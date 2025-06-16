Корректировали удары по Николаевской области: двое агентов РФ получили по 15 лет тюрьмы, - СБУ

По материалам Службы безопасности Украины суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества двум агентам РФ, которые корректировали российские удары по Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следствием установлено, что злоумышленники наводили российские ракеты на логистические объекты и командные пункты украинских военных. Оба действовали отдельно и были завербованы оккупантами через телеграмм-каналы, предлагавшие "легкий заработок".

Первый осужденный - 44-летний охранник частной компании из Снигиревки, который фиксировал места базирования и маршруты украинских войск и передавал координаты через чат-бот Сергея Лебедева (псевдо "Лохматый"), действующий в пользу ФСБ и военной разведки РФ в Донецке. Второй предатель - 47-летний безработный из Николаева, который передавал куратору из ФСБ фото оборонительных позиций с геолокацией.

СБУ задержала одного из злоумышленников в июне 2023 года, другого - в декабре 2024 года. Во время обысков изъяты мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом.

Суд признал обоих виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения.

