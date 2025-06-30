Корректировала удары РФ по Запорожью: до 15 лет приговорена студентка-агент ФСБ, - СБУ. ФОТО

В Запорожье к 15 годам лишения свободы приговорили 19-летнюю агентку ФСБ, шпионившую в пользу России и передававшую координаты для ракетных ударов по городу.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленница - студентка местного университета, которую завербовали через ее крестную - коллаборантку с временно оккупированной части региона. Она получала задание от врага на выявление запасных командных пунктов Сил обороны, действующих оборонных предприятий и фиксацию результатов российских обстрелов.

Контрразведка СБУ задержала предательницу в марте 2024 года по месту ее проживания. Во время обыска был изъят телефон с доказательствами шпионской деятельности.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группы лиц.

Расследование вели сотрудники СБУ в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корректировали удары по Николаевской области: двое агентов РФ получили по 15 лет тюрьмы, - СБУ