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Новини Фото Теракти в Україні
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Затримано агента РФ, який готував теракт у дворі багатоповерхівки у Вінниці. ФОТО

19-річному жителю м. Житомир повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Вінницької облпрокуратури. 

агент рф

За даними слідства, хлопець є учасником ворожої агентурно-інформаторської мережі, завданням якої є вербування жителів України для виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП) та застосування їх щодо військовослужбовців і правоохоронців.

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Крім того члени мережі займаються збором інформації, необхідної представникам спецслужб РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

"Зокрема підозрюваний через Telegram передав куратору фотознімки, відеозаписи і точні координати розташування поліцейських дільниць, будівель ТЦК та СП, військових автомобілів на території м. Житомира. За це на банківську карту отримав кошти", - йдеться у повідомленні.

Надалі за обумовлену суму у 1000 доларів США хлопець погодився поїхати до м. Вінниці та встановити там за визначеними координатами СВП.

Прибувши до сусіднього обласного центру в вечірню пору, підозрюваний за вказівками куратора знайшов сховок з пакетом, у якому був пристрій, що складався з ємності з порошкоподібною речовиною та під’єднаними до неї проводами двома телефонами. Він заніс пакунок у двір житлових багатоповерхівок та залишив його в рослинах на клумбі.

За попередніми даними, вибухівка мала бути активована, коли поруч перебували б військовослужбовці.

Оперативним заходами співробітників Служби безпеки злочин було попереджено - громадянина затримано по гарячих слідах.

Надалі йому повідомлено про підозру та судом щодо нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права застави.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

За інкримінований злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Автор: 

Вінниця (627) Вінницька область (1039) теракт (1045) Вінницький район (25)


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Агента затримали. На гарячому. Справа порушена. Винуватість беззаперечна. ЧОГО ХОВАТИ ОБЛИЧЧЯ ? Нехай місто побачить героя, який ненавидить своє місто і його мешканців, щоб одразу у разі чого ....
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15.07.2025 15:01 Відповісти
Прокацапленого терориста називають "хлопцем" ...
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15.07.2025 15:01 Відповісти
Які там " 15 р." ? Довічне придурку - в самий раз !
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15.07.2025 15:01 Відповісти
Як це зупинити?
В мене лише одна ідея, прийняти закон про заборону тунеядства! Бо легкі гроші за зраду іскоєння злочинів, ******** Україну.
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15.07.2025 15:01 Відповісти
Повішати із трансляцією на весь світ. На шнурку, на площі у Вінниці. Без мила.
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15.07.2025 15:20 Відповісти
Чому затриманий , а не знищений під час опору? Цю нечисть потрібнг тільки знищувати!!!
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15.07.2025 15:19 Відповісти
Вішати треба, він такий же убивця Українців, як і окупанти московські!
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15.07.2025 15:50 Відповісти
Скоро обміняють на якогось "нашого героя"...
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15.07.2025 16:45 Відповісти
 
 