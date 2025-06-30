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Новини Фото Засудження коригувальників
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Коригувала удари РФ по Запоріжжю: до 15 років засуджено студентку-агентку ФСБ, - СБУ. ФОТО

У Запоріжжі до 15 років позбавлення волі засудили 19-річну агентку ФСБ, яка шпигувала на користь Росії та передавала координати для ракетних ударів по місту.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

У Запоріжжі засудили агентку ФСБ до 15 років ув’язнення

Як зазначається, зловмисниця - студентка місцевого університету, яку завербували через її хрещену - колаборантку з тимчасово окупованої частини регіону. Вона отримувала завдання від ворога на виявлення запасних командних пунктів Сил оборони, діючих оборонних підприємств та фіксацію результатів російських обстрілів.

Контррозвідка СБУ затримала зрадницю в березні 2024 року за місцем її проживання. Під час обшуку було вилучено телефон із доказами шпигунської діяльності.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи осіб.

Розслідування вели співробітники СБУ у Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Автор: 

Запоріжжя (2317) СБУ (13061) Запорізька область (3787) коригування (82) Запорізький район (162)


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Лишити її ремінь від штанів - нехай вішається нах
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30.06.2025 16:16 Відповісти
Мозгов нет, как оно в универ поступило? 🤔
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30.06.2025 16:16 Відповісти
лучшие годы жизни провести в тюрьме -- такое еще удовольствие

пока другие подруги будут ездить, гулять, жить даже может за границей ... Она будет кормит вшей и ходить по расписанию
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30.06.2025 16:28 Відповісти
не тішить себе українським "правосуддям", Зайцева не кормить і не ходить, вона валяється на шезлонгу.
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30.06.2025 16:50 Відповісти
ніт
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30.06.2025 17:08 Відповісти
коли ти ростеш серед московита або подібного лайна важко стати людиною це аксіома
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30.06.2025 16:28 Відповісти
таку навіть не шкода ...
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30.06.2025 16:33 Відповісти
Просто так 15 років, наш самий гуманий, суд не дає. Напевно коли ракети прилетіли по "Радуга" її робота, там же універ близенько.
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30.06.2025 17:20 Відповісти
 
 