не приїдуть.
показати весь коментар
18.06.2025 22:10 Відповісти
Напевно шо подали у міжнародний розшук.
Інакше немає ніякого сенсу.
Чомусь мені здається шо у мзс такі більше клепки ніж у дописувачів цензору
показати весь коментар
18.06.2025 22:18 Відповісти
Потужно
показати весь коментар
18.06.2025 15:15 Відповісти
Так он уехал жить в Лондон...
показати весь коментар
18.06.2025 15:20 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 15:44 Відповісти
Березовський теж колись Лондону виїжджав , виїжджав та й приїхав до кобздона !
показати весь коментар
18.06.2025 16:19 Відповісти
Навіщо витрачати час на цього алкаша? Для хайпу? Краще б маньку захєрову оголосили в розшук, якщо не можете замочити. Вона теж п'яниця, але дох#я пи₴дить зайвого.
показати весь коментар
18.06.2025 15:27 Відповісти
А вона хіба ще не оголошена ?
показати весь коментар
18.06.2025 15:56 Відповісти
Ото ж видно такий "розшук" . Краще б вже на самокаті запропонували покататися цій *****.
показати весь коментар
18.06.2025 16:44 Відповісти
Де?
В Україні його немає.
Тоді навіщо?
Може у міжнародний розшук?
Тоді на яких підставах?
Це типу: "ми працюєм - платіть нам гроші"
показати весь коментар
18.06.2025 16:17 Відповісти
Попитайте у автівках українців та у молоді - дуже багато йього пісень чутно - може десь в Україні переховується.
показати весь коментар
18.06.2025 16:22 Відповісти
Це можна було зробити ще 2 роки тому.
показати весь коментар
18.06.2025 16:22 Відповісти
Звичайно,оголосити в розшук рос.співака легше,аніж дослідити роль Притули у знищенні касапами складів авіатехніки кілька днів тому внаслідок атаки дронами.
показати весь коментар
18.06.2025 17:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=v5zveObxaaE Как заслуженный алкаш ЛЕПС оккупантов в Донецке развлекал. ПАРОДИЯ

показати весь коментар
18.06.2025 19:08 Відповісти
 
 