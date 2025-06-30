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Корректировала удары РФ по Запорожью: до 15 лет приговорена студентка-агент ФСБ, - СБУ. ФОТО

В Запорожье к 15 годам лишения свободы приговорили 19-летнюю агентку ФСБ, шпионившую в пользу России и передававшую координаты для ракетных ударов по городу.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

В Запорожье приговорили агентку ФСБ к 15 годам заключения

Как отмечается, злоумышленница - студентка местного университета, которую завербовали через ее крестную - коллаборантку с временно оккупированной части региона. Она получала задание от врага на выявление запасных командных пунктов Сил обороны, действующих оборонных предприятий и фиксацию результатов российских обстрелов.

Контрразведка СБУ задержала предательницу в марте 2024 года по месту ее проживания. Во время обыска был изъят телефон с доказательствами шпионской деятельности.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группы лиц.

Расследование вели сотрудники СБУ в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корректировали удары по Николаевской области: двое агентов РФ получили по 15 лет тюрьмы, - СБУ

Автор: 

Запорожье (2696) СБУ (20130) Запорожская область (3256) корректировщик (80) Запорожский район (160)


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Топ комментарии
+9
Мозгов нет, как оно в универ поступило? 🤔
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30.06.2025 16:16 Ответить
+7
Лишити її ремінь від штанів - нехай вішається нах
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30.06.2025 16:16 Ответить
+5
коли ти ростеш серед московита або подібного лайна важко стати людиною це аксіома
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30.06.2025 16:28 Ответить
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Лишити її ремінь від штанів - нехай вішається нах
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30.06.2025 16:16 Ответить
Мозгов нет, как оно в универ поступило? 🤔
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30.06.2025 16:16 Ответить
лучшие годы жизни провести в тюрьме -- такое еще удовольствие

пока другие подруги будут ездить, гулять, жить даже может за границей ... Она будет кормит вшей и ходить по расписанию
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30.06.2025 16:28 Ответить
не тішить себе українським "правосуддям", Зайцева не кормить і не ходить, вона валяється на шезлонгу.
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30.06.2025 16:50 Ответить
ніт
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30.06.2025 17:08 Ответить
коли ти ростеш серед московита або подібного лайна важко стати людиною це аксіома
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30.06.2025 16:28 Ответить
таку навіть не шкода ...
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30.06.2025 16:33 Ответить
Просто так 15 років, наш самий гуманий, суд не дає. Напевно коли ракети прилетіли по "Радуга" її робота, там же універ близенько.
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30.06.2025 17:20 Ответить
Разом з нею потрібно й батьків брати та допитувати. Вона ж не на порожньому місті така - батьки мабуть ті ще "ждуни", от і виховали..
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30.06.2025 17:35 Ответить
Ось воно, справжнє обличчя, що ховається за відстрочками, що вдає вигляд навчання, що мріє про рузький триколор над будівлею Верховної Ради України!
Так постає логічне, справедливе запитання,- а навіщо їм всім відсточка від мобілізації, навіщо?! Щоб вдавати вигляд навчання, не ходити на пари, сидіти по кафешках та вербуватись за бабло рашистській фсб?!
Агов, Кабінет Міністрів України, РНБО - скасуйте просто цю кляту відстрочку, та й діло з кінцем! Тоді всі розумітимуть, хто ухилянт, а хто - поборник за Україну!
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30.06.2025 18:27 Ответить
 
 