Затримано агента РФ, який готував теракт у дворі багатоповерхівки у Вінниці. ФОТО
19-річному жителю м. Житомир повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Вінницької облпрокуратури.
За даними слідства, хлопець є учасником ворожої агентурно-інформаторської мережі, завданням якої є вербування жителів України для виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП) та застосування їх щодо військовослужбовців і правоохоронців.
Крім того члени мережі займаються збором інформації, необхідної представникам спецслужб РФ у проведенні підривної діяльності проти України.
"Зокрема підозрюваний через Telegram передав куратору фотознімки, відеозаписи і точні координати розташування поліцейських дільниць, будівель ТЦК та СП, військових автомобілів на території м. Житомира. За це на банківську карту отримав кошти", - йдеться у повідомленні.
Надалі за обумовлену суму у 1000 доларів США хлопець погодився поїхати до м. Вінниці та встановити там за визначеними координатами СВП.
Прибувши до сусіднього обласного центру в вечірню пору, підозрюваний за вказівками куратора знайшов сховок з пакетом, у якому був пристрій, що складався з ємності з порошкоподібною речовиною та під’єднаними до неї проводами двома телефонами. Він заніс пакунок у двір житлових багатоповерхівок та залишив його в рослинах на клумбі.
За попередніми даними, вибухівка мала бути активована, коли поруч перебували б військовослужбовці.
Оперативним заходами співробітників Служби безпеки злочин було попереджено - громадянина затримано по гарячих слідах.
Надалі йому повідомлено про підозру та судом щодо нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права застави.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.
За інкримінований злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
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В мене лише одна ідея, прийняти закон про заборону тунеядства! Бо легкі гроші за зраду іскоєння злочинів, ******** Україну.