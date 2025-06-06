БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
40 0

Збитки на 730 мільйонів: Колишніх керівників державного "Запоріжжяобленерго" оголосили у міжнародний розшук

Колишніх керівників державного

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) оголосили в міжнародний розшук колишніх гендиректора та комерційного директора "Запоріжжяобленерго", які переховуються за кордоном.

Експосадовців підозрюють у службовій недбалості, через яку державне підприємство недоотримало 730 млн грн, повідомляє пресслужба БЕБ.

За версію слідства, "Запоріжжяобленерго" мало укласти договори на розподіл електроенергії зі споживачами за новими умовами.

Однак в одному з таких договорів службовці невірно визначили клас напруги. В результаті промислове підприємство сплачувало за послуги з розподілу електричної енергії за заниженим у 9 разів тарифом

"Детективи також встановили, що неналежне виконання службових обов’язків мало тривалий та систематичний характер. Зокрема за пʼять років державне обленерго недоотримало понад 730 млн грн доходів. Збитки підтверджено висновком комплексної судово-економічної експертизи", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: Керувати державним "Запоріжжяобленерго" призначили радника Галущенка

Як повідомлялося, у травні детективи БЕБ повідомили про підозру ексгендиректору "Запоріжжяобленерго" у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання та зберігання конфіденційної інформації про особу, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Колишньому комерційному директору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу.

Автор: 

розшук (127) Запоріжжяобленерго (22) Бюро економічної безпеки (436) підозра (161)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 