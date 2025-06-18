СБУ объявила в розыск российского певца-пропагандиста Лепса. ФОТО

Российский певец Григорий Лепс (настоящее имя - Григорий Лепсверидзе) объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел.

Артист известен своей публичной поддержкой вооруженной агрессии России против Украины.

Имя Лепса внесено в категорию "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования". Датой исчезновения указано 4 марта 2025 года - именно в этот период Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении.

Согласно сообщениям, украинский суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ собрала доказательную базу и сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе (более известному по сценическому псевдониму "Лепс").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убытки на 730 миллионов: Бывших руководителей государственного "Запорожьеоблэнерго" объявили в международный розыск