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Новини Масований ракетний обстріл
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Командував атаками "Кинджалів" по енергетиці: СБУ повідомила про підозру полковнику РФ Ямакіді

Підозра полковнику РФ. Командував ударами Кинджалів по Україні

Екскомандиру 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації ВПС РФ Олексію Ямакіді повідомлено про підозру. Він причетний до знищення цивільної інфраструктури України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"У період з жовтня 2022 року до березня 2023 року фігурант віддавав накази підлеглим на здійснення авіаударів по енергетичних об’єктах України. Для здійснення атак рашисти використовували гіперзвукові аеробалістичні ракетні комплекси 9-С-7760 "Кинджал", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти регулярно застосовували далекобійне озброєння для масованих ударів по житловій забудові українських міст та селищ.

Ямакіді заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Читайте: Готував удари РФ по енергооб’єктах Дніпра та Запоріжжя: СБУ затримала російського коригувальника. ФОТО

Автор: 

армія рф (18069) обстріл (29596) СБУ (13066) підозра (802)


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Треба йому призначити персонального кілера.
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01.07.2025 11:26 Відповісти
Знищити цю потвору разом з родиною і близкими родичами. Таке пробачати не можно.
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01.07.2025 11:29 Відповісти
Дійсно, підозріла поведінка!
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01.07.2025 11:29 Відповісти
Може не Ямакіді а P. Diddy ???
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01.07.2025 11:32 Відповісти
Годинник для ямакіді запущений, майбутній вдовиці, час розглянути і знайти собі, нового чЛЄНА для своєї ячейкі *********!!
Заповіт, майно, парту в школі через нотаріат хату оформити!!
Украінці, їй дали змогу, усе це зробити, завчасно!!
Сиерть московським-убивцям Українців! Памятаймо і караймо убивць з московії, по всьому Світу, де б воно, не заховалося!!
Ізраїль, і по сьогодні, нищить своїх убивць! Голда Меєр, була Українкою єврейського походження!!
Слава Україні!
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01.07.2025 11:37 Відповісти
Ямакіді? Грк який опорашнівся.
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01.07.2025 11:38 Відповісти
Самоката треба дати
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01.07.2025 12:07 Відповісти
 
 