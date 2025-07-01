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Новини Фото Затримання коригувальників
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Готував удари РФ по енергооб’єктах Дніпра та Запоріжжя: СБУ затримала російського коригувальника. ФОТО

У Дніпрі затримано агента російської воєнної розвідки, який готував координати для ударів РФ по критичній інфраструктурі.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 54-річного монтажника однієї з місцевих будівельних компаній. Чоловік потрапив у поле зору рашистів, коли намагався придбати в інтернеті фальшиві документи для виїзду за кордон під виглядом іноземця.

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"Після вербування агент збирав для куратора геолокації енергогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом більшу частину житлової забудови Дніпра і Запоріжжя. Для збору розвідданих фігурант використовував своє службове становище в будкомпанії, яка займається відновленням українських енергооб’єктів після ворожих "прильотів", - йдеться в повідомленні.

Так, він фіксував технічний стан потенційних цілей та фотографував їхній зовнішній вигляд з прив’язкою до геолокації на гугл-карті.

Чоловік відправляв відповідну інформацію своєму куратору, чим фактично коригував повторні удари РФ по енергетичній інфраструктурі міст.

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Зловмисник використовував декілька телефонів, які періодично змінював та зберігав їх у своєї родички.

СБУ затримала зрадника за місцем проживання.

Російського коригувальника затримала СБУ в Дніпрі
Російського коригувальника затримала СБУ в Дніпрі

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: 

Дніпро (3323) СБУ (13066) коригування (84) Дніпропетровська область (3950) Дніпровський район (120)


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Розплодили сміття.... Роботи - непочатий край: всіх прив'язувати посеред площі до стовпа. На недільку. А потім обпльованого посадити до негрів в камеру.
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01.07.2025 10:11 Відповісти
Не негров,а афро украинцев. А вообще если дадут пожизненно,то и этого хватит ******.
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01.07.2025 10:32 Відповісти
Негрів з сво
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01.07.2025 11:36 Відповісти
На тиждень...
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01.07.2025 11:29 Відповісти
Зробити героя ху....лостану для цього вивести в полі і викликати вогонь на себе, сказавши про групу військових які, якби, зібралися там. І ********** витратять і вирок приведуть у виконання.
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01.07.2025 10:43 Відповісти
Обригані обої, линяла м'ята футболка - сто відсотковий представник Лаптєстанії...
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01.07.2025 10:53 Відповісти
мразина паскудна. Рило показуйте. Я дніпрянка, хочу бачити рило цієї паскуди!
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01.07.2025 11:26 Відповісти
 
 