Коригували удари по Миколаївщині: двоє агентів РФ отримали по 15 років ув’язнення, - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна двом агентам РФ, які коригували російські удари по Миколаївській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідством встановлено, що зловмисники наводили російські ракети на логістичні об'єкти та командні пункти українських військових. Обидва діяли окремо і були завербовані окупантами через телеграм-канали, що пропонували "легкий заробіток".

Перший засуджений - 44-річний охоронець приватної компанії зі Снігурівки, який фіксував місця базування та маршрути українських військ і передавав координати через чат-бот Сергія Лебедєва (псевдо "Лохматий"), що діє на користь ФСБ та військової розвідки РФ у Донецьку. Другий зрадник - 47-річний безробітний з Миколаєва, який передавав куратору з ФСБ фото оборонних позицій з геолокацією.

СБУ затримала одного зі зловмисників у червні 2023 року, іншого - в грудні 2024 року. Під час обшуків вилучено мобільні телефони з доказами співпраці з ворогом.

Суд визнав обох винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано двох ворожих інформаторок, які наводили удари РФ по Донеччині, - СБУ. ФОТО