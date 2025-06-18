СБУ объявила в розыск российского певца-пропагандиста Лепса. ФОТО
Российский певец Григорий Лепс (настоящее имя - Григорий Лепсверидзе) объявлен в розыск украинскими правоохранителями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел.
Артист известен своей публичной поддержкой вооруженной агрессии России против Украины.
Имя Лепса внесено в категорию "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования". Датой исчезновения указано 4 марта 2025 года - именно в этот период Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении.
Согласно сообщениям, украинский суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, СБУ собрала доказательную базу и сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе (более известному по сценическому псевдониму "Лепс").
воно ховається?
що, за чергова тупа профанація?
павутиння більше не працює?
самокати, фольцики вже закінчилися?
більше не залишилося, більшого ворога для україни ніж кончений торчок?
ізраїль оголосив про полювання на хаменеї, а ми на лєпса?
потужно! переможно!
Ніяких Латвій там чи Монако, бо одразу Інтерпол прийме.
Тіко бульбаші та рязань
Де ти, падло кацапа побачив?
Ти розумієш шо кацап це зара саме огидно слово?
чи, бикувати зі старту, це у вас сімейне?
І ти мою Родину не чіпай, на мене тринди, Рідних не чіпай.
Інакше немає ніякого сенсу.
Чомусь мені здається шо у мзс такі більше клепки ніж у дописувачів цензору
В Україні його немає.
Тоді навіщо?
Може у міжнародний розшук?
Тоді на яких підставах?
Це типу: "ми працюєм - платіть нам гроші"