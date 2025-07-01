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Новости Массированный ракетный обстрел
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Командовал атаками "Кинжалов" по энергетике: СБУ сообщила о подозрении полковнику РФ Ямакиди

Подозрение полковнику РФ. Командовал ударами

Экс-командиру 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации ВВС РФ Алексею Ямакиде сообщено о подозрении. Он причастен к уничтожению гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В период с октября 2022 года по март 2023 года фигурант отдавал приказы подчиненным на осуществление авиаударов по энергетическим объектам Украины. Для осуществления атак рашисты использовали гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 "Кинжал", - говорится в сообщении.

Также оккупанты регулярно применяли дальнобойное вооружение для массированных ударов по жилой застройке украинских городов и поселков.

Ямакиди заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные меры для привлечения злоумышленника к ответственности.

Читайте: Готовил удары РФ по энергообъектам Днепра и Запорожья: СБУ задержала российского корректировщика. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19917) обстрел (28274) СБУ (20134) подозрение (514)


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Треба йому призначити персонального кілера.
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01.07.2025 11:26 Ответить
Знищити цю потвору разом з родиною і близкими родичами. Таке пробачати не можно.
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01.07.2025 11:29 Ответить
Дійсно, підозріла поведінка!
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01.07.2025 11:29 Ответить
Може не Ямакіді а P. Diddy ???
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01.07.2025 11:32 Ответить
Годинник для ямакіді запущений, майбутній вдовиці, час розглянути і знайти собі, нового чЛЄНА для своєї ячейкі *********!!
Заповіт, майно, парту в школі через нотаріат хату оформити!!
Украінці, їй дали змогу, усе це зробити, завчасно!!
Сиерть московським-убивцям Українців! Памятаймо і караймо убивць з московії, по всьому Світу, де б воно, не заховалося!!
Ізраїль, і по сьогодні, нищить своїх убивць! Голда Меєр, була Українкою єврейського походження!!
Слава Україні!
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01.07.2025 11:37 Ответить
Ямакіді? Грк який опорашнівся.
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01.07.2025 11:38 Ответить
Чому опаршнівся?
Грек, та ще й український, - бо ж Олексій,
а не якийсь там кацапський Алєксандр, чи простігосподі - Альоша.
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01.07.2025 13:12 Ответить
Самоката треба дати
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01.07.2025 12:07 Ответить
ямакіді !!!...
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01.07.2025 12:33 Ответить
 
 