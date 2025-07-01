Готував удари РФ по енергооб’єктах Дніпра та Запоріжжя: СБУ затримала російського коригувальника. ФОТО
У Дніпрі затримано агента російської воєнної розвідки, який готував координати для ударів РФ по критичній інфраструктурі.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про 54-річного монтажника однієї з місцевих будівельних компаній. Чоловік потрапив у поле зору рашистів, коли намагався придбати в інтернеті фальшиві документи для виїзду за кордон під виглядом іноземця.
"Після вербування агент збирав для куратора геолокації енергогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом більшу частину житлової забудови Дніпра і Запоріжжя. Для збору розвідданих фігурант використовував своє службове становище в будкомпанії, яка займається відновленням українських енергооб’єктів після ворожих "прильотів", - йдеться в повідомленні.
Так, він фіксував технічний стан потенційних цілей та фотографував їхній зовнішній вигляд з прив’язкою до геолокації на гугл-карті.
Чоловік відправляв відповідну інформацію своєму куратору, чим фактично коригував повторні удари РФ по енергетичній інфраструктурі міст.
Зловмисник використовував декілька телефонів, які періодично змінював та зберігав їх у своєї родички.
СБУ затримала зрадника за місцем проживання.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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