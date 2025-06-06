Збитки на 730 мільйонів: Колишніх керівників державного "Запоріжжяобленерго" оголосили у міжнародний розшук

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) оголосили в міжнародний розшук колишніх гендиректора та комерційного директора "Запоріжжяобленерго", які переховуються за кордоном.

Експосадовців підозрюють у службовій недбалості, через яку державне підприємство недоотримало 730 млн грн, повідомляє пресслужба БЕБ.

За версію слідства, "Запоріжжяобленерго" мало укласти договори на розподіл електроенергії зі споживачами за новими умовами.

Однак в одному з таких договорів службовці невірно визначили клас напруги. В результаті промислове підприємство сплачувало за послуги з розподілу електричної енергії за заниженим у 9 разів тарифом

"Детективи також встановили, що неналежне виконання службових обов’язків мало тривалий та систематичний характер. Зокрема за пʼять років державне обленерго недоотримало понад 730 млн грн доходів. Збитки підтверджено висновком комплексної судово-економічної експертизи", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, у травні детективи БЕБ повідомили про підозру ексгендиректору "Запоріжжяобленерго" у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання та зберігання конфіденційної інформації про особу, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Колишньому комерційному директору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу.