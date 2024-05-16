Керувати державним "Запоріжжяобленерго" призначили радника Галущенка

Виконуючим обов’язки генерального директора "Запоріжжяобленерго" призначили Андрія Стасевського.

Відповідне рішення було затверджено наглядовою радою компанії 7 травня, повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на дані у системі YouControl.

З листопада 2022 року і по теперішній час Стасевський є радником міністра енергетики Германа Галущенка на громадських засадах.

З травня 2018 року по липень 2023 року Стасевський був головою наглядової ради благодійного фонду "Людське майбутнє".

У 2002 - 2005 роках – обіймав керівні посади в дочірній компанії НАК "Нафтогаз України" ДК "Газ України". У 2005 році Стасевського призначили заступником голови правління НАК "Нафтогаз України".

У 2007-2008 рокаї він працював на посаді директора з питань взаємодії з банківськими і кредитними установами, заступника голови правління, члена правління ВАТ "Укртранснафта".

У 2010 році Стасевський отримав посаду заступника голови Державного комітету України з державного матеріального резерву, у 2011 році його призначили заступником генерального директора Аграрного фонду, а в 2012 році – головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

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Як повідомлялося, до цього "Запоріжжяобленерго" з березня 2023 року очолював Михайло Гаврилов. На цій посаді він змінив Олену Ангелову, яка керувала "Запоріжжяобленерго" з лютого 2018 року.

Нагадаємо, у 2023 році Міністерство енергетики передало державні пакети акцій семи операторів системи розподілу електроенергії (так звані "обленерго") держкомпанії "Українські розподільні мережі", у тому числі і держпакет акцій ПАТ "Запоріжжяобленерго".