Коригувала удари РФ по Запоріжжю: до 15 років засуджено студентку-агентку ФСБ, - СБУ. ФОТО
У Запоріжжі до 15 років позбавлення волі засудили 19-річну агентку ФСБ, яка шпигувала на користь Росії та передавала координати для ракетних ударів по місту.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зловмисниця - студентка місцевого університету, яку завербували через її хрещену - колаборантку з тимчасово окупованої частини регіону. Вона отримувала завдання від ворога на виявлення запасних командних пунктів Сил оборони, діючих оборонних підприємств та фіксацію результатів російських обстрілів.
Контррозвідка СБУ затримала зрадницю в березні 2024 року за місцем її проживання. Під час обшуку було вилучено телефон із доказами шпигунської діяльності.
Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи осіб.
Розслідування вели співробітники СБУ у Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
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пока другие подруги будут ездить, гулять, жить даже может за границей ... Она будет кормит вшей и ходить по расписанию