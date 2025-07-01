Командовал атаками "Кинжалов" по энергетике: СБУ сообщила о подозрении полковнику РФ Ямакиди

Экс-командиру 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации ВВС РФ Алексею Ямакиде сообщено о подозрении. Он причастен к уничтожению гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В период с октября 2022 года по март 2023 года фигурант отдавал приказы подчиненным на осуществление авиаударов по энергетическим объектам Украины. Для осуществления атак рашисты использовали гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 "Кинжал", - говорится в сообщении.

Также оккупанты регулярно применяли дальнобойное вооружение для массированных ударов по жилой застройке украинских городов и поселков.

Ямакиди заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные меры для привлечения злоумышленника к ответственности.

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