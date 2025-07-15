Агент РФ намагався підірвати багатоповерхівку у Рівному, його затримали, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки запобігла ще одному теракту в Україні. За результатами дій на випередження СБУ затримала агента РФ, який готував вибух у багатоквартирному будинку у Рівному.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, фігурант встановив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі у центрі міста на замовлення російських спецслужб.

"Після дистанційної активації СВП ворог сподівався на потужний вибух всередині багатоповерхівки, який призведе до загибелі і поранень серед цивільних мешканців та поширенні панічних настроїв у регіоні", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно викрили плани рашистів і затримали терориста "на гарячому", коли він мінував квартиру.

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Що відомо про зловмисника?

Як встановило розслідування, затриманим виявився 27-річний львів’янин, якого рф завербувала через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків".

Після вербування він приїхав до Рівного, де за координатами куратора забрав зі схрону готовий СВП та прибув до заздалегідь орендованої оселі, яку планувалося підірвати.

Встановивши на полиці вибухівку, фігурант обладнав навпроти неї телефонну камеру, через яку окупанти планували зафіксувати підрив.

Після вибуху агент планував спочатку "залягти на дно" в іншій орендованій квартирі у Рівному, а потім втекти до Львова.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що агентка РФ планувала здійснити теракт в готелі Рівного.