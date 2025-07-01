Командовал атаками "Кинжалов" по энергетике: СБУ сообщила о подозрении полковнику РФ Ямакиди
Экс-командиру 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации ВВС РФ Алексею Ямакиде сообщено о подозрении. Он причастен к уничтожению гражданской инфраструктуры Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В период с октября 2022 года по март 2023 года фигурант отдавал приказы подчиненным на осуществление авиаударов по энергетическим объектам Украины. Для осуществления атак рашисты использовали гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 "Кинжал", - говорится в сообщении.
Также оккупанты регулярно применяли дальнобойное вооружение для массированных ударов по жилой застройке украинских городов и поселков.
Ямакиди заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Продолжаются комплексные меры для привлечения злоумышленника к ответственности.
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Заповіт, майно, парту в школі через нотаріат хату оформити!!
Украінці, їй дали змогу, усе це зробити, завчасно!!
Сиерть московським-убивцям Українців! Памятаймо і караймо убивць з московії, по всьому Світу, де б воно, не заховалося!!
Ізраїль, і по сьогодні, нищить своїх убивць! Голда Меєр, була Українкою єврейського походження!!
Слава Україні!
Грек, та ще й український, - бо ж Олексій,
а не якийсь там кацапський Алєксандр, чи простігосподі - Альоша.