Новости Фото СБУ сообщила о подозрении Лепсу
9 313 24

СБУ объявила в розыск российского певца-пропагандиста Лепса. ФОТО

Российский певец Григорий Лепс (настоящее имя - Григорий Лепсверидзе) объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел.

Украина объявила в розыск российского певца Григория Лепса

Артист известен своей публичной поддержкой вооруженной агрессии России против Украины.

Имя Лепса внесено в категорию "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования". Датой исчезновения указано 4 марта 2025 года - именно в этот период Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении.

Согласно сообщениям, украинский суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ собрала доказательную базу и сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе (более известному по сценическому псевдониму "Лепс").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убытки на 730 миллионов: Бывших руководителей государственного "Запорожьеоблэнерго" объявили в международный розыск

Автор: 

розыск (847) СБУ (20437) Лепс Григорий (2)
Топ комментарии
+33
Цікаво, скільки було потрачено людино-годин і коштів на зарплати і інші витрати, щоб по суті зробити ***** нікому не потрібну роботу?
18.06.2025 15:11 Ответить
+17
в якому сенсі "у розшук"?
воно ховається?
що, за чергова тупа профанація?
павутиння більше не працює?
самокати, фольцики вже закінчилися?
більше не залишилося, більшого ворога для україни ніж кончений торчок?
ізраїль оголосив про полювання на хаменеї, а ми на лєпса?
потужно! переможно!
18.06.2025 15:12 Ответить
+16
що його шукати , грохнути НАХ і все, на болотах регулярно виє .
18.06.2025 15:11 Ответить
Він ше не здох?
18.06.2025 15:07 Ответить
що його шукати , грохнути НАХ і все, на болотах регулярно виє .
18.06.2025 15:11 Ответить
Буде співати дуетом.
18.06.2025 16:42 Ответить
Цікаво, скільки було потрачено людино-годин і коштів на зарплати і інші витрати, щоб по суті зробити ***** нікому не потрібну роботу?
18.06.2025 15:11 Ответить
в якому сенсі "у розшук"?
воно ховається?
що, за чергова тупа профанація?
павутиння більше не працює?
самокати, фольцики вже закінчилися?
більше не залишилося, більшого ворога для україни ніж кончений торчок?
ізраїль оголосив про полювання на хаменеї, а ми на лєпса?
потужно! переможно!
18.06.2025 15:12 Ответить
Довбню, це зроблено для того шоб це падло жодного кроку за кордон не мало можливості зробити.
Ніяких Латвій там чи Монако, бо одразу Інтерпол прийме.
Тіко бульбаші та рязань
18.06.2025 15:22 Ответить
тебе кацапи виростили в ізбушкє на курьєй ножкє?
18.06.2025 15:30 Ответить
Гриша прийми заспокійлеве.
Де ти, падло кацапа побачив?
Ти розумієш шо кацап це зара саме огидно слово?
18.06.2025 16:37 Ответить
то, не веди себе, як кацап!
чи, бикувати зі старту, це у вас сімейне?
18.06.2025 17:25 Ответить
У тебе можливо і сємєйноє, в мене Родинне.
І ти мою Родину не чіпай, на мене тринди, Рідних не чіпай.
18.06.2025 17:47 Ответить
В контексті даної статті нічого не йдеться про міжнародний розшку, ні слова про це. А на український розшук кацапам *****, і не більше, все одно сюди ніколи не приїдуть.
18.06.2025 22:10 Ответить
Напевно шо подали у міжнародний розшук.
Інакше немає ніякого сенсу.
Чомусь мені здається шо у мзс такі більше клепки ніж у дописувачів цензору
18.06.2025 22:18 Ответить
Потужно
18.06.2025 15:15 Ответить
Так он уехал жить в Лондон...
18.06.2025 15:20 Ответить
18.06.2025 15:44 Ответить
Березовський теж колись Лондону виїжджав , виїжджав та й приїхав до кобздона !
18.06.2025 16:19 Ответить
Навіщо витрачати час на цього алкаша? Для хайпу? Краще б маньку захєрову оголосили в розшук, якщо не можете замочити. Вона теж п'яниця, але дох#я пи₴дить зайвого.
18.06.2025 15:27 Ответить
А вона хіба ще не оголошена ?
18.06.2025 15:56 Ответить
Ото ж видно такий "розшук" . Краще б вже на самокаті запропонували покататися цій *****.
18.06.2025 16:44 Ответить
Де?
В Україні його немає.
Тоді навіщо?
Може у міжнародний розшук?
Тоді на яких підставах?
Це типу: "ми працюєм - платіть нам гроші"
18.06.2025 16:17 Ответить
Попитайте у автівках українців та у молоді - дуже багато йього пісень чутно - може десь в Україні переховується.
18.06.2025 16:22 Ответить
Це можна було зробити ще 2 роки тому.
18.06.2025 16:22 Ответить
Звичайно,оголосити в розшук рос.співака легше,аніж дослідити роль Притули у знищенні касапами складів авіатехніки кілька днів тому внаслідок атаки дронами.
18.06.2025 17:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=v5zveObxaaE Как заслуженный алкаш ЛЕПС оккупантов в Донецке развлекал. ПАРОДИЯ

18.06.2025 19:08 Ответить
 
 