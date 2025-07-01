Катували цивільних на Київщині: повідомлено про підозру російському комбригу Омурбекову та ще вісьмом окупантам, - СБУ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському командиру полковнику Азатбеку Омурбекову та ще восьми військовослужбовцям РФ, причетним до масових катувань цивільних під час тимчасової окупації Київщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, під час захоплення селища Андріївка в Бучанському районі Омурбеков, командир 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії РФ, наказав провести репресії проти місцевих жителів. За його вказівкою сержант Петро Захаров, старший розвідник розвідбату, ув’язнив чотирьох мешканців і жорстоко катував їх.

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Також задокументовано злочини семи військових 37-ї мотострілецької бригади 36-ї армії РФ, які в лютому 2022 року захопили селище Вишеград у Бучанському районі та утримували 11 цивільних у підвалі площею 10 м² майже два тижні. Підозрюваними є:

сержант Андрій Каркін;

сержант Тимур Данченко;

єфрейтор Леонід Семенов;

єфрейтор Чінгіс Раднаєв;

рядовий Олександр Зайцев;

рядовий Артем Перевозкін;

рядовий Євген Широкін.

Усім дев’ятьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою). СБУ проводить заходи для притягнення підозрюваних до відповідальності.

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