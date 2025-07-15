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Новини Фото Теракти спецслужб РФ в Україні
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Агент РФ намагався підірвати багатоповерхівку у Рівному, його затримали, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки запобігла ще одному теракту в Україні. За результатами дій на випередження СБУ затримала агента РФ, який готував вибух у багатоквартирному будинку у Рівному.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, фігурант встановив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі у центрі міста на замовлення російських спецслужб.

агент рф планував теракт у Рівному

"Після дистанційної активації СВП ворог сподівався на потужний вибух всередині багатоповерхівки, який призведе до загибелі і поранень серед цивільних мешканців та поширенні панічних настроїв у регіоні", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно викрили плани рашистів і затримали терориста "на гарячому", коли він мінував квартиру.

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Що відомо про зловмисника?

Як встановило розслідування, затриманим виявився 27-річний львів’янин, якого рф завербувала через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків".

Після вербування він приїхав до Рівного, де за координатами куратора забрав зі схрону готовий СВП та прибув до заздалегідь орендованої оселі, яку планувалося підірвати.

Встановивши на полиці вибухівку, фігурант обладнав навпроти неї телефонну камеру, через яку окупанти планували зафіксувати підрив.

Після вибуху агент планував спочатку "залягти на дно" в іншій орендованій квартирі у Рівному, а потім втекти до Львова.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

▪ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що агентка РФ планувала здійснити теракт в готелі Рівного.

Автор: 

Рівне (578) СБУ (13121) теракт (1045) Рівненська область (1209) Рівненський район (21)


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Топ коментарі
+10
Таких покидьків повинні не затримувати, в знешкоджувати. Окрім того,дуже дивна кваліфікація злочину. По суті - це є замах на терористичний акт. Але, оскільки в правоохоронних органах працюють такі "потужні" фахівці, які не здатні розв'язати елементарну задачу з кримінального права для третього курсу юридичного вишу, від цих правоохоронців було б більше користі,якщо б їх направили копати окопи.
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15.07.2025 10:41 Відповісти
+4
ну так, а потім мордують цих наївних мальчіков в трусіках.
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15.07.2025 10:35 Відповісти
+4
А як такий молодий, у розквіті сил, призовного віку телепень прошмигнув попри патрулі ТЦК і СП аж у двох областях? 🤔
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15.07.2025 12:01 Відповісти
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ну так, а потім мордують цих наївних мальчіков в трусіках.
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15.07.2025 10:35 Відповісти
Скільки ще падалі на цьому сайті. Мабуть саме так заробляти бажав. Коли у тебе в домі таке станеться то якщо вижити вдасться не скигли
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15.07.2025 11:03 Відповісти
який кремезний агент.
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15.07.2025 10:33 Відповісти
яка маленька буває куля або уламок, якщо потрапляє у мозок чи око, правда ж дрібниця
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15.07.2025 11:20 Відповісти
Що це змінює?
Подивися хроніки Вьєтнамської та Корейської вій, які США програли - там ВСІ солдати Кореї чи Вьєтнаму молоді хлопці та дівчата маленькі та щуплі...
... або Африканські війни - там в же в 12 років і раніше підліток тисне на гачок і бвиває десятки.
Щоб тиснути на гачок та закладати вибухівку - багато сили та розумі не потрібно.
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15.07.2025 12:11 Відповісти
Таких покидьків повинні не затримувати, в знешкоджувати. Окрім того,дуже дивна кваліфікація злочину. По суті - це є замах на терористичний акт. Але, оскільки в правоохоронних органах працюють такі "потужні" фахівці, які не здатні розв'язати елементарну задачу з кримінального права для третього курсу юридичного вишу, від цих правоохоронців було б більше користі,якщо б їх направили копати окопи.
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15.07.2025 10:41 Відповісти
Якщо агента затримали - вереск: "Аааа, чому не вбили?!! Менти - падлюки! За свої дупи бояцця!!!".
Якщо агента вбили - вереск: "Аааа, чому не затримали?!! Менти - падлюки! За свої дупи бояцця!!!"
Ви вже вирішіть для себе, чого вам треба. Чи просто треба вереску?! Бо ваш російський куратор вимагає?!
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15.07.2025 11:58 Відповісти
краще по дорозі "втратити пильність" і дати народу право на самосуд
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15.07.2025 12:13 Відповісти
Каструвати і відпустити на болота через лінію фронту.
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15.07.2025 11:33 Відповісти
Прошу повідомити склад СВП і його масу.
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15.07.2025 11:36 Відповісти
В телеграм каналі запитай.
Але є н*юанс, маленький)))
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15.07.2025 12:44 Відповісти
А як такий молодий, у розквіті сил, призовного віку телепень прошмигнув попри патрулі ТЦК і СП аж у двох областях? 🤔
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15.07.2025 12:01 Відповісти
Після війни піде працювати розміновувачем звільнених територій-с-ка.
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15.07.2025 12:43 Відповісти
 
 