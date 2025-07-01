Командував атаками "Кинджалів" по енергетиці: СБУ повідомила про підозру полковнику РФ Ямакіді

Екскомандиру 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації ВПС РФ Олексію Ямакіді повідомлено про підозру. Він причетний до знищення цивільної інфраструктури України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"У період з жовтня 2022 року до березня 2023 року фігурант віддавав накази підлеглим на здійснення авіаударів по енергетичних об’єктах України. Для здійснення атак рашисти використовували гіперзвукові аеробалістичні ракетні комплекси 9-С-7760 "Кинджал", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти регулярно застосовували далекобійне озброєння для масованих ударів по житловій забудові українських міст та селищ.

Ямакіді заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Читайте: Готував удари РФ по енергооб’єктах Дніпра та Запоріжжя: СБУ затримала російського коригувальника. ФОТО