Осуждение корректировщика
Корректировали удары по Николаевской области: двое агентов РФ получили по 15 лет тюрьмы, - СБУ

Двое агентов РФ получили по 15 лет за корректировку ударов по Николаевской области

По материалам Службы безопасности Украины суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества двум агентам РФ, которые корректировали российские удары по Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следствием установлено, что злоумышленники наводили российские ракеты на логистические объекты и командные пункты украинских военных. Оба действовали отдельно и были завербованы оккупантами через телеграмм-каналы, предлагавшие "легкий заработок".

Первый осужденный - 44-летний охранник частной компании из Снигиревки, который фиксировал места базирования и маршруты украинских войск и передавал координаты через чат-бот Сергея Лебедева (псевдо "Лохматый"), действующий в пользу ФСБ и военной разведки РФ в Донецке. Второй предатель - 47-летний безработный из Николаева, который передавал куратору из ФСБ фото оборонительных позиций с геолокацией.

СБУ задержала одного из злоумышленников в июне 2023 года, другого - в декабре 2024 года. Во время обысков изъяты мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом.

Суд признал обоих виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения.

Николаевская область (2209) СБУ (20431) корректировщик (120)
1. Засудити.
2. Обміняти.
3. Ліквідувати.
16.06.2025 11:16 Ответить
Повторюється в Україні, у чергове, упродовж 3 років, одна і таж злочинна дія, порновських у мантіях і на посадах, в ЦОВВ, як і з беркутньою!! Усі вони вивезені, з часом, на московію, після убивства Українців! Тобто, привладні зеленського та їх попередники, забезпечують збереження життя, убивцям Українців!!
Стефанчуки+разумков-зеленський-шмигаль+гончарук, разом з кодлом генпрокурорів, цим ОПІКУЮТЬСЯ, на особистому рівні!
А Сирійці, вживають дієвих заходів, проти своїх убивць!
16.06.2025 11:19 Ответить
Тепер я, як сумлінний платник податків, буду годувати цю мразоту, сплачувати зарплатню всім ступеням міністерства виправної системи? А при спробі втечі? В голову?
16.06.2025 12:10 Ответить
 
 