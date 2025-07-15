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Новости Теракты в Украине
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Готовили теракты против военных: задержаны шесть агентов ФСБ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины и Нацполиция предотвратили серию терактов против Сил обороны - в нескольких регионах задержаны шесть агентов ФСБ, которые планировали подрывы военных с помощью самодельных взрывных устройств.

Об этом сообщила СБУ, передает Цензор.НЕТ.

СБУ и Нацполиция задержали шестерых агентов ФСБ, которые готовили теракты против военных

В Киеве задержаны двое наркозависимых мужчин, которых координировали из СИЗО двое арестантов - один из них ранее уже поджигал авто ВСУ. В Виннице схватили 19-летнего агента из Житомирской области - он пытался подорвать дом, где жили семьи военных.

В Днепре разоблачены супруги агентов, которые попытались передать взрывчатку воину ВСУ под видом вещей от "брата" девушки. В Ровно задержан еще один диверсант, который заложил СВУ в служебное авто военного и установил скрытую камеру.

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СБУ и Нацполиция задержали шестерых агентов ФСБ, которые готовили теракты против военных
СБУ и Нацполиция задержали шестерых агентов ФСБ, которые готовили теракты против военных
СБУ и Нацполиция задержали шестерых агентов ФСБ, которые готовили теракты против военных

Всем фигурантам объявлены подозрения по статьям о государственной измене, покушение на теракт, диверсию и незаконное обращение со взрывчаткой. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (20185) теракт (2332)


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Бот, в тебе задача сіяти сумніви.
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15.07.2025 13:56 Ответить
Зрада! Вистава! Кіно! Шоу від ОП!
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15.07.2025 14:14 Ответить
Це ті хлопчики до 25-ти років і золоте майбутнє України яке не можна призивати в армію бо вони будуть відбудовувати Україну?
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15.07.2025 14:21 Ответить
Коли вже виздихає це колоборанське бидло? цю паскуду треба знищувати іншої мови воно не розуміє.
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15.07.2025 14:33 Ответить
 
 