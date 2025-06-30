Корректировала удары РФ по Запорожью: до 15 лет приговорена студентка-агент ФСБ, - СБУ. ФОТО
В Запорожье к 15 годам лишения свободы приговорили 19-летнюю агентку ФСБ, шпионившую в пользу России и передававшую координаты для ракетных ударов по городу.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, злоумышленница - студентка местного университета, которую завербовали через ее крестную - коллаборантку с временно оккупированной части региона. Она получала задание от врага на выявление запасных командных пунктов Сил обороны, действующих оборонных предприятий и фиксацию результатов российских обстрелов.
Контрразведка СБУ задержала предательницу в марте 2024 года по месту ее проживания. Во время обыска был изъят телефон с доказательствами шпионской деятельности.
Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группы лиц.
Расследование вели сотрудники СБУ в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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пока другие подруги будут ездить, гулять, жить даже может за границей ... Она будет кормит вшей и ходить по расписанию
Так постає логічне, справедливе запитання,- а навіщо їм всім відсточка від мобілізації, навіщо?! Щоб вдавати вигляд навчання, не ходити на пари, сидіти по кафешках та вербуватись за бабло рашистській фсб?!
Агов, Кабінет Міністрів України, РНБО - скасуйте просто цю кляту відстрочку, та й діло з кінцем! Тоді всі розумітимуть, хто ухилянт, а хто - поборник за Україну!